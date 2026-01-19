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O quartel-general do almirante gelou com os resultados.

Não corresponderam aos objetivos que tracei. Assumo com serenidade.

Ainda assim, deixa uma mensagem a André Ventura e António José Seguro.

Deixo também uma palavra de respeito e felicitações, em especial àqueles que passaram à segunda volta.

Gouveia e Melo assume a derrota, mas garante que vai continuar ao serviço do país.

Depois de 45 anos a servir Portugal, posso afirmar com clareza que o país continuará a contar comigo, com a minha voz e com o meu empenho na defesa dos valores que sempre me orientaram.

Já sobre o sentido de voto da segunda volta, é assunto para falar depois.

Este é um momento ainda muito precoce para manifestar qualquer opinião a esse respeito. Eu vou reservar isso para outro momento, mais tarde.

O almirante que reforça que não tem partido e, por isso, o voto dos eleitores é livre.

Sobre o movimento e os 670 mil votos, se não me engano, que eu tenho, ninguém é dono de ninguém.

Os destaques da noite eleitoral de Gouveia e Melo, depois de ter ficado de fora da segunda volta das eleições presidenciais.