Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

André vai ganhar e a massa vai acabar!

Depois de 45 minutos de espera e perante tamanha expectativa, André Ventura foi recebido em festa no Mercado das Caxinas.

Como é que estão, meus queridos? Vamos abrir espaço aqui.

Em frente ao mar, cerca de 250 pessoas inundaram o candidato com pedidos de selfie, beijinhos e queixas.

Vai poder fazer o caraças a estes comedores que estão aí no governo, para pegar a quem não quer trabalhar e anda nos homens a trabalhar 20 horas por dia e mais, e dois meses, e três no mar, e para lhes roubar o sustento deles.

Antes, Ventura pediu espaço para depositar uma coroa de flores no memorial ao náufrago. Depois, seguiu novamente inundado de carinho e, pelo meio, à imprensa, falou das cartas de amor que não esperava ver agora.

Não, francamente, eu achava que as cartas de amor e de todos contra mim iam acontecer só na segunda volta, mas aparentemente o despertar está tão grande que já está nesta primeira volta.

Ventura também toma nota de um desespero no PSD.

É uma entrada desesperada. O Primeiro-Ministro deve evitar, como Primeiro-Ministro, fazer esta entrada. Mas também lhe vou dizer uma coisa: tem direito a fazê-lo. Eu pergunto-me se isto é sequer bom para o Luís Marques Mendes nesta altura.

Entre relações, o candidato do Chega já vê uma novela a dois, com seguro.

É provavelmente a luta mais simbólica do nosso tempo, porque é a luta entre tudo o que o socialismo representa, ainda por cima um socialismo derrotado, que nem no seu partido conseguiu vencer, contra o anti-socialismo, que quer cortar com o espírito do socialismo.

E para marcar uma clara diferença com o PS.

Eu quero mesmo mudar a Constituição. Eu não ando a esconder-vos nada. Eu quero mesmo mudar a Constituição. Portanto, não é preciso os meus adversários andarem a dizer: "Ai, ele vai mudar a Constituição". Ouçam, leiam os meus lábios. Vou. Vai mudar por quê? Porque a Constituição não é a Bíblia.

No Mercado das Caxinas, todas as queixas que vieram à rede foram aproveitadas por Ventura. O candidato promete lutar pela saída de Portugal do Mercosul e, sem explicar como, aponta melhores condições para os pescadores.

Há bocado estava a falar da pesca ali fora e como a Europa tem feito para acabar com a pesca, e para acabar com a agricultura e para acabar com isto tudo. Nós precisamos do contrário, precisamos de mais trabalho e mais pesca.

Perante a enchente nas Caxinas e com segurança apertada, Ventura deixou o mercado depois de uma curta, mas calorosa visita.

Um abraço, pessoal. Estamos juntos.

Obrigado, André! Vitória, vitória, vitória!