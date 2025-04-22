Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Entre cânticos e orações, são muitos os que se vão juntando na Praça de São Pedro. Grupos de fiéis, alguns muito jovens, desde os 11 a 12 anos, até aos 16, 17, empunhavam crucifixos e entoavam orações. Foi o caso do padre Alexandre, português, residente na Suíça, que está em peregrinação em Roma com grupo de jovens e que foi apanhado de surpresa com a notícia da morte do Papa.

Estamos a vir da Suíça, concretamente de Yverdon-les-Bains.

Vieram de propósito por causa da morte do Papa Francisco ou já estavam a contar vir?

Nós tínhamos já um projeto de peregrinação com os acólitos das nossas respectivas comunidades. E infelizmente, ao chegar no aeroporto, na manhã da segunda-feira, recebemos também a informação da morte do Santo Padre.

Um Papa que deixa uma mensagem muito virada para os jovens.

Ele deixou uma mensagem muito importante quando dizia, sobretudo nas últimas jornadas em Lisboa, que a igreja é para todos, todos.

O padre Alexandre e os restantes jovens vão regressar à Suíça, sem poder, no entanto, participar nas cerimônias fúnebres do fim de semana.