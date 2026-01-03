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Junta-se em direto a esta emissão especial da Rádio Observador, Carlos Gaspar, professor e investigador de Ciência Política e Relações Internacionais do Instituto Português de Relações Internacionais, o IPRI. Bom dia, Carlos Gaspar. Obrigado por se juntar também a nós em direto. Carlos Gaspar, estamos perante uma violação do direito internacional, perante aquilo que foi a atuação das últimas horas dos Estados Unidos na Venezuela?

O direito internacional é escrito pelas grandes potências e está a ser reescrito neste próprio momento. A estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos previa expressamente um novo corolário Trump para a doutrina Monroe, que insistia na necessidade de os regimes políticos na América Latina cooperarem com os Estados Unidos e na necessidade de eliminar as interferências externas na América Latina e no hemisfério ocidental, onde os Estados Unidos pretendem ser hegemónicos, de acordo com a doutrina Monroe. E este ataque ocorre no dia seguinte à agência Xinhua, de Pequim, ter publicado uma declaração sobre a necessidade de impedir as ingerências imperialistas dos Estados Unidos na América Latina e horas depois de o presidente Nicolás Maduro, que acaba de ser raptado pelos Estados Unidos, ter recebido um enviado especial do presidente chinês, Xi Jinping. Este é um contexto importante do ponto de vista político e estratégico. O novo direito do hemisfério ocidental está a ser reescrito de acordo com este corolário Trump. Aparentemente, esse corolário Trump admite que os Estados Unidos raptem o presidente da Venezuela e a sua mulher, sendo que a legitimidade do presidente Nicolás Maduro não é reconhecida num país democrático, nos Estados Unidos ou na Europa, ou mesmo no Brasil, na América do Sul.

Sendo que há essa reação também da Rússia a dizer que este ataque à Venezuela é preocupante e é condenável, é um ato de agressão armada, é o que diz o Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros em comunicado. Até que ponto é que esta ação dos Estados Unidos na Venezuela, este ataque dos Estados Unidos na Venezuela pode colocar em causa aquilo que têm sido as negociações ou tentativas de negociações para um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia? Que papel é que este momento também pode ter no contexto desse conflito?

O suporte não tem nenhum efeito nesse contexto. O presidente Vladimir Putin não está preparado para concluir nenhum acordo com a Ucrânia. É um aliado do regime de Nicolás Maduro, também do regime cubano, que é muito próximo do regime chavista na Venezuela e que está certamente, neste momento, a seguir este golpe de Estado e esta interferência norte-americana na Venezuela com muita atenção. Pode ser um precedente que se aplica a outros países aliados da China e da Rússia, nas Caraíbas e na América Latina, mas obviamente nem a Rússia nem a China, como já aconteceu aliás no momento do ataque dos Estados Unidos ao Irão, vão fazer rigorosamente nada para apoiar o regime de Nicolás Maduro.

E o que é que podemos esperar, Carlos Gaspar, do dia seguinte na Venezuela, ou seja, dentro do país, como é que as várias forças se poderão posicionar perante aquilo que foi o ataque norte-americano e também o facto de terem retirado do país o presidente em exercício, Nicolás Maduro?

Sim, obviamente que esta intervenção norte-americana para decapitar o regime chavista se faz, com certeza, em articulação com uma parte das forças políticas e militares na Venezuela. Há um golpe de Estado que está em curso na Venezuela. A vice-presidente está na clandestinidade. O ministro da Defesa, que comanda as Forças Armadas, também está em parte incerta, mas exprimiu-se pelo menos até à data. E nesse sentido, nós não sabemos ainda qual vai ser o resultado interno. Não sabemos se o regime vai cair ou não vai cair, se está a haver conversações entre as várias facções do regime chavista e os norte-americanos. Não sabemos se isso se está a passar ou não. Não sabemos qual é o significado do rapto de Nicolás Maduro e se Nicolás Maduro não está ele próprio, neste momento, em negociações com os Estados Unidos para definir o dia seguinte.

Há pouco ouvimos um especialista do ISCTE acreditar que poderemos ter eventualmente uma guerra civil na Venezuela, porque ficamos perante uma situação de alguma indefinição. Acredita que poderá demorar tempo até haver uma definição, exatamente daquilo que será o cenário político da Venezuela?

Certamente, é preciso esperar para ver qual é que é a evolução. Aquilo que nós podemos constatar neste momento é que as principais unidades militares do regime chavista foram atacadas pelos Estados Unidos, que há um apelo das autoridades chavistas que ainda restam para trazer as pessoas para a rua. Não há nenhum sinal de mobilização popular das pessoas para a rua, e ainda bem, porque isso limita os riscos de violência e de baixas civis neste golpe de Estado, nesta intervenção externa com golpe de Estado interno, mas temos de esperar para ver qual é a balança de forças dentro das Forças Armadas venezuelanas.

Carlos Gaspar, muito obrigado por se ter juntado a nós. Professor e investigador de Ciência Política e Relações Internacionais no IPRI, a ajudar-nos a olhar e contextualizar para aquilo que têm sido estas últimas horas na Venezuela