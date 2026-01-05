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A União Europeia apela à calma e à moderação para evitar uma escalada do conflito. A chefe da diplomacia europeia, Kaya Calles, pede uma transição pacífica na Venezuela, através de uma declaração conjunta dos Estados membros, que a Hungria não assinou. Kaya Calles lembra que Nicolás Maduro não tem a legitimidade de um presidente democraticamente eleito e que o povo venezuelano tem o direito de determinar o seu próprio futuro. Comigo tenho a Marta Temido, eurodeputada do Partido Socialista. Muito bem-vinda, Marta Temido. Refe-se nesta declaração da União Europeia que foi também assinada pelo governo português.

Com dificuldades. Explico porquê. É evidente que não há dúvida sobre aquilo que consta da declaração. O problema é o que falta na declaração. E o que falta na declaração é uma condenação mais inequívoca, mais forte, mais vocal. Aquilo que a União Europeia tem neste momento para exercer é a sua voz, e não estará a exercê-la com a força que gostaríamos de lhe ver relativamente à condenação daquilo que são os atos totalmente injustificáveis do ponto de vista do direito internacional do governo dos Estados Unidos. Portanto, parece-me que o que falta é uma condenação inequívoca daquilo que é a ação do governo dos Estados Unidos, que diríamos que é uma pirataria dos tempos modernos.

Parece-lhe que falta firmeza. O ministro dos Negócios Estrangeiros português tinha dito, e à semelhança de vários outros governos, que era preciso aguardar também para perceber que situação é esta, afinal. Não concorda com esta situação. Portanto, acredita que a União Europeia, e no caso do governo português também, devia haver mais firmeza nesta condenação e não esperar por uma fase mais avançada para perceber efetivamente que cartas é que temos em cima da mesa. É isso?

Vamos lá ver. São duas coisas que não são incompatíveis. É evidente que a evolução dos acontecimentos tem mostrado o quanto de incerteza ainda temos sobre a mesa, particularmente os acontecimentos das últimas horas, em que parece haver um apoio do governo americano à continuação do regime de Maduro, agora através da sua vice-presidente. E a circunstância de não se perceber, não se saber ainda como vai reagir a tudo isto o povo da Venezuela, que é o único que é titular soberano do seu destino, do seu futuro, das escolhas sobre o seu futuro. E as Forças Armadas, que são um elemento que tem permanecido ainda pouco vocal, em silêncio, mas que não sabemos como vão reagir. Mostram que ainda há muita incerteza. Hoje temos também um acontecimento muito relevante, que é a reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Temos ainda que perceber o que é que o senhor Trump queria dizer com a ideia de governo que se autoatribui da Venezuela. Temos que perceber o que é que os próprios americanos entendem de tudo isto, porque se há uma violação do direito internacional, também provavelmente não há aqui uma menor violação das próprias regras de funcionamento das instituições americanas. Mas dentro de tudo isto, há uma coisa que é certa: isto é autêntica pirataria, não há outra forma de chamar. A lei do mais forte já é curta. Isto é a pirataria dos tempos modernos. É entrar num país, retirar um líder alegadamente por narcotráfico, quando se sabe que a complacência com outras circunstâncias semelhantes é total, e manter um regime desde que esteja disponível a colaborar. Portanto, isto é autêntica pirataria e relativamente a isso, penso que a União Europeia não pode deixar de condenar veementemente, porque senão qual é a força que teremos se isto acontecer na Gronelândia?

E já lá vamos. Gostava apenas de fazer-lhe uma pergunta anterior a essa questão. A Marta Temido falou precisamente da questão da necessidade de ouvir o povo venezuelano nesta que poderá ser uma fase de transição na Venezuela. E divido esta pergunta em duas. Por um lado, que papel é que a União Europeia deverá assumir para a estabilização da Venezuela e, por outro lado, e este é um tema que divide os socialistas no Parlamento Europeu, se é Edmundo González, o líder da oposição venezuelana, o nome mais indicado para assumir esta nova fase na Venezuela.

Parece-me que o que é inequívoco é que quem deve decidir sobre o destino dos povos são esses próprios povos e os venezuelanos, designadamente aqueles que, apesar daquilo que é esta violação do direito internacional, viram aqui uma expectativa de derrube de um regime autoritário. Nenhum de nós tem simpatia nenhuma por Maduro, nem pelas circunstâncias a que conduziu o seu próprio país, e que viram aqui uma expectativa de sair desta situação, embora não concordando com os métodos, ficarão extraordinariamente frustrados ao perceberem que o que se segue é mais do mesmo. E aí, respondo também à sua pergunta, a União Europeia tem a obrigação de se colocar pelo lado do respeito, aqui como noutros sítios, recentemente na Guiné-Bissau, pelo lado do respeito da vontade, neste caso, dos venezuelanos.

Portanto, novas eleições, é isso?

Novas eleições, evidentemente, uma vez que não há Não há verificação incontestável sobre os resultados eleitorais anteriores. Há a percepção de que eles foram fraudulentos, mas não há uma verificação incontestável. Então que se faça uma eleição absolutamente escrutinada e que permita respeitar a vontade do povo. No meio de toda esta irracionalidade, de toda esta loucura, cenário dantesco de filme e de imprevisibilidade, a única coisa que nos pode guiar nestes tempos turbulentos, neste início de 2026, é mesmo um escrupuloso respeito pelas regras da ordem internacional, da vida democrática, porque senão parece que tudo se tornou possível. E se não formos muito claros e vocais relativamente a esta nossa defesa, a estes nossos princípios, o pouco que ainda sobra da ordem internacional ruirá ainda mais.

E por último, a Marta Temido falou também da questão da Gronelândia. O presidente norte-americano, Donald Trump, depois desta operação militar na Venezuela, deixou também avisos a Cuba, Colômbia e também ao Benjamim Netanyahu, e voltou a sublinhar essa necessidade que os Estados Unidos têm. O presidente norte-americano diz que é uma questão de segurança nacional que a Gronelândia passe a ser território norte-americano. Eu perguntava-lhe como é que olha para esta situação, que postura é que a União Europeia deve adotar. Um dos argumentos de Donald Trump é que a ilha está rodeada por chineses e russos. Pergunto-lhe se concorda com esta questão e se isto realmente se verifica, se não é também uma falha da União Europeia em tentar assegurar uma segurança neste território que obrigará os Estados Unidos a assumir uma postura mais agressiva ou se não é de todo essa questão.

O que nós estamos a assistir é a uma procura do governo americano de Donald Trump, a coberto de uma alegada fundamentação de legítima defesa, intervir num conjunto de territórios. Invocou a legítima defesa para prender Maduro e as questões do narcotráfico e agora coloca as questões relacionadas com a segurança em torno dos mares da Gronelândia, da questão de estarem cheios de perigos vindos da China ou da Rússia. O que nós, União Europeia, temos que afirmar claramente é que não se trata de nenhuma legítima defesa, trata-se de uma utilização abusiva daquilo que é o uso da força e trata-se de auténtica pirataria que nós temos que travar, porque coloca-se a questão de saber se não a travarmos agora, onde vamos travá-la? Na Gronelândia, no mar dos Açores, em que outros territórios? E isso é absolutamente insuportável e insustentável e coloca em crise tudo aquilo que são as regras nas quais nos habituámos a confiar e que temos que trazer novamente para o respeito pelos vários países. E já agora, vale a pena dizer que neste momento, a propósito de áreas de influência, quem deve estar a sentir-se muito bem acompanhado é o senhor Putin, porque de facto aquilo que os Estados Unidos estão a fazer, demonstrando o seu verdadeiro caráter, é também uma atitude de conquista de territórios à sua volta para se sentirem mais seguros, desfazendo toda a ordem internacional e a ideia de multilateralismo