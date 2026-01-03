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Vamos escutar agora Paulo Moacho do A Livre. Boa tarde, Paulo Moacho. Obrigado por se juntar também a nós nesta emissão especial da Rádio Observador. Paulo Moacho, como é que reage àquilo que se vai sabendo, aquilo que se passou durante a madrugada na Venezuela?

Muito boa tarde a todos os ouvintes. Nós reagimos, sobretudo, com preocupação. É óbvio que o regime de Nicolás Maduro era um regime autoritário e ilegítimo. Aliás, nós não reconhecemos os resultados das últimas eleições, mas isso não significa que Donald Trump possa fazer tábua rasa do direito internacional e invadir um outro Estado e capturar o seu presidente e levá-lo para os próprios Estados Unidos, aparentemente com o intuito de o julgar. Portanto, o direito internacional tem regras e essas regras devem ser cumpridas por todos os países, quer quando estamos a falar da Rússia, quer quando estamos a falar da China relativamente a Taiwan, quer quando estamos a falar dos Estados Unidos relativamente à América Latina, que aparentemente interpretam como sendo a sua esfera de influência neste momento. Não existem imperialistas bons e imperialistas maus, nem existem invasões boas e invasões más. Esta operação que Donald Trump lançou, aliás, sem consultar o próprio Senado americano e sem ter também esse aval do Senado americano, é um sinal muito mau para o direito internacional e para a ordem internacional. Esperamos que o Governo português e a União Europeia não fiquem simplesmente a assistir e que condenem esta ação e que nos fóruns internacionais também possam trabalhar para que o direito internacional seja respeitado por todos os países, independentemente de quais os objetivos que propaguem. E também uma nota de preocupação com a comunidade portuguesa na Venezuela, que é bastante significativa, e esperamos que o Governo português também tome contactos para garantir a segurança de todos os lusodescendentes que estão nesse país e que a situação se possa normalizar o mais depressa possível.

No comunicado que emitiu há pouco, o Governo português defende o regresso tão rápido quanto possível à normalidade democrática na Venezuela. Apela também à redução das tensões, ao respeito pelo direito internacional e pela Carta das Nações Unidas, bem como à promoção da segurança e da tranquilidade públicas. Como é que vê esta reação? Considera que deveria haver uma reação mais forte por parte do Governo português e a nível europeu também, já agora?

Eu acho que é preciso dizer claramente que Donald Trump e os Estados Unidos estão a violar o direito internacional, estão a fazer tábua rasa da Carta das Nações Unidas, estão a ignorar a própria ONU e o papel que a ONU deve ter. Eu acho que isso é preciso dizê-lo de uma forma muito clara, porque é isso que está a acontecer. E naturalmente que é importante apelar ao respeito, mas também é importante apontar o dedo a quem está a tomar essa atitude. E também é importante não confundirmos esta ação dos Estados Unidos com qualquer tipo de ação em prol da democracia na Venezuela, porque existem muitos outros países com os quais os Estados Unidos têm muito boas relações que em termos democráticos deixam muito a desejar. O historial de intervenções dos Estados Unidos em países não é também propriamente um historial que abone muito a favor da implantação de democracias fortes. E nós também sabemos que esta operação vem sobretudo por razões políticas internas dos Estados Unidos e dos problemas em que o próprio presidente Donald Trump está envolvido nos Estados Unidos com o escândalo dos ficheiros Epstein, com a necessidade também de conseguir mais recursos naturais e o petróleo da própria Venezuela. E portanto, nós vemos com muita preocupação aquilo que está a acontecer e temos muitas reservas que se interprete isto como uma reposição democrática na Venezuela, que temos muitas dúvidas que seja isso que vai acontecer, mas aguardaremos também para perceber quais são os próximos desenvolvimentos. E o próprio presidente Trump também falará hoje ao mundo