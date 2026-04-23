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É nosso convidado a esta hora Pedro Roque, é o secretário-geral dos Trabalhadores Social Democratas. Eu vou pegar nesta ideia aqui deixada pelo Miguel Gato e que, de resto, mereceu uma pergunta ao secretário-geral da UGT, se havia ou não acordo por parte de todos os membros do Secretariado Nacional. Foi noticiado que havia algum desconforto por parte da ala dos TSD, dos Trabalhadores Social Democratas, de que o Pedro Roque é secretário-geral. Sente-se confortável com esta decisão? Boa tarde, bem-vindo. Obrigado pela sua convidado.

Boa tarde. O ótimo é inimigo do bom, como eu costumo dizer. Eu acho que, na minha perspectiva, a proposta poderia ter condições para ter obtido o acordo. No entanto, tem que ser realista e reconhecer que alguns sindicatos dentro da central não se sentem confortáveis ainda com a mesma e acham que há uma necessidade de continuar a negociar. Nesse sentido, o resultado deste Secretariado Nacional não é diferente daquele que foi o Secretariado Nacional anterior. Isto é, a UGT ou o Secretariado Nacional da UGT entende que esta proposta ainda não está suficientemente amadurecida e que a negociação deverá prosseguir.

O que é que falta?

Todos sabemos aqueles pontos, aliás, o secretário-geral da UGT na conferência de imprensa referiu alguns. Eu acho que alguns estão mais fáceis do que outros, mas eu não vejo nada de intransponível para se poder chegar a um acordo. É óbvio que, digamos, a UGT, usando uma expressão popular, passou a bola para o lado do governo. Enfim, eu não estou mandatado para falar pelo governo, mas quer me parecer que o governo tem sido, até o momento, bastante proativo e tem seguido o caminho da negociação e do diálogo com vista à obtenção de um acordo tripartido, julgo eu, quero arriscar, que não será insensível a retomar o diálogo.

Contraria um bocadinho aquela ideia que passava de que esta proposta era definitiva e se não houvesse acordo da UGT, a proposta ia seguir até noutros termos para o Parlamento.

Não foi a única vez que o governo disse isso, porque eu recordo que já relativamente a uma proposta anterior, digamos, isso estaria em cima da mesa. Mas eu acho que as vantagens de se obter um acordo tripartido na concertação social, e a experiência mostra-nos isso, são de tal forma poderosas que implicam que sempre que houver vontade de diálogo por parte dos parceiros e do governo, essas negociações devem prosseguir, porque é completamente diferente chegar à Assembleia da República uma proposta que está consubstanciada no acordo de concertação social e com o peso que isso tem em termos políticos e em termos econômico-sociais, do que vir uma proposta do governo que não obteve acordo na concertação social. E, portanto, é uma forma de todos terem algum controle, passo a expressão, sobre a elaboração da legislação laboral, das alterações à legislação laboral, e que a mesma possa refletir um equilíbrio, que isso é que é fundamental numa legislação laboral, isto é, refletir o equilíbrio entre os interesses em presença, os interesses sindicais laborais, por um lado, os interesses empresariais por outro, e o governo como o outro vértice do triângulo para garantir aquele que é o interesse nacional. Não sendo a decisão ótima, acho que acaba por ser uma boa decisão.

A ministra do Trabalho tinha sublinhado esta ideia, aceitava negociar, sim, mas sem desvirtuar aquela que é a proposta do governo. A cedência à UGT não implica um desvirtuamento da proposta do Executivo?

Não creio, porque cedência no sentido de continuar a negociar.

Cedência não a continuar a negociar, mas ceder naquelas que são as linhas vermelhas traçadas pela UGT. Por exemplo, o banco de horas individual.

Não há linhas vermelhas. Aqui o que há é aqueles pontos que estão em análise, em apreço. Vamos dar aqui dois exemplos: a questão do banco de horas e a questão do outsourcing. Eu penso que será tudo uma questão de afinação, isto é, por exemplo, no banco de horas, que já existiu, aliás, no Código de Trabalho, convém não esquecer, não é uma novidade, e boa parte dos países da OCDE têm essa figura, é reforçar, por exemplo, as garantias dadas ao trabalhador que não exista abuso da entidade patronal no banco de horas. Ou, por exemplo, relativamente ao outsourcing, é encontrar um passo que seja razoável para que uma determinada empresa possa fazer a externalização de determinados serviços que não são do seu core business, da sua atividade principal. Ou, por exemplo, ainda relativamente à questão da não reintegração, com uma decisão do juiz que, por exemplo, que neste momento é para as microempresas, que o seu escopo possa ser mais abrangente, possa não ser tão abrangente como a proposta que está em cima da mesa. Por exemplo, estou a avançar essas coisas como exemplos de onde se pode chegar a um entendimento. Assim haja boa vontade e assim, eu gostava de sublinhar este ponto, os interesses em presença sejam apenas os interesses que são representados pela central sindical, os interesses laborais, os interesses patronais e obviamente o governo enquanto proteção do interesse nacional e que outros interesses mais de caráter político ou partidário não interfiram neste processo.

Tem dúvidas de que assim não seja, que o processo não esteja a ser conduzido pela UGT, tendo em conta esse princípio?

Não, pela UGT eu não me atreveria a dizê-lo. Agora, sei que há determinados elementos, enfim, não quero especificar mais, que poderão não estar a pôr os interessesDa central à frente dos outros tipos de interesses mais de caráter político-partidário.

Mas elementos afetos à UGT?

Eu não gostaria de detalhar mais, mas eu penso que no fim do dia, e a UGT tem sempre dado historicamente mostras de bom senso e que sabe ultrapassar esse tipo de pressões e que no final do dia prevalecem os interesses daqueles que representa. Não tenho dúvidas que isso há, independentemente de qual das tendências cada um dos seus dirigentes sindicais possa representar.

Ontem noticiado que foi com alguma surpresa que alguns elementos do Secretariado Nacional da UGT acolheram informações reveladas e fornecidas pelo presidente do PSD, Luís Montenegro, no encontro que aconteceu na segunda-feira. Aparentemente, informação que não havia sido fornecida pela direção da União Geral de Trabalhadores. Foi tema da reunião do Secretariado Nacional hoje?

Vamos ver. Aquilo que eu penso é que sobretudo, e a culpa aqui acho que distribui. Esta negociação é uma negociação que tem decorrido há muito tempo, tem havido muita evolução, às vezes de detalhe, e provavelmente, seja da parte do governo ou seja da parte da central, e não sei se no caso das patronais relativamente aos seus próprios associados, o comparativo entre aquilo que é a redação atual do Código de Trabalho, aquilo que era a proposta inicial do governo anteprojeto e aquilo que é o state of the art da evolução da negociação, esse acompanhamento ao detalhe fino, se calhar nunca foi feito e isso às vezes, esse tipo de informação, todos deveriam ter na mão para que a sua decisão seja devidamente esclarecida. E, portanto, foi isso que, aliás, o documento que foi entregue tinha um bocado esse objetivo, isto é, demonstrar como é que está, quais foram os contributos do parceiro A, do parceiro B, se já há um entendimento, se não há, se há capacidade de evoluir. E foi isso e não mais que isso. Não gostaria também de, nesta fase, que eu acho que é uma fase de recentrar e de podermos avançar em frente, voltar a referir esses aspetos.

Agradeço-lhe, Pedro Roque, ao secretário-geral.

Agradeço a oportunidade. Boa tarde.

Muito obrigado pela sua presença e disponibilidade. Pedro Roque é o secretário-geral dos Trabalhadores Social-Democratas, que marcou presença nesta reunião do Secretariado Nacional e manifesta aqui a expectativa e também a confiança de que haverá abertura por parte do governo para continuar esta negociação em torno das alterações ao Código do Trabalho, pese embora aquilo que já disse, a ministra Maria do Rosário Palma Ramalho havia dito, a ministra com a pasta do Trabalho, que a última versão negociada com a UGT e com as confederações patronais seria a última versão definitiva e que se a UGT rejeitasse, então admitia a possibilidade de fazer algumas reformulações e enviar essa proposta reformulada para o Parlamento para ser negociada pelos diferentes partidos com assento parlamentar