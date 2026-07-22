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Temos conosco o Pedro Tadeu, que é membro da Comissão de Espectáculos da Festa do Avante. Não estava nessa altura, pela idade era seguramente impossível.

Mas conhece bem a história.

Conhece bem. Pedro, bom dia.

Olá, bom dia.

Bom dia. Foi importante, seguramente, não só para a festa ter os Truvante, mas para os Truvante também terem contato com o público da Festa do Avante, que sempre foi muito numeroso e muito exigente.

Sim, eu fui ver aqui a lista de participações dos Truvante na Festa do Avante. Vamos lá, 10 vezes.

Foram 10 vezes?

10 vezes. A primeira vez em 77 e a última em 2011. E uma das vezes atuaram com o Sérgio Godinho. E de fato, o próprio nascimento do Truvante tem muito a ver com o nascimento da Festa do Avante, porque a festa iniciou-se em 76, eles aparecem logo no ano seguinte no "Já amor", quando gravam o primeiro álbum deles, que é o "Chão Nosso", que é um álbum ainda muito na onda da música de intervenção, de apoio aos ideais de esquerda, socialistas, comunistas, etc. Depois, isso acompanha também o movimento da música popular portuguesa dessa época, que, digamos, já com o regime estabilizado, deixa essa componente de intervenção e agarra-se à música popular portuguesa para tentar renovar a música tradicional. Para tentar transformar, renovar e fazer dali uma evolução das próprias tradições. E os Truvante são protagonistas nisso e essenciais. E o Luís Represas é particularmente relevante, porque havia outros grupos, por exemplo, estou me lembrado a Brigada Vitor Jara, que faziam também esse trabalho, mas ele era um cantor excepcional, coisa que a Brigada não tinha. Teve vários cantores e cantoras, mas um com a personalidade do Luís Represas, com a limpidez da sua voz, com a sua capacidade interpretativa, de fato fazia muita diferença, independentemente também dos arranjos muito modernizados em cima de uma estrutura de música popular, que nesta fase inicial dos Truvante eles faziam. E aí o João Gil, o Manuel Faria e os outros elementos são também determinantes.

Mas Pedro Tadeu, terá sido ele o responsável pela voz e, obviamente, por ser o principal rosto do grupo, a conseguir levar também a banda a outros públicos?

Sim, sem dúvida. A popularidade dos Truvante ultrapassou muito, digamos, o público de esquerda, para falarmos assim de uma forma mais simples. Logo no início. A partir do álbum "Baile no Bosque", isso é evidente. E depois, mais tarde, também quando há uma decadência da popularidade da música tradicional e da música de raiz popular, eles mudam o seu som e fazem muitos sucessos. Estou me lembrado do tema dedicado a Timor e à libertação de Timor-Leste. Foi uma coisa massiva no país na altura e a interpretação do Luís Represas aí é também determinante. E portanto, há uma personalidade que ficou muito identificada com os Truvante, não há dúvida nenhuma.

E os Truvante também identificados com a Festa do Avante, apesar de terem seguido musicalmente depois um rumo diferente. Mesmo assim, e até como dizia, pelas 10 participações na Festa do Avante, continuaram sempre muito associados à Festa do Partido Comunista.

E sobretudo, também criou-se uma relação de amizade entre o Luís Represas, o Manuel Faria e o João Gil, mas sobretudo Luís Represas e Manuel Faria, com o Rúben Carvalho, que era o organizador, até à sua morte, dos espetáculos da Festa do Avante. E eles falavam muito, tinham muitas conversas. Isso, aliás, em várias entrevistas, quer o Luís Represas, quer o Manuel Faria referem isso. E havia, para além, independentemente depois dos percursos ideológicos, até de terem divergido, conforme os membros da banda, etc, houve sempre uma ligação muito próxima com a Festa do Avante.

E como é que eram recebidos? Como é que o grupo era recebido? Porque eram também quase celebrações, a partir de certa altura, eram celebrações da própria banda, porque atuou na Festa do Avante já depois da separação do grupo.

Sim. Quer dizer, deste ano nós tínhamos o desejo que eles fossem lá, porque tínhamos a certeza que era um espetáculo de grande impacto, mas não foi possível. Eles seriam certamente ultrabem recebidos e para pessoas da minha geração, em que a música dos Truvante fizeram parte da minha juventude, seria uma coisa comovente. E todas as vezes que eles lá foram, foram sempre grandes êxitos. Isso aí é indiscutível. A memória que a Festa do Avante tem dos Truvante é uma memória apresente e de agradecimento também, porque eles ajudaram a fazer grandes espetáculos e grandes momentos na Festa do Avante.

Sim, são recordados por muitos. Pedro Tadeu, obrigada.