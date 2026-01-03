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Temos agora conosco ao telefone Ricardo Silvestre, investigador em Ciência Política, também cronista do Observador. Bem-vindo, boa tarde, Ricardo. Bem-vindo também a esta emissão especial da Rádio Observador. Ricardo, nos últimos minutos, na última hora, digamos assim, têm surgido menos reações. Parece que estamos aqui perante uma tranquilidade à espera de perceber o que o Donald Trump poderá dizer às 16h. O que ainda nos falta saber depois daquilo que aconteceu esta madrugada?

Olá, Luís, muito obrigado por me receberes, é um privilégio estar de volta. Olha, permite-me só um pequeno desabafo antes de começar, que é: eu estava contigo, diga-se de passagem, na tomada de posse do senhor presidente e eu alertei que isto ia acontecer. Eu lembro-me nessa altura, no painel, que houve alguns colegas de painel que me acharam um pouco alarmista, um pouco irrealista. E a verdade é que no primeiro ano da presidência dos Estados Unidos, Trump já bombardeou a Venezuela, a Nigéria, o Irão, ameaçou, como viste agora há pouco tempo, tornar a atacar o Irão por causa de protestos que existem nas ruas, ameaça conquistar a Groenlândia, ameaça desmantelar os Estados Unidos da América. Portanto, respondendo à tua pergunta, sim, estamos todos muito interessados para saber o que o presidente vai dizer sobre este ataque a Caracas, que sabemos perfeitamente o que ele vai dizer. Aliás, já sabemos, foi um grande sucesso, uma grande vitória para os Estados Unidos. A gente conhece qual é a propaganda que sai da Casa Branca. Mas eu estou mais preocupado é qual é o futuro imediato. Ainda temos mais três anos de presidência Trump, mas o futuro imediato, porque eu tenho tentado acompanhar a emissão e o teu excelente trabalho de moderar, e a mim incomoda-me um pouco esta ideia que eu tenho ouvido de alguns comentadores, que é: "bom, o direito internacional agora é aquilo que os mais fortes quiserem". E esse é um mau caminho, esse é um mau ponto de partida para nós lidarmos com o que está a acontecer agora e o que vai acontecer nos próximos anos.

Mas existe alguma forma da comunidade internacional dar algum tipo de resposta perante aquilo que se passou e por aquilo que foi a atuação norte-americana esta madrugada?

Esse é um excelente ponto, porque realmente temos ouvido tanto especialistas militares como especialistas políticos a dizer que exatamente a comunidade internacional não é que possa fazer grande coisa, mas pelo menos ter posições que sejam posições bastante claras e bastante diretas a condenar este tipo de ação. Sem estarmos a falar agora muito de mim, mas a minha ideologia política é uma ideologia liberal, de centro, centro-direita, e eu tenho que estar a concordar com os meus colegas da esquerda que dizem: "bom, se condenamos Vladimir Putin, também temos que condenar Donald Trump". E eu aí tenho que concordar com eles. Aliás, deixa-me dizer uma coisa, Luís, eu acho que a União Europeia está a chegar tarde a este debate, porque já devíamos ter começado a criticar os Estados Unidos quando eles começaram a atacar embarcações tanto no Mar do Caribe como no Pacífico Oriental, onde a administração Trump não tinha qualquer justificação legal para o fazer, a matar pessoas à revelia do Estado de Direito, sem qualquer recurso legal. E a União Europeia tem estado muito silenciosa, muito sossegadinha. Agora, claro, naturalmente, com um desenvolvimento deste, tem que dizer alguma coisa. Mas tem que ser, e tem que ser também mais da comunidade internacional, para além do que será naturalmente a reação da Rússia e da China, mas o Canadá, o Reino Unido, a União Europeia, os países individualmente da União Europeia, têm claramente de dizer ao mundo inteiro que não estão de acordo com isso, que não estão ao lado de Trump e que temos que ter exatamente posições, nem que seja sanções económicas ou reavaliações diplomáticas, porque o presidente Trump só percebe uma coisa, só percebe quando dizem que não. Agora, como ele nos Estados Unidos não há ninguém que lhe diga que não, tem uma administração agora que também é um conjunto de pessoas que só lhe dizem que sim, que ele é que tem razão e que ele pode fazer o que quer. Portanto, neste momento estamos a ficar um pouco sem rede e eu estou preocupado com isso.

De resto, há aqui uma declaração que está a ser avançada pela BBC por parte do primeiro-ministro Keir Starmer a dizer que o Reino Unido não foi envolvido de forma alguma nesta operação norte-americana na Venezuela. Sublinha que ainda está a tentar obter mais informações, diz que não falou com o presidente Trump, que toda esta situação ainda carece de mais informações, é o que diz à imprensa norte-americana, acrescentando apenas que o Reino Unido em nada foi envolvido nesta operação. Poderá ter também aqui algum papel Keir Starmer?

Exato. Deixa-me acrescentar um ponto que é muito importante ao que tu acabaste de dizer. Existe uma espécie de acordo mundial que é o que chama os Cinco Olhos. Os Cinco Olhos são cinco países, basicamente de língua inglesa, que partilham informação de segurança e militar entre eles. E o Reino Unido há pouco tempo fez saber que não ia partilhar mais com os Estados Unidos informação sobre movimentações no Caribe, porque como tu sabes, o Reino Unido tem algumas ex-colônias nessa área, porque exatamente para o Reino Unido, os Estados Unidos estavam à revelia do direito internacional ao fazer ataques a embarcações que estavam a sair ou da Venezuela ou que estavam a transitar em estreitos, que são estreitos que o Reino Unido tem maneira de controlar. Porque exatamente, e ainda bem que Keir Starmer está a dizer isto, porque também esse aspeto é preocupante, porque o presidente Trump faz estas coisas todas à revelia de toda a gente, não é só dos aliados internacionais, é também do Congresso. Se me permitires agora durante 30 segundos, isto não é só ilegal internacionalmente, como é ilegal dentro dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos não tem o direito de fazer Este tipo de ataques, a não ser que os Estados Unidos estejam sob ameaça direta. É isso que a alínea dois da Constituição lhe permite fazer como o supremo líder das Forças Armadas. O que não é de todo o caso, a Venezuela não é uma ameaça para os Estados Unidos. Pessoas que andam a traficar droga não são uma ameaça militar pra América.

Já agora, só para complementar, há uma informação que está a ser avançada pela CNN de que a administração de Trump só começou a notificar a liderança do Congresso depois da operação que aconteceu na Venezuela.

Ainda bem que disseste isso, porque por lei, o que chamam os poderes de resolução de guerra, o presidente deve notificar o Congresso com uma antecedência de 48 horas. O Congresso tem que estar avisado se vai haver alguma operação militar que seja de índice ofensivo. E Donald Trump, e a administração Trump, está absolutamente nas tintas, e desculpa a expressão de Ciência Política, se calhar menos elegante. Mas está nas tintas para o que é o interesse, neste caso, do Congresso americano.

E de resto, justifica essa atuação com o artigo dois da Constituição norte-americana que define o presidente como comandante-chefe militar.

Só se houver uma ameaça clara e direta aos Estados Unidos é que o presidente tem estes poderes para agir desta forma. De resto, tem que ir ao Congresso e tem que ir ao povo americano justificar as razões para, neste caso, haver um ataque a Caracas, ou haver um ataque, como aconteceu, por exemplo, às fábricas de enriquecimento de urânio. Eu já escrevi muitas vezes para o Observador, e agradeço imenso que vocês publiquem, eu sou um acérrimo censor da União Europeia e acredito que a União Europeia, naturalmente, tem coisas que pode fazer melhor, como é um caso desses. Mas também sou um censor acérrimo dos Estados Unidos. E é, Luís, absolutamente deprimente ver o Congresso sob o domínio republicano completamente rolar como se fossem uns cachorrinhos adestrados e não são capazes de fazer nada para tentar, pelo menos controlar um pouco, este claro movimento autoritário que estamos a ver na Casa Branca. A Casa Branca não pode estar a atacar países sem o Congresso aprovar qualquer operação militar. E, portanto, o Congresso, neste caso, tem que fazer são ações de resposta a esse tipo de abuso de autoridade.

Ricardo, que impacto é que tudo isto poderá ter também a nível da América Latina, tendo em conta, e aproveito para acrescentar também esta informação, que é uma reação de há instantes do presidente brasileiro Lula da Silva, a dizer que estes atos ultrapassam uma linha inaceitável, representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional e acrescenta também Lula da Silva que a comunidade internacional tem que responder de forma vigorosa a este episódio, nomeadamente através das Nações Unidas, e o Brasil condena essas ações e se coloca à disposição para promover a via do diálogo e da cooperação. Que impacto é que isto poderá ter também a nível do xadrez político da América Latina, Ricardo?

Essa é uma excelente pergunta. Eu não sou especialista em geopolítica da América Latina, mas sou um observador muito atento. Há pouco tempo, o presidente dos Estados Unidos ameaçou o presidente da Colômbia. Claramente também tentou meter a Colômbia na mesma saca que a Venezuela, que é "vocês são narcoterroristas". Portanto, a droga que sai da Colômbia é uma ameaça direta aos Estados Unidos, o que não é, é uma questão criminal, não é uma questão militar, e ele ameaçou diretamente o presidente da Colômbia. Portanto, o que é que vem a seguir？ Vem a Colômbia？ Vem o Panamá, por causa do Canal do Panamá？ É esta a nova ordem mundial onde o presidente dos Estados Unidos agora começa a atacar países da América do Sul. Eu também escrevi no Observador sobre isto, a estratégia de segurança dos Estados Unidos, onde eles dizem: "Bom, agora vamos dominar o nosso hemisfério." Quer dizer, voltamos outra vez ao mesmo, Luís. Tanto dentro dos Estados Unidos como dos outros parceiros internacionais, tem que haver uma clara posição, que é dizer assim: "Isto não é aceitável, isto não é a maneira, isto é a Europa antes das guerras mundiais, onde quem tinha o poder fazia aquilo que queria sem ter que responder a ninguém." Eu estou muito preocupado e digo-te uma coisa, Luís, para terminar, eu estou muito preocupado com os próximos meses, porque se não houver esta tal resposta clara, óbvia, contra o presidente dos Estados Unidos, ele vai continuar a abusar o poder que tem.

Ricardo Silvestre, muito obrigado pela sua análise nesta emissão especial da Rádio Observador, em que estamos a olhar para aquilo que se vai passando na Venezuela