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Juntamos agora, nesta emissão especial, Júlio Isidro. Obrigada por estar connosco, Júlio Isidro. Bom dia também.

Bom dia.

Seguramente, muitas vezes contactou com Luís Represas em várias fases, quer da vida artística, quer até do envolvimento que Luís Represas teve em iniciativas como a questão de Timor. Ele tinha essa capacidade de agregar vários públicos?

Acabou de dizer uma coisa que me permite fazer um recuo até o ano de 1977. Há coisas que são momentos felizes das nossas vidas, que são os acasos. Eu estava a fazer rádio naquela altura, e continuo a fazer, mas naquela altura estava a fazer todos os dias no FM do Rádio Clube Português. E disseram-me que à porta estava um grupo de jovens com um disco para me apresentarem. E eu mandei-os entrar para o estúdio, com a informalidade que felizmente se tinha, e entrava Os Trovante todo, ou o Trovante, como quiser. Entraram para o estúdio para apresentarem um disco chamado "Já é nosso", o primeiro trabalho do Trovante. E disseram claramente: "Olhe, nós trazemos isto aqui, pode ser que o Júlio passe, porque se calhar ele não vai passar". A razão era muito simples: tratava-se de um disco cujos textos eu vou dizer que seria música de intervenção. Eu nem gosto muito desta expressão, mas de qualquer das maneiras, era música, canções e letras engajadas. E é evidente que eu abri a porta do estúdio, mas abri também o microfone. Fizemos uma entrevista global muito simpática, muito boa. Tinham todos à volta de 18 anos, estamos a falar de 1977. O João Gil, o Luís Represas.

O Nuno Faria.

O Nuno Represas, naquela altura também ainda, o Manuel Faria. E passei o disco quase que na íntegra. E passado algum tempo, dois anos, eles apareceram com um disco ainda dentro mais ou menos da mesma linha, chamado "Em Nome da Vida". E a grande mudança dá-se com o "Baile no Bosque" de 1981. E a partir daí passamos a ouvir, eu não vou dizer outros Trovante ou outro Trovante. Passamos a ouvir o Trovante com um outro tipo de repertório e, sobretudo, com uma adaptação brilhante daquilo que é a música tradicional portuguesa para música moderna portuguesa, chamemos. Tudo isto entre aspas.

Eles fizeram essa transição, Júlio Isidro. Conseguiram fazer essa transição de um estilo de início mais ligado às raízes, de início também com essa ligação à canção de intervenção, para um estilo mais pop, mais transversal também?

E logo assinaram uma série de grandes sucessos. A qualidade é isso que justifica. Sucessos que têm atravessado o tempo, porque realmente eles têm feito de vez em quando alguns especiais, quando se juntam de novo, cantando aquilo que são os seus clássicos. E é evidente que gerações diferentes, porque entretanto passaram mais de 50 anos.

Depois, 50 anos no próximo ano da carreira.

Passaram praticamente 50 anos. E passados esses 50 anos, há gerações diferentes a cantar de cor ainda "A Menina das Sete Saias" ou "Sete Saias" ou "Perdidamente".

O que é que faz, Júlio Isidro, uma canção ou um repertório, no caso, eterno?

Olhe, eu não sei o que é a eternidade, mas sei o que é a prioridade.

Mas está no cancioneiro, não é?

Sim, sei o que é a prioridade. Acabou de dizer aquilo com que eu estou de acordo. Sem dúvida nenhuma, neste momento, e desde sempre, já há muito tempo, o Trovante e obviamente a voz incomparável, única, diferente, o timbre lindíssimo do Luís Represas, estão no cancioneiro português. E no caso do Luís Represas também, a sua ligação afetiva e musical, por exemplo, com a música cubana, é evidente que a ele também lhe deu uma outra dimensão, uma outra forma de criar música, porque depois o trabalho a solo do Luís é também muito importante e realmente a relação dele com o Pablo Milanés, por exemplo, é realmente alguma coisa que fica também, curiosamente, numa ponte entre a música do continente europeu e a música de Cuba, por exemplo.

O Júlio Isidro é, claro, muito conhecido por ter acompanhado de perto e ter apadrinhado muitos dos grandes nomes da música portuguesa dos últimos 50 anos.

Bruno, desculpa, é daí que nasce a expressão: "Até quem é que é o teu Júlio Isidro?"

Exatamente. Quem é que foi a pessoa que o lançou? O que é que distinguia os Trovante, em particular naquela época muito marcada pelo boom do rock português?

A sua pergunta contém a resposta. Realmente é verdade. É isso que os distinguia, porque naquela altura eu lancei, às vezes até fico tímido quando digo isso, mas realmente é verdade, inúmeros grupos e a onda que se estava a gerar era o rock português. Comecei com aquele a quem chamaram o pai do rock.

Claro, o Chico Fininho.

Muito embora já não fosse pai, porque já tinha havido uns outros pais.

É verdade.

Mas enfim, o Rui Veloso. Mas também tocou pela primeira vez o Chico Fininho num programa meu. Realmente aquilo que eles fizeram estava também na linha de outros grupos que existiam na altura, exclusivamente de música popular portuguesa. A Roda dos Quatro Caminhos.

Banda do Casaco.

Para dar um exemplo. A Brigada Vitor Jara. Mas os Trovante sublimaram, de alguma maneira, a música tradicional portuguesa. Mas aquilo que eles faziam, e infelizmente já não vão fazer, pelo menos com o mesmo timbre de voz, porque eles já cá não estão. Aquilo que eles faziam era música popular portuguesa. E ela estava lá. Sempre esteve. Basta ouvir as músicas todas, muito embora com outro tipo de arranjo, outro tipo de interpretações, mas era música. Era e há de continuar a ser, porque como eu dizia há pouco, é verdade, em qualquer concerto dos Trovante ao longo dos anos, mesmo depois das interrupções que eles fizeram para fazerem também as suas vidas musicais, toda a gente canta de cor algumas dessas canções. É música portuguesa que está ali.

É música portuguesa que está ali e essa vai continuar. Júlio Isidro, muito obrigada por ter estado na Rádio Observador.