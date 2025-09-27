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Bem-vindo, Pedro Henriques, para o "Sem Falta". Muito boa noite. Em dia de tempestade, Gabriel, vamos lá ver se houve ou não tempestade nesta arbitragem. Ora, golo do Sporting. Vamos começar aos 12 minutos. O golo do Suárez é legal ou não é legal?

Sim, hoje foi um daqueles casos do direto, em que eu tenho que dar respostas rápidas e muitas vezes, além de ter o delay em relação ao campo, que é sempre oito segundos, tanto em estúdio e vendo em televisão, temos sempre esse delay, tento dar respostas rápidas, muitas vezes acabo por também defender um bocadinho a minha perspetiva de que dou a minha opinião, mas por serem lances difíceis de análise, vou rever. Aquilo que é sempre as minhas opiniões finais e definitivas, passam a ser aqui, naturalmente, no "Sem Falta", porque aqui já tive três quartos de hora, uma hora para analisar, para rever, até pelos diversos trabalhos que faço e para tentar perceber melhor se realmente mantenho ou não essas decisões em lances de difícil análise. Isto serve, sobretudo, para aquilo que é a análise deste jogo hoje, que tem dois lances muito difíceis de análise, e que eu depois de ver e rever, até tirar foto e fazer o filme da coisa, vou dar uma opinião que não coincide completamente com aquilo que tinha dito em jogo, no direto, mais concretamente. E este é um bom exemplo. Aliás, de resto, eu andei ali a remoer e disse que iria falar, porque estava aqui com muitas dúvidas. Trata-se do primeiro golo do Sporting, aliás, o único golo em que há um remate do Luís Suárez e que o Pedro Gonçalves está em fora de jogo posicional. O que isso significa? Que está em fora de jogo. Quando paramos a imagem, a grande área tem 16 metros e meio, a área de pênalti, a pequena área, a área de baliza, tem cinco metros e meio, e o Pedro Gonçalves está em cima da linha da pequena área. Portanto, a 5,5 m da linha de baliza. E o guarda-redes, o Joel Robles, está a meio da pequena área, está sensivelmente a 2,5 m de distância que vai do Pedro Gonçalves ao Robles, que é o guarda-redes do Estoril. Está muito perto e está na frente dele. É certo que o Pedro Gonçalves não tenta jogar a bola. Aquela coisa que é quando um jogador se movimenta para tentar jogar a bola e que vai ter impacto naquilo que possa ser a ação do guarda-redes. Ok, mas está tão perto e a dado momento, até quando a bola passa na sua trajetória, digamos que é escondida ou é tapada por esse posicionamento do Pedro Gonçalves. O que eu quero dizer com isto? Quero dizer que depois de analisar, até porque vou ser coerente com aquilo que fiz num lance, não foi há muito tempo, há dois anos, em que foi anulado um golo do Aldemaria num Sporting-Benfica, em que o Tangesteed estava em fora de jogo posicional, muito parecido com este em termos de desenho e também na altura anulei, ou concordei naquele caso com a intervenção do VAR para anular, eu aqui vou dizer que no meu entendimento, há um fora de jogo posicional que acaba por tomar parte ativa, no sentido que inibe a visibilidade. Eu só queria referir, porque é aqui que vamos esticar um bocadinho mais e mais nada, que na lei 11, que é a lei de fora de jogo, na página 63, há ali uma palavrinha que diz que para que realmente haja essa interferência em termos visual, é preciso que obstrua a linha de visão de forma clara, ou claramente, até é a expressão que eles utilizam. E é aqui que pode estar um adjetivo que pode dar margem, que eu posso dizer que obstrui a visão e alguém agarrar só claramente e dizer: "Mas para mim não é claramente". Esta margem que pode haver exatamente nesta adjetivação é complicada. Dito isto, eu vou dar como fora de jogo e portanto um golo que devia ter sido anulado.

Erro grave, crasso. Este prejudica até o próprio desenrolar da partida, mas já lá vamos. Minuto 26, sem amarelo para Patrick.

Sim, é aquele lance com o Trincão, em que o Patrick de Paula desarma o Trincão, isto é, toca na bola, mais claramente, depois o Trincão pela ação do movimento cai e o jogador brasileiro do Estoril, quando tenta apoiar o seu pé direito e apoia o seu pé direito no chão, uma vez que o Trincão caiu, acaba por dar-lhe um toque com a ponta do pé na zona do braço. Aqui o que está em causa era o árbitro não ter mostrado cartão amarelo e eu concordo com esta decisão. Realmente não é aquela situação em que ele vai disputar a bola com alguém e depois não faz tudo para parar o movimento e trava. Não, é mesmo a situação que ele desarma em cima, o Trincão quando cai e o jogador está a apoiar o pé, acaba por não conseguir fazer de outra maneira. E também não é um pisão daqueles em cheio no braço, é de raspão, que dói, obviamente, isso nem sequer está em questão, mas para mim bem sem amarelo.

Luís Godinho, antes do final da primeira parte, pênalti sobre Bakker ou não? 45 mais dois.

Pois, é mais um desses lances. A minha primeira sensação é que eu não tinha fixado também naquilo que é o movimento do Houlmann, o Houlmann com o Félix Bakker e depois com o Araújos. E fixei-me naquilo que é a ação do Maxi. O Maxi Araújos realmente salta, tem a posição, ganha e cabeceia a bola. E fixei-me muito naquilo que era a ida do Bakker contra o braço direito, mais concretamente entre o ombro e o cotovelo do Maxi. Mas depois, lá está, intervalo, a rever o lance, o que acontece? Primeiro, o Houlmann, com as mãos, no meu ponto de vista, já desequilibra o Félix Bakker, ou seja, o Bakker acaba por ir contra o Maxi por desequilíbrio, é como se tivesse sido empurrado. E isto por aqui já podíamos estar a falar de uma possível infração do Houlmann. Mas este empurrar para a frente e depois com o salto do Maxi Araújos, que no meu ponto de vista, depois de cabecear a bola, tem um movimento do braço direito para trás que eu considero não necessário. Isto é, ele podia, no meu ponto de vista, ter cabeceado, ter feito o seu movimento natural de subida de braços sem ter movimentado o braço direito para trás. Fica a ideia de este, não é bem uma cotovelada, porque não acerta com o cotovelo, mas dar com o braço em cheio na cara do seu adversário, de forma completamente desnecessária. Portanto, um empurrar e ao mesmo tempo, por parte do Houlmann, e este dar com o braço na cara do seu adversário, para mim, fica aqui uma situação de pontapé de penal. É claro que com a imagem parada, ninguém tem dúvida que há ali um jeito de cotovelada, e esta é sempre a ilusão das imagens paradas, porque se eu colocar a mão na cara de alguém As pessoas sabem que a mão está na cara, mas se fizerem uma fotografia, não sabem se eu acabei de dar um estalo ou acabei de fazer uma festa. Este é o problema das imagens paradas. Dá para a gente perceber que há contato e qual é o momento do contato, mas quantas mais repetições foram dando, e foram dando repetições também no intervalo, até por trás da baliza, e essas para mim também são importantes, porque só tinham dado lateralmente e no sentido do ataque, neste caso, da equipe do Estoril, não tinham dado por trás da baliza. E essas por trás da baliza fica ainda com mais convicção que o braço direito, que é o braço contrário, porque o braço esquerdo é que está mais próximo da baliza, que fique com a ideia clara de um movimento desnecessário e com o objetivo de segmentar o adversário, acertá-lo. Portanto, eu vou dar também como decisão o pontapé de penal, ou ficou por assinal o pontapé de penal.

Primeira parte já deu para perceber que não correu bem ao Luís Godinho. Vamos então à segunda. Amarelo para Patrick, minuto 48.

Sim, agora vamos entrar numa série de cartões amarelos e todos eles já justificados. O Patrick Paula falha a entrada à bola. Ele tinha a bola, adiantou, perdeu o controle e depois é aquela coisa de a bola fugir e esticar o pé direito para tentar chegar à bola. Só que tem azar, o Luís Soares antecipa-se e depois ele com os pitões e com a sola propriamente dita, acaba por pisar o pé esquerdo do Luís Soares e, portanto, estes pisões negligentes passíveis de cartão amarelo bem mostrado.

Minuto 62, amarelo também para Alejandro Márquez. Esta é aquela situação que leva qualquer treinador a dar uma grande dura.

Ele fica na frente e há aqui duas situações que é: eu, se quiser marcar um livre rápido, posso fazer. E se o adversário tiver ficado ali a um metro, dois, três metros e não se tiver movimentado, e eu ao tentar pontear a bola rápido, a bola bater nesse adversário, o jogo segue. Outra coisa é aquilo que ele fez, que é ele ter ficado lá e quando o jogador do Sporting bate o livre para desviar a bola dele, ele estica o pé esquerdo e vai interceptar a bola. Aqui já é diferente. Aqui já entramos naquilo que é uma infração por não deixar marcar ou tentar impedir essa marcação do pontapé livre e neste caso, com a bola já em movimento e, portanto, cartão amarelo bem mostrado.

Minuto 64, cartão amarelo para Morten Hjulmand, também é muito pacífico.

Sim, é aquele que agarra e puxa o adversário quando ele vai na frente a fugir-lhe. Portanto, ele vem em perseguição ali dois ou três metros e não para essa tentativa sistemática de o errar, até que como o adversário não caía, agarrou mesmo e puxou e portanto, cartão amarelo bem mostrado.

Reta final, três amarelos ainda, minuto 85 para o Geny.

É aquela situação em que o Geny até está a atacar e depois a bola também lhe foge e quando ele vai tentar chegar lá, o adversário antecipa-se, o número 17 do Estoril, e ele, o Geny, já não consegue parar e faz um género de "take" e acerta em cheio no pé esquerdo do jogador do Estoril e, portanto, uma entrada muito dura e negligente, cartão amarelo.

Minuto seguinte, cartão amarelo também para o Begraoui.

Sim, também é uma situação de disputa de bola com o Frasnedi, que eu na altura nem tinha identificado, penso que é o Frasnedi, exatamente. É aquele que o pé esquerdo acerta de forma lateral, mas duro e negligente no pé direito do jogador do Sporting, na disputa de bola e cartão amarelo bem mostrado.

Para fechar, então aos 89, última amarela para Pedro Carvalho.

Falta tática, é aquela situação que ele agarra o Alison quando ele vai tentar sair em saída rápida, em contra-ataque pelo corredor esquerdo e portanto destrói a jogada, cartão amarelo bem mostrado.

Luís Godinho foi o árbitro, Pedro Henriques, que nota para esta primeira parte, pelo menos, que foi uma desgraça, há que dizê-lo.

É assim, tenho que te dizer uma coisa, são dois lances muito difíceis.

São difíceis, eu sei.

São difíceis. Repare que se eu com repetições no direto também tive dúvida.

Tiveste grande dúvida, claro.

Primeira situação, não depende do Luís Godinho, depende do árbitro assistente e depende, sobretudo, do vídeo-árbitro poder ou não poder interferir. Um árbitro é sempre o responsável máximo porque é o chefe de equipe, mas um árbitro nunca consegue perceber se há fora de jogo, se não há fora de jogo. E mesmo que veja o jogador adiantado, não tem a certeza. Para as pessoas perceberem, a única pessoa que pode ter a certeza e analisar, acertando ou errando, é o árbitro assistente que está perpendicular à jogada. O árbitro não faz a mínima ideia. E depois o lance do pênalti. É um lance que dentro do terreno de jogo, vê um desequilíbrio, vê o jogador a chocar, mas uma das coisas que acontece é que o Hjulmand, eu por acaso até tinha aqui o apontamento, quando eu digo que empurra e desequilibra, o Hjulmand tem a mão direita e a mão esquerda agarrada na camisola, portanto até nas fotografias que eu fui fazendo, ele até agarra bem a camisola e portanto só esta situação do agarrar e depois digamos que o empurrar e o desequilibrar, só isso por si só, já tínhamos aqui uma situação de possível pênalti e depois realmente o movimento de cotovelo, digamos que vem compor o ramalhete e por isso é um lance muito difícil de análise porque é movimento rápido, aqui era claramente intervenção VAR. Não desculpando isto do árbitro, que é sempre o responsável, vou dar nota 4. Esteve bem na parte disciplinar, tem dois lances difíceis. Claro que não se pode isolar, mas repare que é um jogo em que o árbitro resolve o jogo, está bem no jogo, como sempre o Luís Godinho está. Tem dois lances muito complicados, um que é de fora de jogo, que ainda por cima é um gol, que dá a vitória, e atenção, que é um lance que de certeza absoluta vai dividir opiniões, e eu sei disso porque já aconteceu isso quando foi com outro conselho de arbitragem no tal lance do Di María e Tangstedt. Há árbitros, e quando eu digo árbitros, pessoas da arbitragem, que têm interpretações diferentes relativamente a esta questão dos fora de jogo posicionais, porque não há um carimbo. Há quem interprete que interfere, que tem impacto na visão e há quem ache que não. E este vai ser mais um lance que vai dividir garantidamente. Não é um lance assim tão fácil quanto isso, não é daqueles escandalosos. Por isso eu vou dar nota 4, vou dar nota negativa, porque obviamente o Sporting ganha 1 x 0, possível pênalti contra o Sporting, um gol que na minha opinião não devia ter sido validado e portanto, claro que isso tem impacto no resultado, mas mesmo assim vou dar nota 4. São os quatro pontos que têm a ver com aquilo que foi o desempenho do Luís Godinho no sentido de bem disciplinarmente, bem em relação ao jogo no geral, mas com estes dois lances são extremamente difíceis e que são da minha interpretação, e por isso vou dar nota negativa, nota 4.

Nota quatro dada pelo Pedro Henriques à equipe de arbitragem que esteve hoje na Moreira, vitória do Sporting no Estoril por 1 x 0. O árbitro foi Luís Godinho. Fica também disponível este "Sem Falta" através do podcast da Rádio Observador. Quanto ao "Sem Falta", estará de volta, Pedro, na próxima segunda-feira.

Exatamente. Um abraço.

Grande abraço e até lá.