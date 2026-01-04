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Vamos a mais uma edição do "Sem Falta", na Rádio Observador, como sempre com o Pedro Henriques. Pedro.

Boa noite.

Sê muito bem-vindo. Boa noite. Vamos olhar para o trabalho do árbitro Cláudio Pereira, juiz da Associação de Futebol de Aveiro, que esteve no comando deste encontro entre o Santa Clara e o Futebol Clube do Porto. Terminou com triunfo portista por 1 x 0, nesta 17ª jornada da Primeira Liga. E vamos, sem mais demora, Pedro Henriques, olhar para os lances, falar sobre os lances que escolheste, sendo que o primeiro é aos 10 minutos, é um lance de disciplina, um cartão amarelo mostrado ao central do Futebol Clube do Porto, Jan Bednarek.

Sim, cartão amarelo bem mostrado ao Jan Bednarek, porque a bola é metida em profundidade para o Gabriel Silva, é uma jogada já de algum perigo. O Bednarek é o último defensor. Logicamente, que a bola é metida em profundidade e ambos têm possibilidade de chegar à bola, o Gabriel Silva não leva a bola controlada, trata-se apenas de uma jogada com possível ataque promissor. E o Bednarek, que vai ligeiramente à frente, estica o seu braço direito para o lado e acerta com a mão no pescoço do Gabriel Silva. Não obstante ele depois ter ficado a encaixar da cara, mas acerta-lhe ali no pescoço e corta aquilo que nós chamamos uma jogada já com algum perigo, ou seja, o chamado ataque promissor. E este corta-ataque promissor passível de cartão amarelo bem mostrado.

Vamos avançar, Pedro Henriques, para o outro lance da primeira parte, acabou por não ter muito trabalho durante o primeiro tempo, o árbitro do encontro, mas ao minuto 30, no teu entender, Pedro Henriques, ficou por mostrar um cartão amarelo ao jogador do Futebol Clube do Porto, William Gomes.

Sim, talvez o único erro do jogo, há um agarrão do William Gomes, que perdeu a bola e com ambas as mãos e por trás agarrou e puxou o Henrique Silva. É a chamada falta tática, porque o objetivo foi: perdi a bola, não quero que saias em contra-ataque, vou-te agarrar e vou destruir a jogada. Aqui impunha-se o cartão amarelo, que o árbitro não mostrou.

Vamos avançar então para o segundo tempo, a começar com o minuto 65, o cartão amarelo que foi exibido a Vinícius Lopes, jogador do Santa Clara.

Exatamente. Uma entrada fora tempo e por trás, sem bola, a bola já não estava presente, e o Vinícius Lopes acaba por ter esta entrada sobre o Frauches, ou seja, o Vinícius Lopes com o pé esquerdo acertou no calcanhar direito do Frauches, do Vítor Frauches. É a chamada entrada ou infração negligente e foi bem sancionada com o respectivo cartão amarelo.

Vamos avançar, minuto 76, aqui dois cartões amarelos mostrados na mesma altura, um para Pablo Rosário do Futebol Clube do Porto, outro para Jota Tavares.

Sim, nós não sabemos bem ao certo o motivo e a razão, porque apenas vimos, a imagem foi focada no árbitro, e o árbitro a levantar, a baixar e levantar de novo, em simultâneo, e percebemos pela imagem que estava a mostrar a dois jogadores distintos, dois cartões amarelos, claro, obviamente, depois através do grafismo, através da liga, percebemos que foi o Pablo Rosário do Futebol Clube do Porto e da parte do Santa Clara, o Jota Tavares. Deduzimos, até porque eles já estavam ali meio picados, que não tenha sido nada em relação ao árbitro, mas sim de um em relação ao outro, ou seja, um comportamento antidesportivo, ou por palavras, ou por gestos, ou por atos, aquelas coisas que se dizem uns aos outros, aqueles empurrões que ocorrem. De Pablo Rosário em relação a Jota Tavares, nada propriamente dito em relação ao árbitro. O árbitro mostrou o cartão amarelo, depois não houve repetições. Deduzimos que tenha sido por esse comportamento incorreto, antidesportivo de um em relação ao outro e damos como boa decisão, obviamente.

Dás como boa decisão e aqui querias também deixar um ligeiro apontamento à estética da situação.

Sim. A questão é que os jogadores não aparecem na imagem, é lógico que falta aqui o enquadramento, e esta questão de quando se mostra cartão amarelo a um jogador e a outro é: levantas na vertical a um jogador e baixas o braço completamente e depois olhas para o outro jogador e mostras ao outro jogador. E aqui o que acontece é que o árbitro foi um bocadinho reativo, no sentido levantou e baixou, mas é um levantar e baixar sem que o cartão tenha saído do ar. E parece-me que esteticamente isso pode até gerar alguma dúvida ou alguma confusão naquilo que é a identificação. Por isso é que se diz que os jogadores têm que ser isolados, tem que ficar a referência bem clara para todos a quem foram os cartões amarelos, e ele foi um bocadinho em simultâneo. Esteticamente não foi o melhor, mas o que interessa aqui é que a decisão seja correta, mais propriamente o aspeto estético, são só pormenores que para o árbitro são importantes para melhorar, mas que não têm grande problema. Interessa é que os cartões amarelos tenham sido bem mostrados e obviamente que a razão seja a boa. Eu deduzo que sim, porque há ali com certeza comportamento incorreto, senão o árbitro não mostrava.

E esta abordagem sempre pedagógica do Pedro Henriques, que tanto gostamos aqui na Rádio Observador. Avançamos, Pedro, para falar de mais um lance de cartão amarelo, neste caso, minuto 78, o cartão que foi exibido a Alan Varela.

Sim, também bem mostrado. É uma situação que ele depois até pede desculpa ao seu adversário, ao Lucas Soares, e percebeu claramente que tinha cometido um erro disciplinar. Basicamente, ele falhou a entrada e ao esticar a sua perna direita, acabou com o pé e solecos, pitões, pisar o peito do pé, também direito, do Lucas Soares. Mais uma vez, uma entrada fora tempo, negligente e que foi, no meu ponto de vista, penalizada de forma correta com o cartão amarelo.

Vamos avançar, Pedro Henriques. Falta-nos analisar ainda dois lances, sendo que o primeiro é ao minuto 80, o cartão amarelo que é exibido a Alberto Costa, jogador do Futebol Clube do Porto.

Sim, o Santa Clara, mais concretamente por Paulo Vítor, estava a atacar pelo lado esquerdo da área, portanto, foi à entrada da área, mas de lateral, e o Paulo Vítor quando está naquilo que seria uma finta para dentro, o Alberto Costa faz um género de salto em teico de longe, um bocadinho a varrer. Não acerta de pitons nem de sola, mas digamos que com as duas pernas varre autenticamente, como vem de salto e de longe, acaba por varrer e levar as pernas do Paulo Vítor. Portanto, pela falta em si e pelo local, porque é a entrada da área, embora de zona lateral, o cartão amarelo enquadra-se exatamente nisto, que é corta um ataque promissor por causa do local e a entrada mais dura, negligente. Negligente significa não ter em conta o perigo e as consequências do seu ato para com o adversário, na maneira como aborda os lances e, por isso, mais uma vez, bem mostrado o cartão amarelo.

O último lance que destacaste, Pedro Henriques, é ao minuto 90, um lance que envolve José Tavares, que poderia ter visto o segundo cartão amarelo, mas no teu entender, Pedro, ficou por mostrar essa cartolina.

Não ficou por mostrar.

Sem amarelo.

Sem amarelo e bem importante, porque isso era um lance importante. O José Tavares, como já tínhamos verificado, foi advertido naquele cartão em simultâneo e os jogadores do Futebol Clube do Porto, mais concretamente o Pablo Rosário, com quem esteve envolvido neste lance, ficou a pedir o cartão amarelo. E obviamente que o protesto vem um bocadinho naquela perspetiva, uma vez que ele já tinha sido advertido, seria o segundo. Mas para mim, bem decidido. O José Tavares, ao disputar o lance com o Pablo Rosário, levanta o pé demasiado alto e pontapeou apenas a bola. E este fator é muito importante, porque sempre que tu levantas o pé e, neste caso, pontapeando a bola, à altura da cabeça do adversário sem lhe tocares, fazes uma coisa chamada jogo perigoso ativo, porque estás a pôr em risco a segurança do teu adversário, mas não lhe tocas. O adversário é que fica impedido de lá ir disputar a bola com a cabeça, porque acaba por ter medo, acaba por não ir lá com a cabeça. Isto é punido com livre indireto e, neste caso concreto, não havendo contacto, sem qualquer tipo de cartão. Se o José Tavares levantasse o pé, intencionalmente acertar na bola não, e acertasse na cabeça do Pablo Rosário, aí sim, passava de jogo perigoso ativo para outra coisa, que era pontapear o adversário, passava de livre indireto para livre direto, tinha havido contacto, e aí sim, entrávamos na negligência e no cartão amarelo, seria o segundo. Neste caso, porque só acertou na bola, não tocou na cabeça do adversário, é só jogo perigoso ativo. Resumindo e concluindo, bem o árbitro, tecnicamente, porque puniu com livre indireto e bem em termos disciplinares, porque não lhe mostrou o cartão amarelo.

Ora bem, Pedro Henriques, analisados os lances, falta saber a nota. Cláudio Pereira tem motivos para estar feliz com esta arbitragem?

Sim, vou dar nota positiva, nota 7. Se não fosse aquele cartão amarelo, até daria 8. O que é que há a destacar de positivo? Para já, uma boa arbitragem num jogo sem casos, o que na nossa Liga Portuguesa é uma raridade. Praticamente nas áreas não houve situações, a arbitragem resumiu-se à gestão disciplinar que nós falámos e quase sempre correta, com exceção daquele cartão. É uma daquelas situações em que não há nenhuma equipa que possa dizer que ganhou, que perdeu ou que empatou, o que quer que seja, por culpa do árbitro. E isso é sempre uma boa notícia. Depois, só destacar o péssimo estado do relvado, as muitas faltas, que o árbitro também pode ser responsabilizado, obviamente, mas também o estado do relvado e os jogadores a fazerem essas faltas também são responsáveis. O pouco tempo útil que acaba por haver no jogo, em função das muitas faltas e depois somamos os seis cartões amarelos, do que eu não responsabilizo o árbitro, neste caso concreto. Embora seja crítico muitas vezes em relação às arbitragens portuguesas, porque penalizam com muitas faltas e privilegiam pouco o contacto físico, mostram muitos amarelos. Aqui, eu acho que a responsabilidade é mais do próprio relvado e daquilo que foi a abordagem dos jogadores. Repara que em 97 minutos de jogo, mais os três da primeira parte e os quatro da segunda parte, em 97 minutos jogaram-se 52. Há uma média de 52% de tempo útil, o que é muito baixo.

E fica aqui a nota 7 dada pelo Pedro Henriques ao trabalho do árbitro que esteve no comando deste encontro entre o Santa Clara e o Futebol Clube do Porto, 17ª jornada do campeonato. É desta forma que fechamos mais uma edição do "Sem Falta". Pedro Henriques, muito obrigado. É sempre um gosto contar com a tua análise. O "Sem Falta" fica, como sempre, disponível em podcast.