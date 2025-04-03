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Este programa tem o apoio do 5G Challenge do MEO Empresas.

Sejam bem-vindos de novo a mais um "Shot 5G", podcast dedicado ao concurso de inovação 5G Challenge do MEO Empresas, que vai na terceira edição. Hoje vamos estar à conversa com o João Paulo Firmeza, diretor-geral da Altice Labs. João Paulo, bem-vindo.

Boa tarde.

João Paulo, quais são os principais projetos 5G em desenvolvimento na Altice Labs, enquanto centro de inovação do grupo MEO?

Na Altice Labs estamos atualmente a desenvolver vários projetos inovadores centrados no 5G, dando como exemplo alguns que destacaria. Temos projetos na área das redes móveis 5G, que oferecem soluções personalizadas e seguras pra empresas. Estamos também a desenvolver bastantes provas de conceito pros diferentes setores da economia, como a indústria 4.0, a saúde, a logística, a área das smart cities, sempre com o objetivo de otimizar processos e de promover a transformação digital na indústria e na sociedade. Outro grande foco onde temos apostado é na criação de soluções baseadas em 5G e IoT, Internet das Coisas, que visam essencialmente a automação e a inteligência em tempo real aplicada a diversos setores. Além disso, estamos a explorar as possibilidades de realidade aumentada e virtual, aproveitando a baixa latência do 5G para criar experiências imersivas em ambientes empresariais.

João Paulo, quais são as próximas grandes inovações que o 5G poderá trazer para a transformação digital das empresas e também da sociedade?

O 5G é claramente um acelerador de transformação digital e as inovações principais que se avizinham prometem transformar diversos setores. Posso dar alguns exemplos. Na área das redes móveis privadas, conseguimos ter o 5G a serviço das empresas, permitindo uma autonomia muito maior das operações, maior segurança, maior controle. Aquilo que eu já tinha falado antes, o 5G aplicado à Internet das Coisas, à conectividade inteligente, o fato do 5G ser ubíquo e estar em todo lado, permite conectar não só pessoas, mas também dispositivos e objetos. E isso garante uma comunicação muito mais eficaz e eficiente.

E quais são os principais benefícios e desafios associados à implementação de redes móveis privadas 5G para as empresas, João Paulo?

Sim, no contexto das empresas, as redes privadas 5G oferecem uma série de benefícios estratégicos. Posso dar alguns exemplos do ponto de vista de segurança. Ao ser uma rede privada em que o tráfego está no perímetro da empresa, nós conseguimos ter uma maior proteção de dados sensíveis, conseguimos mitigar riscos, nomeadamente ciberataques. O tema que eu já falei da baixa latência e alta velocidade. Alguns use cases empresariais requerem realmente operações de tempo real, em que não é permitido qualquer tipo de atraso ou delay. Então, nesse caso, o 5G é absolutamente fundamental para conseguirmos ter este tipo de comunicações. A capacidade, a confiabilidade da infraestrutura é muito importante em ambiente industrial, em ambientes também que envolvem logística avançada com recurso a sensores, internet das coisas.

João Paulo Firmeza, muito obrigado por este "Shot 5G".

Muito obrigado, Élio.

E termino com essa nota final: o 5G Challenge tem inscrições abertas até 15 de abril. Até o próximo "Shot 5G".

Este programa tem o apoio do 5G Challenge da MEO Empresas.

O 5G Challenge da MEO Empresas está de volta. Se tem uma solução inovadora 5G com o poder de impulsionar a transformação digital das empresas, participe. Esta edição vai atribuir prêmios monetários a três categorias distintas: inovação tecnológica 5G, melhor solução de origem portuguesa e sustentabilidade e impacto social. Inscreva-se até 15 de abril em meoempresas.pt. 5G Challenge da MEO Empresas. Transforming tomorrow.