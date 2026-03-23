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Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza que somos todos malucos. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de "Intermédios". Não adianta já muito explicar o que são os "Intermédios", estes episódios de segunda-feira que saem às 06:00 a.m. em áudio no Spotify, iTunes, Castbox e por todas essas plataformas de podcast e por volta de 12:30 p.m. no YouTube. São pequenos episódios de 20 minutos onde eu faço várias partilhas. Está inserido neste contexto do "Somos Todos Malucos", quarta-feira, novo episódio, e depois, nada a ver, mas ainda assim nesta página, "Homens de Uma Certa Idade", às sextas-feiras, também no Spotify, iTunes, por aí, e depois no YouTube por volta de 12:30 p.m. E eu disse que não havia nada a explicar e expliquei tudo. Ora bem, quanto a este episódio de "Intermédios", eu gostava de continuar no âmbito do episódio da semana passada, em que eu falava sobre o que era isto da espiritualidade, do despertar e de como parece que há uma luta entre malta que está desperta e que tem que estar contra os poderes instalados e contra tudo o que é sociedade atual e a Agenda 2030 e as teorias da conspiração, todas. Uma grande misturada. E por que eu digo que está relacionado? Porque eu já não tenho paciência para a quantidade de especialistas que há nas redes sociais. Eu digo-vos uma coisa, eu preferia quando não havia redes sociais e só havia especialistas nas especialidades. Quando uma pessoa queria um nutricionista, ia ao nutricionista. Quando uma pessoa queria um médico, ia ao médico. Quando precisava de um psicólogo, ia a um psicólogo. Será que ficava muita coisa por descobrir quando nós só tínhamos esta limitação? Ficava. Acredito que, se calhar, sim. No entanto, também, por outro lado, baralhava muito menos. Porque um cara entra nas redes sociais e há um tipo que diz: "Não se pode comer ovos, porque os ovos..." e depois usam termos técnicos que eu não conheço de lado nenhum e falam de moléculas que eu não conheço de lado nenhum. Portanto, ele pode estar a dizer a maior barbaridade do mundo, mas como ele está a dizer aquilo com tanta certeza, eu: "Sim, senhor, deve estar a falar sério". E que a absorção dos aminoácidos não é feita na quantidade certa quando ingerida ovos de galinhas às 06:00 a.m., sei lá. E depois aparece outra a dizer que afinal faz bem comer ovos e que se deve comer bastante ovos. E depois vem um que diz que dieta carnívora é que é, que só se deve comer carne, porque os ancestrais só comiam carne. Por outro lado, os ancestrais também não tinham redes sociais e, portanto, não tinham acesso ao mesmo tipo de informação. Se calhar, eles próprios não sabiam que podiam comer outras coisas. Há as dietas carnívoras. Andava um puto na internet que só comia carne crua. E depois, por outro lado, eu não tenho problema nenhum com isto. Um cara que quer comer carne crua, coma, mas não anda a dizer que, se calhar, é o correto e que é o essencial, e que é isso que se deve fazer. Porque primeiro, como dizia o outro, não tem estudos para isso. Eu acredito piamente que, claro, todas as pessoas podem ter um conhecimento aprofundado de vários temas, mas eu acredito ainda nas instituições e acredito que uma pessoa que estuda, um nutricionista que estuda vários anos, que tira pós-graduações, que vai estagiar aqui e ali, tem muito mais conhecimento do que um cara que era baterista numa banda de heavy metal e que de repente entrou num caminho de espiritualidade e que leu uma data de livros e agora é aquilo que eles chamam bio hacker e que sabe tudo, que tem que se apanhar sol às 06:00 a.m. e olhar diretamente para o sol porque a absorção da vitamina D é feita muito mais intensa pelos olhos, etc. Não. Façam o que quiserem. E até podem promover, mas não promovam através do medo, porque a ideia que me dá é que muita gente depois promove isto, estes estilos de vida, através do medo, o que para pessoas como eu, e se calhar alguns de vocês que estão desse lado, pessoas que lidam com a ansiedade, com uma perturbação obsessiva-compulsiva, com germofobia, hipocondríacos. Facilmente, nós podemos entrar numa espiral também de medo, de dúvida, sem saber bem o que se há de fazer. Como a questão do açúcar, a demonização—estava com dificuldade aqui em encontrar a palavra—a demonização do açúcar. "O açúcar provoca cancro. O açúcar branco provoca cancro, o açúcar não sei o quê." Eu já li muito sobre o tema, não sou especialista, mas também já falei com muitos médicos e nutricionistas sobre o tema. O açúcar não provoca cancro. O açúcar em excesso promove outro tipo de condições ou de doenças, que essas sim, podem eventualmente levar ao cancro. Depois há aquela ideia de que as células cancerígenas alimentam-se-- uma vez ouvi esta: "as células cancerígenas alimentam-se da glucose, do açúcar, e por isso é que não devemos ter de comer açúcar". E esta mensagem, e ainda por cima eu sou um cara muito guloso, dita desta maneira, assusta. Mas lá está, eu perdi algum tempo ou dediquei algum tempo, fui ler papers, papéis, estudos sobre o que esta afirmação queria dizer. Falei com amigos meus médicos, para entender um bocadinho melhor o que isto quer dizer. E basicamente, obviamente, as células alimentam-se dessa energia, mas todos os alimentos que nós ingerimos têm açúcar. Não vou estar a usar aqui expressões científicas porque não sei, mas basicamente, as células cancerígenas alimentam-se de energia e se nós vamos estar a comer alimentos, de alguma maneira, as células cancerígenas vão buscar também força, energia. Vão buscar a sua capacidade de reprodução também a esses alimentos, que eles próprios, por natureza, têm açúcar. O pão, as frutas, o arroz, todos os alimentos têm açúcar. E depois há outro pormenor da história do açúcar. O próprio corpo não distingue os diferentes tipos de açúcar. Não diz: "Isto é açúcar flor de coco, isto é açúcar branco, isto é açúcar não sei o quê". Não faz essa distinção. Agora, há diferenças no sentido, por exemplo, o açúcar de flor de coco ou o açúcar demerara, aquele açúcar amarelo, a agave, etc, têm outros valores nutricionais, são mais completos. Portanto, podem vos trazer mais coisas, outros nutrientes. E às vezes é nós tentarmos perceber estas coisas, que também de alguma maneira, nos ajuda a entender que, se calhar, o caminho é o equilíbrio. E o equilíbrio é nem tanto ao mar nem tanto à terra. Se eu quiser deixar de comer carne, eu não como carne, por exemplo, há vários anos. Se eu quiser deixar de comer carne, não como, mas que não seja tanto por uma atitude de medo, que seja por não gostar, que seja por uma razão animal, seja pelo que for. Como os doces. Eu gosto imenso de doce e houve uma altura que eu estava radicalizado em não comer doces. E isso fazia mais mal à minha cabeça do que propriamente o não comer os doces, porque entrava naquele registro: "Eu quero comer doces, mas não posso comer uma bola de Berlim, porque uma bola de Berlim está cheia de açúcar, porque não sei o quê". A verdade é que ao fazer isto, ao entrar neste registro de negação, de proibição, acaba por fazer também muito mal à saúde mental. Eu acho que nós estamos cá, de alguma maneira também para aproveitar a vida. E aproveitar a vida não é aproveitar a vida à maluca, bebedeiras, drogas e rock and roll. Eu não acho que também seja esse o registro, mas eu acho que é entender os momentos em que as coisas nos fazem bem e que fazem sentido. Eu, por exemplo, estou a ponderar voltar a comer carne. Por quê? Porque sim. Não toda a carne, mas eu acho que, se calhar, por exemplo, em termos desportivos, podia me fazer bem. E porque tenho saudades de um frango no churrasco, por exemplo. E doces. Eu tenho tentado estar um bocadinho menos radical. E a vantagem, lá está, de eu também ter uma vida ativa, fazer muito esporte e tentar ter uma vida regrada noutros aspectos. Não bebo álcool, bebo muito pouco álcool, cada vez menos, uma cerveja de vez em quando, um copinho de vinho de vez em quando. Permite que também aproveite mais esses momentos. Mas depois, vocês veem esta malta na internet e cada vez mais, com uma radicalização de comportamentos, de não se pode fazer isto, não se pode fazer aquilo, e tens que beber isto, e tens que beber não sei o quê. Não é tanto indicativo, mas promove uma cultura de medo. Eu acredito que muitos deles fazem isto Por acharem que é mesmo o correto, mas ao mesmo tempo, eu acredito que há ali uma tentativa de validação das próprias atitudes, como estes caras que eu já vi mais do que um, que comem carne crua e que vêm pra internet comer carne crua. Isso também é exibicionismo. Ao mesmo tempo, é assim, ele está comendo carne a dizer: "Eu como carne crua e esta é a minha alimentação, comam também". Mas este comam também é no sentido de: comam também para eu não me sentir sozinho a ser o único a fazer esta coisa. Acho eu que passa um bocadinho também por aí, por esta ideia de não ser o único a fazer as coisas. Ou leio não sei quantos livros por semana, há gente que lê uma data de livros, olha eu aqui fazer vídeos a ler livros. É uma questão, acho eu, de exibicionismo, de ego também. "Olha aqui, eu sou este cara que faz estas coisas", mas ao mesmo tempo está ali: "Façam também, que é para eu não me sentir sozinho, porque isto é mesmo bom". E estas coisas todas, esta crescente corrente de gente que é especialista e que vem dizer desta forma tão pesada: ou podes fazer ou não podes fazer, ou faz-te bem ou faz-te mal, não ajuda nada à saúde mental de cada um de nós, sobretudo a pessoas mais suscetíveis como eu e se calhar outros de vocês que estão aí a escutar. Portanto, o meu conselho, sendo que é o conselho que eu também já recebi de muitos profissionais de saúde, e vou levar um deles, hei de levar um médico ao meu podcast, que já foi, para falar sobre isto, a desconstrução também do que é medicina e a nossa não compreensão de como é que as coisas funcionam, como esta questão, por exemplo, do açúcar ou da alimentação, ou do apanhar sol, ou o que quer que seja. A desconstrução do ponto de vista científico, que nós devíamos ter este conhecimento científico, nós devíamos ter se calhar um bocadinho mais presente. Mas quer deste meu amigo, quer de psicólogos, quer de outras pessoas que vou falando, eu acho que o equilíbrio e a consciência acaba por ser o melhor. Portanto, o equilíbrio no sentido de beber álcool agora, faz mal. Faz muito mal beber álcool. Ok. Eu estou no registo de beber muito pouco álcool. E está tudo bem por aí. Um copinho ou outro de vez em quando. Está feito, está tudo bem. Não comer açúcar. "Não se pode comer açúcar". Mas às vezes apetece-me um bolo. Vou comer um bolo. No dia a seguir apetece-me. Se calhar ainda como outro bolo. Duas semanas inteiras a comer bolo todos os dias, não me parece que vá acontecer. Comer carne. Vou comer carne, não vou comer carne? Não sei se vou comer, mas se comer que seja para tirar prazer disso, no sentido de: olha, apeteceu-me, soube-me bem. Ou seja, nós integrarmos os comportamentos desta forma consciente, de que é algo que nos poderá fazer bem e que nos poderá trazer alguma tranquilidade naquele momento. Se forem maus hábitos, um mau hábito de vez em quando não é um mau hábito, é apenas aquele momento. Lá está, como beber um copo ou uma pessoa que gosta de doces, mas não quer exagerar. Às vezes essa bola de Berlim ou esse prato. Gente que faz desporto, por exemplo, muita gente que faz desporto não comer. "Não posso estar a comer muito pão. Olha a outra, o pão, o glúten e o pão, não sei o quê". E uma torradinha de vez em quando sabe tão bem. Uma torrada faz bem à alma. Uma torrada e um abatanado de manhã ou uma meia de leite, sendo que eu não bebo leite, mas isso já não bebo mesmo há 20 e tal anos, não gosto mesmo. Mas uma meia de leite, no meu caso, com leite de amêndoa ou de aveia. Uma torradinha sabe tão bem à alma. Torradas todos os dias. Lá está, se calhar já não comia por fazer mal. Eu faço muito esporte, se calhar não se ia notar tanto, mas pesa um bocadinho também. O que eu quero dizer é que se calhar antes de darmos como adquirido estes aspetos e estas páginas destes coaches e esta gente, que eu acho que podem ter sempre pontos importantes que nos tragam, mas não dar tudo como adquirido e tentarmos fazer um juízo e ler sobre as coisas e integrá-las com calma. Dito isto, vou fazer o almoço. Vocês estão a ouvir isto segunda-feira, mas eu estou a gravar domingo, à hora de almoço. Vou fazer o meu almoço e a seguir, se calhar, vou comer uma queijadinha. Uma queijadinha que trouxe ali dos Açores. Tão boas. Obrigado, gente. Até para a semana. Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros, mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza que somos todos malucos.