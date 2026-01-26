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Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza de que somos todos malucos. Olá a todos vocês que estão desse lado. Sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira de "Intermédios", este que é o segundo episódio. Se calhar ouvem com algum eco. A questão está a ser resolvida, a nossa extensa produção está a tratar disto tudo. Quando falo de extensa produção sou eu e uma ou outra filha que eu consigo meter ao barulho e convencer a ajudar-me a preparar as coisas. Mas enquanto isso está a ser resolvido, estamos por aqui e acho que estamos bem. Espero que tenham gostado do primeiro episódio de "Intermédios", assim como da primeira convidada desta temporada. Se ainda não viram, podem espreitar no Spotify, no iTunes, aí "Somos Todos Malucos", conversa com a Inês Marinho sobre a exposição das fotos e nudes sem consentimento. Acho que foi uma conversa muito interessante e esta quarta-feira, obviamente, temos um segundo episódio. Eu posso já adiantar com a Catarina Lucas, psicóloga, sobre sexo. Sexo e porque é que os estudos indicam cada vez mais a falta de sexo nos casais jovens e nos casais da malta mais velha. Malta mais velha como eu, é óbvio, que a gente tem pouco sexo. A gente já só quer existir, na realidade. Só estamos aqui a existir. Agora a malta nova não se percebe. E todas essas questões vão ser esclarecidas. E também estou a brincar. Eu tenho sexo, tenho bué sexo, às vezes até com a minha mulher. Mas o tema de hoje dos "Intermédios" é algo que me está a assolar a minha cabeça há muito tempo e que eu gostava de ter não só a vossa opinião, mas se calhar, porque não fazermos uma experiência em conjunto? Eu já falo destas questões há muito tempo. Faço terapia há muitos anos, há 20 anos. Não de sempre. Períodos em que fiquei dois, três anos sem ir, outros períodos mais curtos, mais compridos, etc. Leio muito sobre o tema. Eu fico fascinado com aquela malta que tem aquelas rotinas de acordar às 04h05min da manhã e fazer montes de coisas, apesar de eu achar que é tudo mentira. Os gajos acordam às 04h00. Eu acho que nem para os vídeos que fazem acordam às 04h00. Mas isso é outra questão. Eu sei que há pessoas que têm rotinas. Eu tenho amigos meus que têm rotinas. A vida profissional deles também é para isso, porque são sobretudo atletas, que acordam às 05h00, meditam, vão treinar logo às 07h00, mas lá está, é o trabalho deles. Leem, têm uma data de atividades. Outras pessoas que eu já levei ao podcast, a mesma coisa, conseguem manter uma rotina. E esta semana eu falei com o meu psicólogo exatamente sobre este tema, porque há muito tempo que eu tenho a ideia, na minha cabeça, que se eu conseguir implementar uma certa rotina na minha vida, as coisas vão correr melhor. Não quer dizer que estão a correr mal ou que eu seja um indivíduo indisciplinado. Eu consigo, por exemplo, instituir hábitos na minha vida. Mas há muito tempo que eu tenho na minha cabeça uma ideia de rotina que eu penso: "Eu tenho que experimentar isto, porque eu acho que se fizer isto, eu vou melhorar bastante a minha vida. E mesmo que não vá melhorar, ao menos eu posso dizer: olha, experimentei". E o que é esta rotina? É acordar cedo, sendo que eu acordo todos os dias por volta das 08h00, 09h50, para preparar as miúdas para ir pra escola. Elas já se preparam sozinhas, mas tenho que as levar à escola. Isso tudo. Primeiro, se calhar, eu conto-vos como é um dia meu, relativamente um dia comum, se bem que é difícil, porque há muitas coisas que surgem a meio do dia. Mas lá está, acordo às 08h00, tomo pequeno-almoço, preparo as miúdas, etc. Vou levá-las à escola, 09h00 e pouco, ou estou no café a beber um café e a começar a responder a e-mails, etc. Ou estou em casa também a fazer isso, a beber café e a responder a e-mails, etc. Se tenho vídeos para gravar, gravo. Às vezes surge aqui pelo meio gravações também de podcasts ou ir a entrevistas, ou reuniões com clientes, seja por Teams, por presenciais, etc. Vou distribuindo o meu dia, que é um pouco aleatório, com isto. Se eu precisar de escrever material, porque neste momento, como estou com o meu espetáculo, volto já, não estou a escrever nada, porque estou mais concentrado neste espetáculo que estou a fazer. Mas depois eu não tenho uma ordem muito específica do que estou a fazer, depende muito dos dias. Mas acreditem, há sempre coisas para fazer, como toda a gente. Por volta das 17h00, mais ou menos, transformo-me em Uber, porque é ir buscar uma à escola, ir levar a outra ao treino, ir buscar a outra não sei aonde, ir levar a outra também a outro treino, porque depois não treinam todas a mesma coisa, é uma cegada do caraças. Isto é um dia normal. E eu treino no meio disto tudo, terças e quintas, treino por volta do meio-dia, senão com o Rui Botelho, Muay Thai. Treinamos por volta do meio-dia, mas às vezes, lá está, mete-se aqui uma coisa pelo meio e não consigo. Nos outros dias eu vou gerindo as horas que eu consigo treinar, o que faz com que muitas vezes eu arraste e depois já não treino ou forço-me e consigo treinar. Por que eu digo que eu tenho alguma disciplina? Porque há certos hábitos que eu tenho que consigo fazer todos os dias. Por exemplo, eu acordo de manhã e a primeira coisa que eu faço sempre é rogar pragas à vida. É uma rotina habitual e que está instituída desde sempre. Acho que desde pequenino que eu faço isto. Rogar pragas, achar que é tudo uma bosta. E depois bebo um copo d'água, porque a água acalma o fogo interior. Estão a perceber? A água acalma o fogo interior e volta tudo à estaca zero. Fico mais calminho. Mentira, não rogo pragas, mas bebo todos os dias de manhã logo dois copos d'água. Isso é um hábito que eu me habituei, um hábito que eu consegui instituir na minha vida e que eu acho que é mesmo benéfico, que é hidratar. Bochecho primeiro, porque eu não sei onde é que andei com a boca à noite. Portanto, o melhor é bochechar. Bochecho, bebo dois copinhos d'água. E consegui instituir isto na minha vida porque vi num vídeo e pensei: "Isto faz-me sentido". Experimentei e realmente faço isso e faz-me sentido. E depois tenho a disciplina, a motivação de treinar. Eu gosto de treinar, eu tiro os benefícios de treinar e tento treinar todos os dias. Se há um dia que não treino, não vou fazer tipo: "É isso, és um bosta, não prestas pra nada e agora não treinas". Mas tento compensar sempre que não treino. Ok, então amanhã tenho mesmo de treinar. Mas o que eu gostava de fazer? Agora vamos lá ao tema. O que eu gostava de fazer? Eu na minha cabeça tenho este plano, que é acordar por volta das 6h40. Por que 6h40? Já explico. Acordar por volta das 6h40, fazer uma meditação de manhã. Uma meditação, uma oração, é algo que eu gosto de fazer, e isto leva ali cinco, 10 minutos. Tipo aquilo que a malta holística chamam enraizar, mas sem estas caganças, estão a ver? Simplesmente fazer uma coisa que me dá prazer. Portanto, uma oração ou meditar ou estar ali a preparar o dia, imaginar como é que eu quero o meu dia, etc., de uma forma tranquila. Depois, estudar japonês, que eu estou a estudar japonês, autodidata, mas divirto-me, ou ler um bocadinho. Portanto, tirar ali meia hora, vá, 10 minutos para isto e meia hora para estudar ou para escrever ou para ler, à escolha. E depois, se possível, e aqui acredito que já não consiga, também posso variar isto com o treinar logo de manhã, se eu percebo que o meu dia vai ser um caos. Por que eu digo às 6h40? Até devia ser um bocadinho antes, tipo 6h30, até digo eu, tentar 6h30. Porque às segundas e quartas há treinos de Muay Thai perto de onde eu vivo. Há treinos de Muay Thai às 7h00. Logo, eu já preferia essas aulas. E são aulas que custam como o caraças, porque são às 7h00 e um gajo estar a levar porrada às 7h00, mas lá está, eu acabo o treino e acabo sempre com aquela sensação de: "Olha, sim, senhora. Foi fixe. Levei nas trombas, mas estou bem disposto". E então se eu acordar todos os dias às 6h40, nesses dias acordar às 6h20 não me vai custar tanto, certo? Por que me custa instituir isto? Porque me custa acordar às 6h40. Pronto, é só isto. Porque eu também me deito tarde. É sempre esta porra. Deito-me tarde porque me ponho a ver séries com a minha mulher. Por quê? Porque nós jantamos cedo, tipo ali 20h, 20h30 estamos jantados. Também foi algo que conseguimos instituir. Na realidade, eu começo a olhar e afinal até tenho alguns hábitos. Conseguimos jantar sempre ali, 20h, 20h30, estamos despachados. E ficamos jantados. Só que depois: "Vamos ver uma série". Porque é o momento em que estamos ali os dois e estamos a fazer algo que gostamos. Só que em vez de ver uma série até às 22h, 22h30. "Não, só mais um bocadinho. Só mais um bocadinho. Só mais um bocadinho." Quando vou pra cama são 23h30, meia-noite. E depois acordar às 06h e tal da manhã, eu preciso dormir. Fica muito complicado. E então estou nesta luta interior de acordar às 6h40 da manhã. E depois aqui é que eu fico frustrado, porque eu penso: "Amanhã vou acordar às 6h40, vou acordar". Toca às 6h40 e eu: "Foda-se, vou dormir". E fico a dormir até às 8h. E quando não acontece de estar tão cansado por alguma razão, que durmo até às 08h e tal. E se eu durmo mais do que é suposto, então aí sim, aí acordo com aquela sensação de não ser útil pra sociedade, nem pra minha vida, quanto mais pra sociedade. Fico com essa sensação de não ter cumprido nada do que era suposto e de já estar a correr atrás do prejuízo e que mais vale ficar o dia todo na cama. Mas eu tive esta conversa com o meu psicólogo e eu perguntei-lhe até que ponto isto era também relacionado com o déficit de atenção, porque eu tenho questões relacionadas com o déficit de atenção que me limitam muito neste sentido de: eu consigo, uma, duas vezes estou motivado, desmotivo-me e já não faço nada. E depois pensei: "Man, não pode ser a desculpa". Eu tenho que aceitar, com pragmatismo Que é isto que eu quero fazer, nem que seja para tirar isto da cabeça. Então durante 15 dias, pelo menos, eu vou instituir este hábito. E já comecei. Hoje é segunda-feira, mas eu estou a gravar isto no domingo. Eu conto esta segunda-feira que eu estou a gravar isto, isto sai às 6 da manhã, em áudio, eu conto estar a treinar às 7. Esta segunda-feira. E depois eu digo-vos, nos comentários do YouTube, se treinei às 7 ou não. Podem colocar essa pergunta: "Treinaste ou não treinaste?" Na sexta-feira, acordei às 6h40, tive espetáculo nessa noite, deitei-me tarde. No sábado acordei às 6h40, tive espetáculo nessa noite. Ontem, domingo, não acordei às 6h40. Acordei às 11h30, porque me deitei às 3, 4 da manhã, porque eu tive espetáculo no Entrocamento e voltei. Depois uma pessoa está muito agitada e também não tem que ser idiota. Portanto, é esta gestão emocional que eu acho que também tem que se fazer. Eu acho que nós quando procuramos instituir mudanças na nossa vida, mais do que termos a disciplina, temos que ter esta disciplina, mas também temos que ter a capacidade para ter alguma compaixão para conosco. E esta compaixão é entender que se nós não tínhamos hábitos, também se fizermos porcaria, não é:" És uma bosta, não serves para nada", é ser pragmático. Hoje foi o que eu pensei: "Deitei-me era um 4 da manhã, amanhã não vou acordar às 6h40 da manhã, não faz sentido, era só parvo. Vou acordar às horas que tiver a acordar, mas segunda-feira volto, sem problema nenhum". E portanto, é este desafio que eu estou a ter. Com todas as questões que isto envolve, porque como eu vos disse, a minha vida durante a semana é muito imprevisível e os espetáculos à noite podem baralhar muito isto. O chegar tarde, etc. Mas eu acho que tem tudo a ver com esta questão de teimosia. Eu acho que se vocês podem aproveitar a vossa teimosia para alguma coisa, que seja para mudar alguma coisa que vos interesse. Aproveitem, tentem aproveitar. Eu tenho esta ideia na minha cabeça de: "Eu acho que isto vai mudar a minha vida". E não é mudar a minha vida de uma forma espetacular, mas eu acho que me vai ajudar a ter menos ansiedade e que me vai ajudar de alguma maneira a estar mais preparado e a estar com uma vibe mais fixe, mais tranquila, sem andar tão deprimido. Portanto, eu acho que se vocês têm na vossa cabeça uma ideia que acham que poderia alterar para melhor a vossa vida e que essa ideia está muito na vossa cabeça, do tipo: "Tens que experimentar", aproveitem a vossa teimosia para mudar isso. Se for para bem. Seja cortar no açúcar, por exemplo, que há benefícios. É normal e tem a ver com a própria dependência. Cortar no açúcar. Eu fiz isso também e realmente, também consegui. Há períodos em que como mais açúcar, nas festas, etc. Há outros que como menos, mas quando eu digo: "Não vou comer", não como. Deixei de beber álcool. "Agora estás com essa mania." Não, mas deixei de beber. Quis experimentar, teimosia. Quer experimentar, quer ver até que ponto é que isso traz mudanças à minha vida. E não é para andar a dizer nas redes: "Olha, deixei de beber, não consumo álcool, nem sei o quê, sou superior." Não, claro que eu vejo malta a beber e penso que também gostava de beber um copo. E provavelmente, se calhar, até vou voltar a beber um copo de vez em quando. Mas instituí, agora durante um tempo, com a minha teimosia, não vou beber álcool. Nenhum. Eu quase que apenas bebo água. Bebo água e água com gás e limão. Ou sumos naturais, e isso é muito raro também. Meti na minha cabeça. É teimosia. Não tem a ver com modas, com achar-se que aquela coisa de "sou clean e superior". Não tem nada a ver com isso. É: "Ok, eu quero perceber o que é que isto me faz, ou se eu tenho algum benefício com isto." E então peguei na minha teimosia para isso, tal como eu estou agora a tentar pegar na minha teimosia para acordar às 6h40 da manhã. Pode resultar e ser espetacular, como posso daqui a 15 dias dizer: "Não, esquece, não vale a pena, isto não é para mim, não sinto nada de especial", como posso fazer um misto. Uns dias em que é fixe, acordo às 6h30, uns dias em que não me apetece acordar às 8 da manhã. Mas eu acho que nós podemos fazer, e vocês podem fazer essas pequenas experiências na vossa vida. Podem pegar na vossa vida e se sentem que há alguma mudança que poderia fazer sentido na vossa vida, para bem, nada que vos prejudique, experimentem. Aproveitem a vossa teimosia e utilizem a vossa teimosia às vezes que for preciso, porque eu já tentei várias vezes esta história de acordar muito cedo, é como aquela malta das dietas, começam à segunda-feira. Já experimentei isto várias vezes, mas eu sinto que é desta. É desta. E vou conseguir e vocês vão estar desse lado a testemunhar para a semana, neste novo episódio, eu vou dizer-vos se consegui ou se não consegui Provavelmente, se eu disser no episódio da semana que vem é mentira, porque eu vou gravar o episódio da semana que vem, provavelmente, a meio da semana. Não, só por causa disso, vou gravar o episódio da semana que vem também ao domingo, para ter a certeza que estou a cumprir com o objetivo e dizer-vos de palavra, de teimoso, e dizer-vos que sim, senhor. Não fiz porra nenhuma. Vou ser sincero. Se tiver feito, digo. Se não tiver feito, digo que não fiz, mas vou estar lá. Portanto, muito obrigado por estarem desse lado. Já sabem, quarta-feira, novo episódio com convidado no "Somos Todos Malucos". Episódios no YouTube ao meio-dia, quer este, quer esses de quarta-feira, e às 06:00 a.m., quer este, quer os de quarta-feira, nas plataformas áudio e no Observador. Estou com o novo espetáculo "Volto Já". Tem corrido muito bem. Esta semana estive no Entroncamento, casa esgotada. Malta de Guimarães, esta semana é vossa. Se vocês estão em Guimarães, vão assistir ao "Volto Já" no Caetano Sama Med, o espetáculo sobre o meu medo de morrer e como eu desconstruí isto tudo. É um espetáculo em que 90% do que eu conto é verdade, aconteceu exatamente assim. Este espetáculo parte de um momento chato que eu tive há uns três anos e que, de alguma maneira, ainda me acompanha, mas que foi interessante para esta viagem. Portanto, todas as datas dos espetáculos estão em antonioraminhos.pt e estes espetáculos estão disponíveis para vocês verem aí pela Net toda. Muito obrigado, do fundo do coração, por estarem aí e pelo vosso feedback e por gostarem também destes episódios. Até para a semana. Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros, mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza que somos todos malucos.