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Cá estamos para um novo "Tratar da Saúde" com a doutora Vanessa Mendes. Bom dia, bem-vinda.

Obrigada. Bom dia.

Coração acelerado, pensamentos persistentes, dificuldade em desligar. A ansiedade é hoje uma queixa muito frequente, mas será possível controlá-la no momento em que surge? Doutora Vanessa, que estratégias podem ajudar?

Antes de mais, importa dizer que a ansiedade é uma resposta fisiológica do nosso organismo. Trata-se de um mecanismo de adaptação que prepara o corpo para lidar com situações de ameaça ou estresse. O problema surge quando esta resposta é desproporcional, frequente ou até persistente e passa a interferir com o funcionamento diário.

Mas o que acontece no nosso organismo nesses momentos?

O que acontece é que há uma ativação do sistema nervoso autônomo. E isto significa aumento da frequência cardíaca, a respiração torna-se mais rápida, há tensão muscular e também a libertação de cortisol. O organismo entra num estado de alerta e as técnicas que vamos abordar têm como objetivo contrariar esta resposta.

Que técnicas são essas? Na prática, o que podemos fazer?

Existem estratégias simples, com base fisiológica, que podem ser aplicadas no momento. Nomeadamente, por exemplo, uma respiração controlada é uma das mais eficazes. Por exemplo, a respiração em quadrado.

O que é isso?

É inspirar durante quatro segundos, manter quatro segundos, expirar quatro segundos e voltar a manter os quatro segundos. Este padrão ajuda efetivamente a regular o sistema nervoso e a reduzir a tal ativação.

Até porque estamos concentrados nesses tais quatro segundos a respirar, inspirar.

Outra abordagem é prolongar a expiração, ou seja, inspiramos em cerca de quatro segundos, novamente, e expiramos mais lentamente em cerca de seis a oito segundos. Este estímulo ativa o sistema parassimpático e promove o relaxamento. Podem também ser utilizadas técnicas de ancoragem, focando a atenção no momento presente. Por exemplo, identificar um estímulo à nossa volta. Isto ajuda a interromper o ciclo de pensamento da ansiedade.

A não entrarmos ali em pânico.

E algo simples também, mas eficaz, é o movimento físico ligeiro, como caminhar, por exemplo. Aqui permite reduzir de imediato a tensão e regular a resposta fisiológica.

Estas técnicas devem ser usadas apenas em momentos de crise?

Idealmente, não. O nosso corpo deve ser treinado de forma regular.

Para reagir logo assim que sente os primeiros sintomas.

Sim, ou seja, quanto mais familiarizado o organismo estiver com estas estratégias, mais eficaz será a sua resposta em situações de ansiedade.

Então e quando é que se deve procurar ajuda?

Quando a ansiedade começa a interferir com a nossa vida. Com o sono, com o desempenho profissional, com as relações e, na verdade, com a qualidade de vida.

Sim, quando as pessoas deixam até de fazer coisas com receio de sentir ansiedade.

Sentir-se mais ansiosos. E nestes casos, está indicada a avaliação médica ou psicológica. Aqui há uma ideia essencial que devemos guardar. A ansiedade faz parte do funcionamento do nosso organismo, é algo natural, mas não pode controlar a forma como vivemos. Muitas vezes o corpo está apenas a tentar proteger-nos, mesmo quando não existe um perigo real. E quando aprendemos a reconhecer estes sinais e a regulá-los, deixamos de viver em constante alerta e começamos verdadeiramente a recuperar o equilíbrio. Porque cuidar da saúde mental também passa por saber acalmar o nosso corpo e dar-lhe segurança novamente.

tratardasaude@observador.pt é para onde pode enviar as suas dúvidas. Se preferir, também nos pode enviar o seu áudio por WhatsApp 910024185. Doutora Vanessa Mendes, até segunda.

Até segunda. Obrigada.