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Este podcast tem o apoio CUF. Nos Centros de Saúde CUF, encontra cuidados de proximidade com a qualidade e segurança de sempre, mesmo à sua porta. Quem tem CUF à porta, tem tudo. Centros de Saúde CUF, SA. NPC 509925332.

Começa agora mais um "Tratar da Saúde". Eu sou a Maria João Simões, comigo está a doutora Vanessa Mendes, diretora clínica dos Centros de Saúde CUF. Bom dia, bem-vinda.

Bom dia, obrigada.

Hoje falamos de longevidade, porque chegar aos 100 parece cada vez mais possível, mas a verdadeira pergunta é outra: é possível chegar lá com saúde, com autonomia e qualidade de vida? Hoje é um dia especial, porque a doutora Vanessa faz anos. Parabéns, doutora.

Obrigada.

É um gosto partilhar parte deste dia consigo. E aproveitamos para lançar este desafio: viver até aos 100 é mito ou pode mesmo ser possível?

Perfeitamente possível. Eu espero que sim.

Também eu.

Mas há uma diferença importante e aqui temos que destacar: viver mais anos não significa viver melhor. E envelhecer é inevitável. Mas envelhecer com doença não é inevitável e, portanto, muitas das doenças que associamos à idade resultam de anos de pequenas más decisões acumuladas e há aqui um papel do nosso lado.

E os números ajudam a perceber isso, não é?

Ajudam. Em Portugal, já vivemos em média mais de 82 anos. Mas há um dado que não é tão publicitado e que obriga a pensar. Vivemos muitos desses anos com doença. A partir dos 65 anos, podemos viver cerca de mais 20 anos. Mas apenas cerca de oito anos é que temos boa saúde. Ou seja, viver muito não significa viver bem.

É, por isso é que se costuma dizer que o objetivo não é chegar aos 100, é chegar aos 100 bem.

Isso mesmo. O verdadeiro objetivo é chegar lá com autonomia, energia e qualidade de vida.

E o que é que pode contribuir para isso, doutora? Para aumentar a probabilidade de envelhecermos bem.

Sim. Há estratégias muito concretas. Hoje fala-se muito da massa muscular. Portanto, o exercício de força, duas a três vezes por semana, é importantíssimo. Dormir bem. Aqui, mais uma vez, o sono é a base essencial para a nossa saúde. Depois a parte do metabolismo, e aqui temos que ter muita atenção com o peso, a gordura, o açúcar, o colesterol. É algo que vamos sempre falando. A reduzir a inflamação, e aqui a parte da alimentação tem um papel fundamental. A nossa alimentação enquanto portugueses, temos aqui o estilo mediterrâneo, que é ótimo. E depois fazer a prevenção ativa. A parte dos rastreios, aqui alguns exames que podemos fazer também de forma rotineira. E esperar pelos sintomas pode efetivamente ser tarde demais.

Não estar à espera. E a suplementação, as vitaminas, a doutora não falou sobre isso, também podem ajudar?

Podem. Não é para toda a gente, nem deve ser feita sem orientação, naturalmente, mas há suplementos com evidência em contextos muito específicos. E aqui falamos, por exemplo, da vitamina D, do ômega 3, o magnésio, a vitamina B12, também a proteína, hoje se fala muito. Mas é aqui importante reforçar: não há um suplemento que compense um estilo de vida que seja desregulado.

Claro. Se faz mal, depois com uma vitamina, com um suplemento resolve tudo. Ou seja, doutora, chegar aos 100 em forma não é um mito, é de fato uma possibilidade, mas para isso temos de investir em nós, mas com antecedência.

Com antecedência, sim. E a forma como envelhecemos começa desde muito cedo. Mas é, sem dúvida, possível chegar aos 100 em forma, mas não acontece por acaso. Depende das nossas escolhas, as que fazemos todos os dias. E, portanto, neste meu dia de aniversário, mais do que celebrar o tempo que passou, devemos, sem dúvida, pensar na forma como queremos viver daqui para frente. Não podemos parar o tempo, isso já todos sabemos. Mas podemos influenciar, e muito, a forma como envelhecemos, porque cuidar da nossa saúde hoje é, sem dúvida, decidir como queremos viver o amanhã.

É um investimento.

É isso, é mais um investimento.

Já sabe que também pode fazer parte do "Tratar da Saúde". Envie as suas perguntas para tratardasaúde@observador.pt ou então por mensagem de voz por WhatsApp 910024185. Reste-se feliz, doutora.

Obrigada.

Até amanhã.

Até amanhã.