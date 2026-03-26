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Comigo já está a Dra. Vanessa Mendes para mais um "Tratar da Saúde". Olá, doutora, bom dia.

Bom dia.

Março é o mês da consciencialização da endometriose, uma doença que afeta cerca de uma em cada 10 mulheres em idade reprodutiva e que muitas vezes demora anos até ser diagnosticada. E há uma frase que continua a ser repetida: "Menstruação dói, é normal." Doutora, é mesmo assim? É normal doer?

É importante dizer antes que sentir algum desconforto pode acontecer e é perfeitamente normal. Contudo, ter uma dor intensa, que é incapacitante ou que interfere com o dia a dia da mulher não pode ser considerada normal, é um sinal importante e deve ser investigado.

Claro. E uma das causas pode ser a endometriose. O que é exatamente isto?

De forma muito simples, a endometriose é uma doença em que o tecido semelhante ao endométrio, que é o tecido que reveste o útero, cresce fora do útero. Na maioria dos casos, afeta órgãos como os ovários, as trompas, o intestino e até mesmo a bexiga. E esse tecido responde ao ciclo hormonal, ou seja, normalmente as queixas surgem durante o período pré-menstrual e principalmente também durante a própria menstruação.

E que queixas são essas? São iguais em todas as mulheres?

Não. E aqui destacar também que até há mulheres que podem não ter dor, o que pode atrasar o diagnóstico. Mas a maioria refere dores menstruais que são muito intensas, dores que podem surgir na relação sexual, dor pélvica persistente, alterações intestinais ou urinárias, e aqui também mais uma vez a dor a evacuar ou urinar, por exemplo. E também algo que é importante destacar é a dificuldade em engravidar.

E qual é o impacto que esta doença pode ter a longo prazo?

Sim, pode ter um impacto muito significativo na vida destas mulheres, porque há aqui uma inflamação persistente, a formação de aderências também a nível abdominal e pélvico, e também a alteração do funcionamento dos órgãos. E há um ponto muito importante: como já referi, pode afetar a fertilidade e há um número muito significativo de mulheres nesta situação e, por isso, diagnosticar precocemente faz toda a diferença.

E pegando nisso, eu dizia no início que por vezes demora imenso tempo até ser diagnosticada. Por quê? O que explica a morosidade?

Sim. Porque a verdade é que a dor é frequentemente normalizada. E podem passar anos, por vezes até uma década, até ao diagnóstico. E aqui o fato de se normalizar a dor atrasa o diagnóstico.

Claro, a pessoa deixa de andar a pensar que é normal. E o que deve fazer uma mulher que tem estes sintomas, doutora?

Procurar avaliação médica, naturalmente, porque é necessário fazer alguns exames para concluir efetivamente se existe ou não este diagnóstico. E depois o tratamento é individualizado, caso a caso, e pode incluir o tratamento da dor, por exemplo, pode ser necessário terapêutica hormonal, em alguns casos até cirurgia. O mais importante é naturalmente reconhecer e agir.

Agir logo. Portanto, Dra. Vanessa, o que importa reter é que a dor não pode ser ignorada nem normalizada.

Sim. Dor menstrual incapacitante não é normal, de todo, e não faz parte de ser mulher. Se interfere com a vida, deve ser valorizada e investigada, porque ignorar não a torna normal, só adia o diagnóstico.

Como dizia há pouco, exatamente. Foi mais um "Tratar da Saúde" com Vanessa Mendes, diretora clínica dos Centros de Saúde CUF. Estamos de volta amanhã, à mesma hora. Até lá.

Até lá, obrigada.