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Vamos lá, Bruno.

Vamos lá. Hoje, nos Três Toques, vamos explicar o mistério da derrota da Itália nos pênaltis, naquele apuramento para o Mundial deste ano. Perdeu com a Bósnia e Herzegovina nos pênaltis.

Há um mistério.

Há um mistério, mas vamos resolver. O que acontece quando um pai e um filho jogam na mesma equipe? Vocês sabem aqueles olhares que os pais lançam, por vezes, à mesa?

Isso.

Imagine acontecer em campo.

Imagine acontecer em campo. E um filho que, ao contrário do pai, ainda não tem muito jeito para finais. Vamos ao mistério. A Itália perdeu.

O mistério dos pênaltis italianos.

O mistério dos pênaltis italianos. Terceira vez consecutiva que a Itália não vai ao mundial, foi eliminada nos pênaltis pela Bósnia.

Não está fácil a vida para os italianos.

O Gianluigi Donnarumma, o guarda-redes italiano, até é considerado um especialista nos pênaltis, só que é um especialista que precisa de cábulas.

Então.

Cábulas. Vocês sabem também que os guarda-redes muitas vezes levam nas garrafas uma cábula para dizer: "Olha, aquele jogador costuma chutar para aquele lado". É uma ajuda. Não quer dizer que seja um método infalível, mas é uma ajuda para perceber também qual é o comportamento típico do jogador que está a marcar o pênalti. O que é que acontece? Donnarumma tinha uma cábula, mas a cábula desapareceu e ele, na altura, até acusou os seguranças e virou-se para os policiais que estavam em campo, no estádio, e estava aos gritos. Estaria a acusá-los de terem roubado a cábula, mas não foram os seguranças, não foram os policiais. Foi um rapaz de 14 anos, um apanha-bolas, que conseguiu roubar a cábula do Donnarumma e depois veio para as redes sociais.

Vangloriar-se.

Claro. Ele começou por falar a uma televisão da Bósnia. Ele disse: "O papel está aqui no meu bolso, diz com que pé que os jogadores rematam e diz o que o Donnarumma deve fazer." Dizia essa cábula, o que ele devia fazer no momento da marcação dos pênaltis. Ele conseguiu apoderar-se da cábula, ajudou, de alguma forma, a Bósnia a apurar-se para o mundial, e agora ele e o pai vão leiloar esta cábula e o dinheiro, dizem, vai ser entregue a instituições de caridade. Portanto, para a Bósnia, tudo perfeito. Para a Itália, é melhor saber onde estão as cábulas para não serem apanhados como foram desta vez, ainda por cima pelos adversários.

Aquelas no bolso.

Pais e filhos em campo. Ora, LeBron James, o mítico e que ainda continua a jogar basquetebol nos Lakers, tem a companhia do James Jr., o filho, na equipe. O filho sobre o qual havia muita desconfiança de início, porque vinha aquela ideia: "Está aqui mais um nepo baby, só joga porque é filho de quem é." Entretanto, ele tem se afirmado, tem mostrado as suas capacidades, tem feito boas exibições. Mas no outro dia, num dos jogos contra os Dallas Mavericks, que os Lakers até acabaram por perder, há um lance em que o filho, James Jr., passa a bola ao pai. Foi um passe que não foi dos melhores passes.

Mas foi o quê? Foi brusco?

Não, foi mal direcionado.

Toma lá a bola e chute mais.

E o pai já tem uma certa idade. Não, ele tentou passar a bola como deve ser, só que houve ali uma interferência de um adversário e o pai acabou por perder a bola. E vocês sabem como é que os pais reagem quando perdem a bola que lhes foi passada pelo filho. Então ele lançou um daqueles olhares que os pais normalmente lançam, como eu dizia, à mesa e que põe os filhos em sentido. Estes são os riscos de pai e filho jogarem na mesma equipe. Tem um lado bom, bonito, união das gerações, mas às vezes há estes problemas de comunicação por não falarem a mesma linguagem.

Depois em casa é que eles falam a sério.

Ele disse-lhe isso com o olhar. Ele disse: "Em casa falamos". Vamos ao último toque.

Ao último toque.

Que também tem a ver com pais e filhos. Eu no outro dia estava a fazer o meu zapping habitual aos domingos e vi um jogo de tênis, foi a final do torneio de Houston, do torneio ATP, e vi o nome, que aparece só o apelido dos jogadores, e vi um nome que me dizia qualquer coisa: Burruchaga. Ora, Burruchaga era o fiel escudeiro de Maradona na seleção argentina em 1986. Foi ele que marcou o gol da vitória na final contra a Alemanha. A Argentina ganhou por 3 x 2 e era, devo confessar, o meu jogador preferido da Argentina. Ora, eu vi aquele nome e disse: "É Burruchaga". Mas a verdade é que este Burruchaga é filho do Jorge Burruchaga. É mesmo filho.

Basquetebolista.

Tem 24 anos e é tenista. Esta foi a sua primeira final e teve a oportunidade de conquistar o torneio e dispôs de três pontos para ganhar o torneio e conseguiu desperdiçá-los todos.

Opa, Houston, we have a problem.

Pois é, três pontos. A Argentina ganhou por 3 x 2 à Alemanha em 1986, o pai marcou o gol decisivo que deu a vitória à Argentina. O filho ainda não está bem treinado para as finais, mas lá há de chegar para conquistar o seu primeiro torneio ATP. Ainda só tem 24 anos, ainda é novinho.

Muito bem, Três Toques com Bruno Vieira Amaral.