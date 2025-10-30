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No Três Toques hoje começamos por dar música aos nossos ouvintes.

Não te posso mandar os áudios de mim a cantar no duche. Impressionante. Desculpa lá. Se fosse vídeo, não se pode confirmar.

E tu levas a orquestra para o duche, claro.

Maria João.

Não mandes essas coisas, porque já sabes que eu aproveito tudo para divulgar aqui.

Mas não ponha nas redes, está bem?

Nas redes não.

Mandar áudios para o Bruno é um perigo.

Não façam essas coisas.

Bem, quem é que tem este vozeirão?

Quem é que tem? É a Adele. Não, não é a Adele, é Giulia Werner. Quem é Giulia Werner? É a filha de Júlio César, antigo guarda-redes do Benfica e da seleção portuguesa.

Que susto. Eu agora com o Alter Ego.

Claro, também o filósofo.

Pôs-te para os clássicos.

Ele era o imperador. Olha, Roma não paga a traidores, Júlio César, enfim. Não saímos disso.

Demora muito a preparar esta lógica toda que nós temos aqui.

Está tudo ligado.

São muitas horas de preparação.

Hoje no Três Toques só vou falar de Brasil. Continuando a falar de Brasil. Giulia Werner participou no The Voice Brasil. Isto que ouvimos é a participação dela. Ela vive em Portugal com os pais, Júlio César e a empresária Susana Werner, que é mãe de Giulia. Vivem todos em Portugal, mas Giulia foi ao The Voice Brasil participar e encantou. Todos os jurados viraram as cadeiras e ela acabou por escolher ficar na equipa do cantor Mumuzinho. Conhecem? Já ouviram falar?

Não.

Depois eu trago aqui também umas músicas do Mumuzinho. Júlio César reuniu a família para assistirem na televisão à atuação da filha e, claro, ficou muito orgulhoso. Ele agora é pai. Quando falamos do que os ex-jogadores fazem, ele agora é pai. Fazem filhos. E acompanha os filhos.

E andou a criar esta filha para uma coisa destas.

Muito bem. E acabam por se tornar às vezes mais famosos como pais do que foram enquanto jogadores. No caso de Júlio César era difícil, porque ele foi guarda-redes da seleção brasileira. Falando em ex-jogadores, eu já pensava que o Hulk tinha arrumado as botas. Lembram-se do Hulk?

Sim.

Não é o Hulk da Roma antiga.

Não é o desenho animado. Verde.

Este de verde tinha pouco.

Não, este era mais para o azul.

Este era mais azul.

Ele ainda continua a jogar aos 39 anos no Atlético Mineiro.

Jogou no Porto.

O azul daí.

E depois foi para o Zénit, da Rússia.

Estavas a tentar encontrar um super-herói azul.

Mas há uma doença que as pessoas ficam azuis.

Não.

Pensei que era.

Também haverá alguma que ficam verdes.

É o frio.

Às vezes ficam verdes de inveja as pessoas. É uma coloração da inveja.

Ficam amarelos com icterícia.

Claro. Amarelos de raiva.

Ou laranjas quando comem muita cenoura.

É?

Não sei. Quando tomam o solário.

Laranja, isso é mais com o Donald Trump.

Estão a enganar-me. Adiante, o que é que se passa com o Hulk?

O Hulk marcou um golo.

Não tenho aqui os aplausos.

Nós sabíamos que ele ia conseguir.

Ele também não. Ele também já estava a duvidar. Ele já não marcava há 15 jogos.

Mas ele ainda joga?

Ainda joga, no Atlético Mineiro. 39.

39. Já pode ser pai do meu neto.

Sabias que era mais velho?

Que eu sabia que era mais velho?

Sim. Parece que já foi há muito tempo que ele esteve no Porto.

Eu pensei que ele estava mais pesado. E estava. Na verdade, ele depois do jogo e depois de marcar este golo para a Taça Sul-Americana, que é o equivalente à Liga Europa na América do Sul, ele falou com os jornalistas e disse que: "só Deus sabe o que eu tenho feito e quanto me tenho focado para estar na melhor forma. Até perdi peso", diz ele.

Como é que ele fala assim, sem sotaque?

Queres?

Não.

"Só Deus sabe o que tenho feito e quanto me tenho focado para estar na melhor forma, para me cuidar".

Então e tem cuidado de si?

Tem cuidado de mim?

De si. Dele.

De si. Dele. Ele disse: "olha, muita atenção" que no outro dia falámos aqui também de vinho, "eu que gosto de beber um copo de vinho depois dos jogos, estou há quase dois meses sem tocar num copo". Sacrifícios.

Sem tocar no copo e na garrafa.

Pode ir por uma palhinha, também pode ser. Mas o Hulk, depois de dizer até esta brincadeira, quebra jejum, porque marcou um golo, mas ele será que vai festejar com um copinho de vinho? Vamos ver. Temos pouco tempo, mas eu ainda queria falar do Robinho, antigo jogador. Mais uma vez, aquilo a que os jogadores se dedicam depois de deixar o futebol. Robinho dedica-se à prisão.

A estar preso.

A estar preso. Pronto, é a profissão dele.

Começamos com alguém que está no The Voice, depois Robinho, prisão.

No outro dia falámos do Dani Alves, que agora é pastor evangélico, ele que foi absolvido, mas Robinho, que foi condenado por violação de uma mulher, está preso e ele contou um pouco os seus hábitos na prisão. Ele diz que faz a vida que todos os outros reclusos fazem, nunca comi nenhuma comida diferente. Na hora do trabalho, faço tudo como os outros. Quando queremos jogar futebol, somos dispensados, quando não temos trabalho é ao domingo. É toda uma nova vida para uma antiga estrela do futebol.

É uma profissão a tempo inteiro.

Neste caso, é 24 horas por dia. Mesmo. Robinho, olha, isso é assim, quando às vezes se mete a pata na poça, depois cadeia.