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Touchdown! Unbelievable!

Está no ar o Vamos à Bola, mais uma edição do Jornal de Desporto da Rádio Observador, hoje com a estreia do jornalista Miguel Pina Andrade. Bom dia, Miguel.

Olá, Carlos.

E vamos começar a falar de Campeonato do Mundo. Chuva de gols no mundial entre ontem e esta madrugada, Miguel, foram 23 gols.

A começar pela manhã, sete, Curaçao um, Carlos, partida que teve lugar em Houston, palco onde Portugal se vai estrear neste Campeonato do Mundo de Futebol. A festa de gols começou logo aos seis minutos, com gol de Nmecha. Quinze minutos depois, a seleção do Curaçao conseguiu empatar a partida. Livano Comenencia ainda deu esperança à seleção das Caraíbas, mas o resultado do jogo foi mesmo uma goleada com cores alemãs. Destaque para os dois gols de Kai Havertz. Na análise a este jogo do grupo E, o jornalista Diogo Varela considera que os sete gols vão ser muito penosos para as contas finais do grupo.

A diferença de gols para Curaçao complica muito. Fica aqui com -6. Obviamente, não era expectável que somasse pontos, mas acaba por sofrer a goleada do torneio até ao momento, 7x1. E, portanto, na sentença, mais do que a vitória da Alemanha, é aqui também um resultado muito negativo para Curaçao.

O jornalista Diogo Varela, que acompanhou esta partida, mas também acompanhou o Países Baixos-Japão, do grupo F. O jogo acabou com empate a dois gols. A Laranja Mecânica esteve por duas vezes na frente do marcador, primeiro com o gol do capitão Virgil van Dijk, que logo depois foi respondido com o forte remate de Nakamura, que acabou no fundo das redes. Um gol de belo efeito foi também o de Summerville aos 64 minutos de jogo. A vantagem durou até bem perto do final, mas aos 89, Kamada fechou o resultado em 2x2. Devido a este empate, diz o jornalista Diogo Varela: "Vai ser preciso calculadora para determinar quem passa à próxima fase neste grupo F."

Perante um grupo tão equilibrado, ainda com duas boas seleções, Suécia e Tunísia, este empate entre Países Baixos e Japão já começa aqui a desenhar um grupo F, se calhar, é daqueles que podemos ter que ir à calculadora para tentar perceber quem vai acabar no primeiro, no segundo e, eventualmente, num terceiro lugar, que ainda pode dar acesso aos 16 avos da próxima fase.

O jornalista Diogo Varela, na crônica do 90 Minutos. O Diogo Varela acompanhou o jogo entre a Alemanha e o Curaçao e os Países Baixos e o Japão.

E esta madrugada, Miguel, o jogo da Costa do Marfim esteve em risco de ser cancelado. Por quê?

Devido ao perigo de chuva e avisos de tempestade, este jogo do grupo F acabou por acontecer entre a Costa do Marfim e o Equador, mas só foi resolvido ao minuto 90, com o gol do jogador do Manchester United, Amad Diallo. E para o jornalista João Dias, a seleção africana vai discutir o primeiro lugar do grupo com a Alemanha.

Tanto a Costa do Marfim como o Equador estariam certamente em busca não só do segundo lugar, quem sabe do primeiro, até porque a Alemanha ainda vai ter que jogar tanto com a Costa do Marfim como com o Equador, mas acima de tudo, um lugar à espera de confirmar não só o segundo lugar, mas acima de tudo ser o melhor para além da Alemanha. Ganha vantagem à Costa do Marfim. A seleção africana vai ter o próximo encontro frente à Alemanha no Canadá. Decidirão, certamente, o primeiro lugar do grupo.

Análise do jornalista João Dias na crônica sobre o jogo entre Costa do Marfim e Equador. Pois, às 3:00 começou o último jogo da noite ou da madrugada, que nos ofereceu mais uma goleada. Suécia 5, Tunísia 1. Destaque para o jovem Yacine Ayari, que marcou dois gols. Viktor Gyökeres também fez o gosto ao pé. O homem da máscara marcou o terceiro gol dos suecos aos 59 minutos. Do lado da Tunísia, Omar Rekik fez o gol da seleção norte-africana. Para o jornalista João Dias, com esta vitória, a Suécia consegue ganhar vantagem tanto aos Países Baixos como ao Japão nas contas do grupo F.

Há que dar conta que estão inseridos num grupo com Japão e Países Baixos.

Que empataram esta tarde.

Que empataram e que são certamente adversários de temer por parte da Suécia, mas já levam este caminho adiantado. Já levam não só o resultado, os três pontos, mas acima de tudo, a diferença de gols. São cinco e numa equipa que tem a qualidade do meio-campo pra frente que demonstra, é certamente um salto já gigante para aquilo que é a passagem da fase de grupos. Por isso, a Suécia está bem, recomenda-se.

O jornalista João Dias, na crônica sobre o jogo entre a Suécia e a Tunísia.

Miguel, vamos ao menu de jogos para hoje.

Para hoje, às 17h, a Espanha vai jogar contra Cabo Verde. Depois, mais tarde, às 20h, a Bélgica enfrenta o Egito. Já mais perto da meia-noite, às 23:00, a Arábia Saudita joga contra o Paraguai. E amanhã, apenas um jogo de madrugada, o Irão enfrenta a Nova Zelândia às 2:00.

Vamos falar agora de Portugal neste Campeonato do Mundo. Al Jassim é o árbitro escolhido para apitar a estreia da equipa das Quinas contra a República Democrática do Congo.

Tem 38 anos, é natural do Catar e foi nomeado pela FIFA para arbitrar a estreia de Portugal no grupo K, que acontece já na quarta-feira. Já se cruzou com a seleção das Quinas, mas no encontro de sub-20, onde na altura expulsou Rúben Dias. Na análise ao perfil de Al Jassim, o ex-árbitro internacional e audioárbitro da Rádio Observador, Pedro Henriques, diz que tem um estilo de arbitragem semelhante ao que estamos habituados a ver em Portugal.

É um árbitro que tem, só pra termos uma noção desta época que terminou Ele já fez 23 jogos e mostrou 119 amarelos. Diz pouco às pessoas. Tem uma média de 5,17 amarelos por jogo, ou seja, vai bater na média, curiosamente, que é a média em Portugal. Nós em Portugal temos uma média de 28 faltas, os árbitros portugueses, só para fazermos aqui um termo de comparação, e cinco cartões amarelos por jogo. E este árbitro bate exatamente no mesmo, tem uma média de falta de 27 e 5,17. Mostrou nesses 23 jogos nove vermelhos, o que tem pouco significado, alguns deles até por acumulação, mas é um árbitro experiente.

As explicações de Pedro Henriques, o áudio árbitro da Rádio Observador, a traçar aqui o perfil do árbitro que vai apitar a estreia de Portugal no Mundial de Futebol.

Deixamos agora o Mundial de parte, Miguel, e vamos falar de modalidades. Dentro das quadras, 10 anos depois, o Futebol Clube do Porto foi coroado campeão nacional de basquetebol.

Em casa e frente aos adeptos, a equipa dos Dragões venceu o Benfica por 75 a 71, no jogo quatro da final da Liga Portuguesa. Com o triunfo, o Futebol Clube do Porto, terceiro lugar da fase regular, fechou a final à melhor de cinco. A equipa do Benfica ganhou apenas um jogo, o primeiro da série, no Pavilhão da Luz. As Águias procuravam o quinto título consecutivo. Depois da partida, o treinador do Futebol Clube do Porto, Fernando Sá, considera que o título exigiu muito trabalho e agradece o apoio dos adeptos.

Devagarinho, paulatinamente, acho que nós conseguimos realmente continuar a começar a evoluir, tomando decisões difíceis, tomando decisões controversas, correndo esses riscos todos, mas valeu a pena. Os nossos adeptos foram incríveis. Já nestes playoffs todos, há adeptos que estão aqui todos os santos jogos, de todas as modalidades, independentemente dos resultados, eles estão conosco. Quando se junta esta moldura, esta forma de apoiar, este acreditar no trabalho que se está a resolver, nós somos praticamente imbatíveis aqui.

Imbatíveis, as declarações de Fernando Sá, treinador do Futebol Clube do Porto, na zona de entrevistas rápidas depois do jogo. Já Norberto Sá, técnico das Águias, afirma que o jogo foi competitivo e assume responsabilidade pela derrota.

Foi um bom jogo, equilibrado. Acho que viemos com uma excelente atitude, como sempre tivemos. Foi sempre a época toda assim. Lutámos muito, demos tudo para ganhar o jogo. Quando ganhamos, ganhamos todos, quando perdemos, perdemos todos. Mas a responsabilidade máxima nem é dos jogadores, nem da direção, nem de ninguém, é minha. Sou eu que fui o líder sempre durante estes anos com a equipa. Tenho muito orgulho neles. Hoje lutaram para ganhar o jogo.

As declarações de Norberto Alves, treinador do Sport Lisboa e Benfica, depois da derrota na final da Liga Portuguesa de Basquetebol, aqui num registo da RTP2.

De regresso à vitória para novo regresso à vitória, quase dois anos depois, Lewis Hamilton voltou aos triunfos na Fórmula 1.

No Grande Prémio da Catalunha e desta vez aos comandos de um Ferrari, o piloto britânico heptacampeão do mundo somou assim o triunfo número 106 da carreira, numa corrida marcada pela estratégia, intensidade e por uma reviravolta importante na luta pelo campeonato. O líder do campeonato, que é Kimi Antonelli, teve de abandonar a prova na volta 61 devido a problemas no Mercedes. Depois a vitória foi de Lewis Hamilton, da Ferrari, e já depois da corrida e fora do monolugar, Lewis Hamilton confessa que cumpriu um sonho e agradece à equipa.

"Esta vitória é algo diferente. Sempre vi a Ferrari a ter muito sucesso quando era jovem, quando via na televisão. E enquanto corria aqui, sempre me perguntei o que seria quando ganhasse neste carro. O momento chegou. Todos trabalharam no duro para isto, todos mereceram isto. Estou-lhes muito grato. E é apenas a primeira, espero eu, de muitas. Umas boas paragens nas boxes hoje, uma ótima estratégia. O carro estava fantástico. Força Ferrari".

Força Ferrari, foi assim que Lewis Hamilton festejou depois da vitória no Grande Prémio da Catalunha. George Russell, da Mercedes, ficou em segundo no fim da prova, com Lando Norris, da McLaren, a fechar o pódio em terceiro. Nas contas do Campeonato do Mundo de Pilotos, Kimi Antonelli, apesar da desistência, continua a liderar com 156 pontos. Lewis Hamilton, da Ferrari, surge logo atrás com 115. O compatriota George Russell, da Mercedes, fecha o pódio, Carlos, com 106 pontos.

Tempo ainda para olharmos para a canoagem, Miguel. Fernando Pimenta segurou-se campeão da Europa na especialidade de K1 5000 metros.

E completa assim, Carlos, o tri num total de cinco títulos nesta categoria. Fernando Pimenta arrancou para um longo sprint, aguentou os ataques rivais e concluiu a prova em cerca de 21 minutos. O canoísta, que em K1 5000 metros já tinha conquistado o ouro europeu em 2016, 2022 e 2024 e também no ano passado, deixa Montemor-o-Velho, onde correu este Campeonato da Europa, com duas medalhas ao peito, visto que ontem conseguiu o bronze em K1 1000 metros. Mesmo habituado ao pódio, Fernando Pimenta mostra-se satisfeito com mais uma vitória.

É o terceiro ano consecutivo que sou campeão da Europa em 5000 metros e é sem dúvida gratificante poder manter-me no pódio, ser novamente campeão da Europa, o 15º título de campeão da Europa e deixa-me imensamente feliz e com esperança de poder fazer ainda mais e melhor esta época.

O canoísta Fernando Pimenta depois de sagrar-se tricampeão europeu de K1 5000 metros, Portugal conclui os Europeus com quatro medalhas. Messias Batista voltou a sagrar-se vice-campeão europeu de K1 200 metros. Norberto Mourão conquistou o ouro de canoagem adaptada nos 200 metros. Torna-se assim tricampeão da Europa.

Foi o "Vamos à Bola" de hoje, segunda-feira, dia 15 de junho.