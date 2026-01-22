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Touchdown! Unbelivable!

Vamos à bola da Rádio Observador, o jornal de desportos com a edição do jornalista Carlos Pedro. Bom dia.

Bom dia, Nadine.

E o Benfica perdeu com a Juventus por 2 x 0 e complicou a vida na Liga dos Campeões.

Uma derrota encarnada que não acontecia há 33 anos. Depois do equilíbrio na primeira parte, as Águias até entraram melhor no segundo tempo, mas viram Thuram e McKennie decidir o encontro em 10 minutos. Pavlídis ainda dispôs de uma grande penalidade para reduzir a diferença no marcador, mas o grego escorregou no momento do remate. A uma jornada do fim, os encarnados somam seis pontos, precisam quase de um milagre para seguir em frente na prova, mas Mourinho agarra-se à matemática e garante que a equipa vai até o fim.

Não é impossível, mas mesmo que seja praticamente impossível, a cultura que nós temos neste grupo é que independentemente dos objetivos, quando o Benfica joga, tu tens que dar o que tens e tens que jogar com a responsabilidade de ser Benfica e dares o teu máximo. Portanto, não muda muita coisa.

Quanto ao jogo, o português lamenta a falta de eficácia dos jogadores.

No futebol ganha quem marca. E há mil exemplos de equipas que fazem pouco pra ganhar, mas ganham, e outras equipas que fazem tanto pra ganhar e não ganham. Eu acho que nós hoje fizemos muito pra ganhar. Com as nossas limitações, fazemos um jogo forte, só que nos últimos 20 metros é preciso ser objetivo, é preciso, como eu às vezes digo, partir a baliza.

Mourinho, na leitura desta derrota do Benfica. O Benfica que faz no máximo nove pontos nesta Liga dos Campeões, pode não chegar e para o fazer terá de derrotar o Real Madrid na Luz na próxima quarta-feira.

Continuamos no Benfica. Rafa já está em Lisboa para assinar contrato com, precisamente, o Benfica.

Chegou ontem ao final da manhã, um ano e meio depois de ter saído da Luz a custo zero rumo ao Beşiktaş, na Turquia. Rafa incompatibilizou-se com o clube nesta segunda época, o que motivou a saída do português, que não joga, aliás, desde o início de novembro. Rafa prepara-se agora para regressar a uma casa onde realizou mais de 300 jogos, marcou quase 100 gols e venceu seis títulos.

Já o rival Sporting apresentou finalmente o extremo Faé, assina até 2030.

A confirmação já tinha sido dada na terça-feira por Rui Borges, mas só ontem o extremo de 22 anos foi apresentado num vídeo ao som de "O Mundo Sabe Que". Custou seis milhões e meio de euros, ficou com quatro anos e meio de contrato e uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. De saída está Jeremiah St. Juste. O neerlandês já assinou a rescisão de contrato, diz o jornal A Bola, e está na rota do emblema neerlandês Feyenoord.

Foco do Porto e Sporting Braga jogam hoje a última jornada da fase da Liga da Europa. Os Dragões defrontam esta tarde na República Checa o Viktoria Plzeň.

Regresso às provas internacionais para os azuis e brancos e também para os guerreiros do Minho. A equipa de Farioli tem pela frente uma formação checa que está bem encaminhada na prova, leva 10 pontos, menos três do que o foco do Porto. Na antevisão deste encontro, Farioli alertou para a dimensão física do adversário.

"They had like a preseason in Spain."

Eles fizeram uma espécie de pré-época em Espanha com alguns jogos amigáveis. Tiveram um ou dois jogadores que saíram no mercado de inverno e têm alguns castigados. Por isso teremos de estar preparados para diferentes cenários. A identidade deles é bastante clara, o que pretendem fazer em campo é muito claro. Espera um jogo cheio de duelos e bolas disputadas, situações em que a capacidade física vai fazer a diferença.

"A situation where the physicality will make the difference."

Os reforços de inverno Tiago Silva e Óskar Pietezewski não estão inscritos e, portanto, não vão a jogo esta noite. Em sentido contrário, Zaidu está de regresso aos convocados, aos quais se juntam dois jovens da equipe B portista, Gabriel Brás e André Miranda. O Viktoria Plzeň-FC Porto é para ouvir aqui na Rádio Observador. O jogo arranca quando faltarem 15 minutos para as 18h.

E depois entra em cena o Sporting Braga. Os minhotos recebem na Pedreira o Nottingham Forest.

É, de resto, a única equipa que derrotou o FC Porto nesta edição da Liga Europa. Os ingleses procuram carimbar já hoje o apuramento para a próxima fase da competição. Também o Sporting Braga está a uma vitória dos 16 pontos e, por isso, de confirmar um dos primeiros oito lugares. Para hoje, a tarefa não é fácil e Carlos Vicent explica porquê.

Ainda há poucos dias conseguiu empate contra uma equipa que está numa das melhores formas do futebol europeu. O Arsenal conseguiu não perder e competir e quando é assim, sabes que te vão pôr as coisas muito difíceis. Penso que vamos defrontar uma equipa muito física, muito alta, capaz de atacar e defender. Tem ferramentas suficientes para colocar dificuldades a qualquer equipa.

O Sporting Braga-Nottingham Forest arranca às 20h, na Pedreira. Os bracarenses anunciaram ontem mais um reforço de inverno. Temir Abazikhik chega do Beşiktaş a troco de sete milhões de euros. Na época passada, o médio turco esteve emprestado ao Rio Ave.

A fechar a página do futebol nacional, uma notícia triste: morreu o jogador de 27 anos do Moncarapacense.

Nassour Abassaim nasceu em Portugal e tem também nacionalidade angolana. Morreu ontem à noite vítima de uma paragem cardiorrespiratória. Aconteceu durante um jogo entre o Moncarapacense e o Imortal da terceira eliminatória da Taça da Associação de Futebol do Algarve. A informação foi adiantada pelo clube algarvio através de uma nota deixada na rede social Facebook. Nassour Abassaim tinha 27 anos.

E Portugal defrontou hoje a Alemanha na primeira jornada da ronda principal do Europeu de Andebol. Uma seleção que traz à memória uma das mais fantásticas vitórias do andebol português nos quartos de final do Mundial do ano passado. Portugal venceu por 31 a 30. Agora procura uma nova vitória perante os germânicos, numa altura em que na memória continua o triunfo perante a Dinamarca, mas Paulo Jorge afasta deslumbramentos. Vamos ouvir.

A haver erro, é o deslumbramento. Agora ficamos todos deslumbrados por ter feito uma coisa quase impossível. O que nós fizemos ontem foi uma coisa quase impossível, mas fizemo-lo. Portanto, agora nós nos mantemos tranquilos, calmos e continuamos a trabalhar como temos vindo até aqui a fazer estes anos todos, que não é só este campeonato, é estes anos todos. Eu acho que às vezes em Portugal nós nos distraímos um pouco, somos muito eufóricos e depois esquecemos logo. Nós fomos quarto, fomos top four.

E Carlos, olhamos ainda pro outro lado da equipa.

O pivô Luís Frade, que explica a ligação forte entre os atletas portugueses.

Nós dizemos aqui que estamos a jogar no poder da amizade. E isso nota-se, obviamente que se nota. Acho que jogar com um grande jogador ao teu lado e além de grande jogador, ser teu amigo, obviamente que ajuda. E sim, este grupo tem essa vertente do humanismo, damo-nos todos bem. E vamos lá continuar com o poder da amizade para a frente.

À conquista da Europa com o poder da amizade. Portugal-Alemanha arranca às 14h30.

No voleibol foi também dia de competições europeias. O Benfica venceu e o Sporting perdeu.

Os Leões perderam em três sets com os polacos do Rzeszów e o campeão nacional segue, ainda assim, na quarta posição do Grupo D desta Liga dos Campeões, com zero pontos. Nos oitavos de final da Taça Challenge, o Benfica deu a volta a uma desvantagem de dois sets e venceu por 3x2 contra os turcos do Altekma. A segunda mão vai jogar-se na Turquia na próxima quarta-feira.

Já em hóquei em patins. Esta noite há jogos com equipes portuguesas em ação na Liga dos Campeões.

E com os jogos grandes, Nadine. O Oliveirense, o único emblema português fora da zona de apuramento, recebe esta noite às 21h00 o Sporting, meia hora antes na Invicta o Flamengo do Porto mede forças com o Barcelona. Pela mesma hora, o Benfica enfrenta o Liceu da Corunha, em Espanha. Já por Itália vai andar o hóquei de Barcelos, que defronta o Bassano às 19h45.

E fechamos o olhar pro basquetebol norte-americano. Neemias Queta fez 17 pontos na vitória dos Boston Celtics nesta madrugada.

Dezessete pontos, aos quais se juntam cinco bloqueios e um roubo de bola. Neemias fez 29 minutos, foi o terceiro jogador dos Celtics com o maior tempo de utilização e foi também figura importante nesta vitória perante os Indiana Pacers. 119 a 104 foi o resultado final. Os Celtics seguem na segunda posição da Conferência Este. Jogam agora na madrugada de sábado contra os Brooklyn Nets.

E fica por aqui este "Vamos à Bola", o jornal de esporte da Rádio Observador regressa amanhã, novamente com o Carlos Pedro. Até amanhã.

Até amanhã, Nadine.