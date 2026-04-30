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Touchdown! Unbelivable!

Jornal de Desporto da Rádio Observador, hoje com a edição do jornalista Carlos Pedro. Bom dia.

Bom dia, Nadine.

Dois gols em dois minutos, o Sporting empatou em casa com o Tondela. Precisa agora de pelo menos uma derrota do Benfica para chegar ao segundo lugar.

Nada fazia prever o que se viveu ontem à noite em Alvalade. Pouco depois das 22h, o Sporting vencia por 2 x 0 aos 90 minutos, com um gol de Suárez e um autogolo de João Silva. Já em tempo extra, Rui Silva defende uma grande penalidade, mas na sequência do lance de canto, Blopa, infeliz, marca na própria baliza. Bola ao centro, novo pontapé de canto para o Tondela e Cissokho, dois minutos depois do primeiro, fez o segundo e gelou por completo o estádio de Alvalade. Seguiu-se o apito final e isto. Muitos assobios para mais um deslize do Sporting. Já na sala de imprensa do Estádio de Alvalade, Rui Borges olhou com naturalidade para o tema e deixou um pedido aos adeptos.

A frustração dos adeptos é natural, faz parte do futebol, faz parte da exigência do que é ser Sporting, do que é estar a representar o Sporting. Queremos ganhar sempre. Não estamos a conseguir, estamos realmente numa fase, e não podemos fugir a isso, menos positiva. Entendo a frustração deles e nós temos que saber lidar com isso. É tão simples quanto isso. O futebol faz parte disso. Peço só que, acima de tudo, durante o jogo, que apoiem a equipa, porque eles merecem.

E esse próximo desafio é já na segunda-feira, em casa, diante do Vitória, já depois da renovação de contrato do técnico leonino. Ainda sobre a partida de ontem, Rui Borges lamenta a falta de competência da equipa na reta final.

Não podemos ter estes jogos ou perder estes pontos que perdemos. Explicação: hoje não fomos competentes em dois momentos de bola parada e sofremos dois gols. Fomos competentes durante 90 minutos e não fomos em cinco. Temos que melhorar isso. Somos uma equipa que não tem sofrido muitos gols de bola parada, felizmente, e hoje acabamos por sofrer. Ganhamos jogos aos 95, agora estamos nós a sofrer gols aos 95.

Rui Borges, no rescaldo do quinto jogo consecutivo sem vencer para o Sporting. Do outro lado, do Tondela, a equipa mantém-se viva na luta pela manutenção e tem já no fim de semana uma partida decisiva contra o Casa Pia. Gonçalo Feio acredita no milagre depois do empate de ontem.

Acredito muito. E a maior prova que acredito é, nesta fase da temporada, ter decidido abraçar este projeto, abraçar esta equipa e acreditar neles. Eu acho que os atos falam sempre mais alto do que as palavras e o fato de eu estar aqui é o maior ato de crença que posso dar. Depois, é verdade que os ares de Tondela têm estes milagres e se calhar hoje foi o início de mais um.

Calendário totalmente acertado na Primeira Liga. A jornada 32 arranca no sábado com cinco jogos. Dois deles podem coroar o Futebol Clube do Porto como campeão nacional.

Pausa no futebol nacional para falar de competições europeias, porque hoje há Sporting de Braga na meia-final da Liga Europa.

Não acontecia desde 2010, 2011, na época em que os bracarenses perderam na final contra o Futebol Clube do Porto. O adversário de hoje é o Friburgo, da Alemanha, que eliminou na ronda anterior o Celta de Vigo, mas vem de duas derrotas seguidas para o campeonato. Carlos Vicent aponta para a importância da estabilidade emocional nesta fase da competição.

"Nesta fase, tem que se ter entusiasmo a jogar um jogo destes. O Ricardo dizia isso numa das respostas. Ele continua a sentir isso, o que mostra o espírito competitivo e a fome em conquistar títulos. É algo que temos de conseguir controlar, porque sabemos, e também o disse na eliminatória anterior, que quando se chega a estes jogos, ter estabilidade emocional vai ser importante."

Ao lado do treinador estava o capitão. Ricardo Horta traça diferenças entre o Friburgo e o Betis, o adversário anterior. Diz que os alemães vão trazer outro tipo de dificuldades.

Iremos fazer para que isso aconteça. Mas do outro lado também está uma equipa que certamente vai querer chegar à final, tal como nós. Sabemos do jogo que temos amanhã, sabemos da equipa que vamos enfrentar, uma equipa completamente diferente do Betis, com jogadores mais altos, mais fortes, mais competitivos, diria, mas nós estamos preparados para isso.

E partilha também o desejo do grupo, com destaque para João Moutinho.

Sim, sabemos que o Moutinho é o único que chegou a uma final e que a venceu. Por isso, eu posso dizer é que nós todos no plantel queremos que o João ganhe a segunda.

E do outro lado, para que isso aconteça, está o oitavo classificado da Bundesliga. Foi a equipa sensação no ano passado no Campeonato Alemão e esta época tem como um dos destaques Jan Niklas Best, o antigo lateral do Benfica, que leva dois gols e quatro assistências nesta temporada. Sporting de Braga, Friburgo, às 20h. À mesma hora começa o Nottingham Forest, Aston Villa. Na Conference League, outros dois jogos destas meias-finais: Rayo Vallecano x Strasbourg, Shakhtar Donetsk x Crystal Palace.

E na Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid e o Arsenal empataram o gol na primeira mão das meias-finais.

O sol e a lua nos dois jogos desta semana da Liga dos Campeões. Um penalti e um gol para cada equipa ditou o resultado desta primeira parte da eliminatória em Madrid. Jókeres marcou para os Gunners, Julian Alvarez para os Colchoneros. O Atlético teve as melhores oportunidades, mas foi incapaz de derrotar o Arsenal, que segue num impressionante registro sem derrotas na Liga dos Campeões. A equipa londrina igualou o melhor registro de invencibilidade da história do clube na prova. São 13 jogos sem saber o que é perder. A prova milionária está de regresso para a semana, que vai decidir o jogo da final de Budapeste. Arsenal, Atlético de Madrid, na terça-feira, um dia depois, Bayern de Munique, PSG.

E Carlos, dizem os jornais desportivos que o Benfica contesta a nomeação de Gustavo Correia para o jogo em Famalicão neste sábado.

Foi o árbitro do último Benfica-Casa Pia na Luz. O jogo terminou empatado a dois gols. O Benfica esteve a vencer por 2x0, sofreu o empate no último minuto, mas as queixas são relativas ao momento do 2x1. Tomás Araújo marcou um autogol muito caricato, mas o pênalti assinalado por mão de António Silva motivou muitas queixas por parte dos encarnados. Desse jogo resultou também um castigo para o diretor-geral das Águias, Mário Branco, por ameaças a Gustavo Correia. Também José Mourinho deixou muitas críticas. Mourinho que, entretanto, continua a ser falado lá fora. Soube-se ontem que o técnico foi à Itália dar a cara por uma seguradora italiana, mas é em Espanha que está todo o interesse. E ontem, Javier Tebas, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, manifestou o regresso do Special One à La Liga. Diz o espanhol que Mourinho é um espetáculo e que o seu regresso seria bom para o Campeonato Espanhol.

E mais um na conta de Cristiano Ronaldo. O português marcou o gol 970 da carreira na vitória do Al-Nassr.

Um triunfo importante que deixa o Al-Nassr com mais oito pontos do que o Al-Hilal, na liderança do Campeonato Saudita, mas também com mais um jogo. A vitória foi perante outro rival, o Al-Ahli, por 2x0. Ronaldo marcou aos 76 minutos, na sequência de um pontapé de canto e com assistência de João Félix. Coman ampliou aos 90 minutos. A equipe de Jorge Jesus alcançou o impressionante registro de 20 vitórias consecutivas. Não perde desde janeiro, está perto de conquistar a liga seis temporadas depois e tem garantida já a presença na final da Liga dos Campeões 2 da Ásia.

E vamos até ao andebol. O Sporting empatou com Aalborg na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Os Leões estiveram quase sempre em vantagem no marcador, mas não conseguiram mantê-la. Sofreram no último lance do jogo através de um livre de sete metros. 31x31 está assim no intervalo esta eliminatória, que será decidida, como era expectável, na Dinamarca, onde o Sporting já perdeu nesta temporada. Ainda assim, o técnico Ricardo Costa está confiante e orgulhoso.

Eu vou ser muito transparente e vou dizer aquilo que sinto. Muito orgulho, muito contente com a minha equipa. Eu disse-lhes isso no balneário. Se era importante nós ganharmos por dois ou por três, sairmos daqui super happy. E o que isso significa? Estamos empatados no intervalo entre os dois jogos. Eu acredito que a minha equipa é capaz de ir ganhar a Aalborg.

É já para a semana, mas antes disso o Sporting pode garantir já este sábado, diante do Futebol Clube do Porto, o 24º título de campeão nacional, o terceiro seguido, e a confirmar, se iguala precisamente os Dragões no topo da tabela dos maiores campeões de andebol em Portugal. O jogo é às 21h, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

E a fechar, Carlos, os resultados dos últimos jogos dos playoffs da NBA.

San Antonio Spurs 114, Portland Trail Blazers 95. Os Spurs seguem em frente na prova com a parcial de 4x1 nesta eliminatória. E ainda os Lakers, que perderam em casa por 99x92 frente aos Houston Rockets. Foi a primeira vitória dos Rockets. Neste momento, os Lakers estão na frente por 3x1.

É o ponto final na edição de hoje, o Jornal de Desporto. O Vamos à Bola regressa na próxima segunda-feira.

Até já. Até breve.