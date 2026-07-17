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Bem-vindos a mais uma edição do Vamos à Bola, o jornal de desporto da Rádio Observador, hoje com a edição do jornalista João Lourenço. Bom dia, João.

Bom dia, Teresa.

Depois de mais de um mês de muito futebol e muitas madrugadas a ver jogos, é já este fim de semana que o Campeonato do Mundo chega ao fim.

De 104 partidas, passamos para apenas duas. No sábado, França e Inglaterra decidem quem leva para casa o prémio de consolação, mas é no domingo, em Nova York, na cidade que nunca dorme, que os olhos do mundo nem sequer vão pestanejar para assistir a um duelo entre Espanha e Argentina. Uma partida com várias ligações culturais, mas também históricas. Se por um lado, há a despedida de Leo Messi, lenda da Argentina e do Barcelona, há, do outro lado, o aparecimento de Lamine Yamal, estrela da seleção espanhola e também da equipa blaugrana. Para chegar a esta derradeira partida, ambas as seleções tiveram caminhos distintos. Miguel Pina-Andrade, aqui em estúdio, o que fez a Espanha para estar nesta final?

Em sete jogos, a formação castelhana apenas sofreu um gol. Foi na partida dos quartos de final frente à seleção da Bélgica. Para chegar à segunda final da história, La Roja teve de vencer o grupo H com sete pontos, derrotou Uruguai e Arábia Saudita, mas não foi além de um empate frente aos Tubarões Azuis, Cabo Verde. Na fase a eliminar, a Espanha ultrapassou sem grandes dificuldades a Áustria, num triunfo por 3 x 0 nos 16 avos de final. No duelo ibérico dos oitavos, a equipa castelhana eliminou Portugal por 1 x 0, com gol de Mikel Merino nos minutos finais. O médio do Arsenal também fez a diferença nos quartos de final, marcou o gol decisivo no triunfo por 2 x 1 frente à Bélgica. Já frente à França, a equipa comandada por Luis de la Fuente não precisou de sofrer até o fim. A vitória por 2 x 0 carimbou a presença no jogo derradeiro de domingo. O melhor marcador desta equipa no Mundial, João, é Mikel Oyarzabal, com cinco gols.

E da Espanha passamos para a Argentina.

19 gols, com especial inspiração de Lionel Messi, foram suficientes para levar a atual campeã do mundo a repetir presença no jogo da derradeira final. A Argentina passou com distinção a fase de grupos, três triunfos contra Áustria, Argélia e Jordânia. No mata-mata, a formação sul-americana teve de sofrer para continuar em prova. Eliminou Cabo Verde nos 16 avos, mas apenas após prolongamento. Na eliminatória seguinte, mais do mesmo, mais sofrimento. Esteve a perder por 2 x 0 frente ao Egito, mas conseguiu dar remontada nos minutos finais com um gol de Enzo Fernández. Frente à Suíça, a história foi a mesma. Jogo apenas decidido no prolongamento e um triunfo por 3 x 1. Na meia final, houve reencontro histórico com a Inglaterra. A Argentina esteve a perder até aos 10 minutos finais, mas Enzo Fernández e Lautaro Martínez deram a volta e dão a oportunidade da formação sul-americana defender o troféu já neste domingo. E João, o melhor marcador desta seleção é, sem surpresa, Lionel Messi já leva oito gols.

Jornalista Miguel Pina-Andrade, aqui em estúdio com os destaques de ambas as equipes. A final deste Campeonato do Mundo tem apito inicial às 20h.

Viramos atenções para o futebol português. No Sporting, Rodrigo Salazar já integrou os trabalhos de Rui Borges.

O internacional uruguaio é a contratação mais cara de sempre da história do emblema de Alvalade. É o jogador mais caro de sempre em negócios entre emblemas portugueses. O valor da transferência já era conhecido, €30 milhões, de Braga para Lisboa. Rodrigo Salazar quer agora validar cada cêntimo dos €30 milhões com boas prestações em campo.

"É um lugar de muita responsabilidade, porque estamos a falar de um clube gigante, espetacular. Estou ansioso por mostrar-me e ajudar a equipa a conseguir os objetivos. É o mais importante."

Os atletas leoninos já aguardavam pela chegada do médio uruguaio há algum tempo. Salazar afirma que esses pedidos reforçam o desejo de ingressar no Sporting.

"Desde o primeiro dia em que falei com o Sporting, sabia que queria vir para aqui. Transmitiram muita confiança, adoro o clube e assim que surgiu essa hipótese, muitas pessoas enviaram mensagens para vir para o maior de Portugal. Por isso estou muito feliz por estar aqui."

Salazar assina um contrato com os Leões até 2031, fica com uma cláusula de rescisão fixada nos €80 milhões. O internacional uruguaio já se juntou aos trabalhos de pré-época em Lagos, no Algarve. Chegou juntamente com Maxi Araújo para estes últimos desafios de pré-época.

No futsal, está apresentado o primeiro jogador da história do Futebol Clube do Porto.

Fernando Cardinal é o primeiro capitão da equipa azul e branca, o pivô de 41 anos já conta com quase 30 troféus e ao longo da carreira nunca escondeu que o coração sempre foi azul e branco. Com a criação de uma equipa de futsal dos Dragões, Cardinal era a escolha óbvia e o internacional português não esconde a felicidade.

Sentimento inexplicável, sem dúvida alguma, o dia mais feliz da minha vida desportiva. Estou muito emocionado, muito feliz. Um orgulho que me cabe no peito. Sinto-me privilegiado por vestir esta camisola, representar o clube no coração, ser um dos pioneiros nesta modalidade e com certeza estou ansioso para que comece a treinar.

Apesar da idade e das últimas lesões, Cardinal considera que está pronto para enfrentar um dos desafios mais bonitos da carreira.

Eu costumo dizer que a idade é um número. Eu sei das minhas capacidades, eu sei daquilo que sou capaz. Estou bem fisicamente. Os exames assim comprovaram também que eu estou ótimo Bom coração, como o médico disse, que já não via um coração assim há muito tempo e estou muito feliz. Também, como é lógico, cuido-me bastante, treino. Logicamente, treinar no ginásio e correr é diferente de um treino de futsal.

O diretor das modalidades do Futebol Clube do Porto, Mário Santos, também reagiu a esta contratação de Fernando Cardinal. Revela que o ingresso do pivô de 41 anos era um objetivo natural nas mentes dos responsáveis azuis e brancos.

De origens difíceis, fez um grande caminho de superação. Acho que esse é o maior exemplo que ele deu e dá. Portanto, é um grande orgulho para o Futebol Clube do Porto poder contar com um atleta como ele, que representa muito o que é ser o Porto, muito o que é ser um jogador do Futebol Clube do Porto. Foi um atleta que sempre liderou pelo exemplo, e é isso que nós queremos dentro e fora de campo. Aquilo que foi o exemplo de vida dele. Nunca se esqueceu das suas origens, tem orgulho em ser do Porto e é um jogador à Porto. É uma grande alegria nós podermos contar com ele, com a prestação dele.

As considerações de Mário Santos após esta contratação de Fernando Cardinal. O Futebol Clube do Porto também já anunciou o treinador desta equipa. André Pereira foi o nome escolhido por André Villas-Boas para liderar o clube na terceira divisão nacional.

Falamos agora de basquetebol. Miye Obi Oketa está de regresso aos pré-convocados da seleção portuguesa.

O poste dos Boston Celtics aparece na lista do selecionador Mário Gomes. Pode vir a participar na dupla jornada de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2027. Desafios diante da Espanha e da Geórgia marcados para o mês de agosto. Recordar que a equipa das Quinas já tem presença garantida para a última fase de apuramento para o Mundial. Triunfou em Atenas por 71 a 56.

Vamos ainda ao Tour de France. Pela terceira vez na prova, Tim Merlier foi o mais forte.

O belga de 33 anos foi, neste caso, o mais rápido na 12ª etapa, que também ficou marcada por uma grande queda já dentro dos últimos 200 metros. Merlier, da equipa Soudal Quick-Step, está agora a 50 pontos da liderança da classificação por pontos, representada na camisola verde. A tabela deste prémio é liderada pelo dinamarquês Mads Pedersen. Da camisola verde para a amarela, Pogačar conservou as diferenças para os perseguidores na geral, tendo o dinamarquês Vingegaard a 3min36s e o belga Remco Evenepoel, que fecha o pódio a 4min. A alta montanha regressa já esta sexta-feira com a etapa mais longa desta edição, 206 km entre Dole e Belfort, que inclui uma subida até Ballon d'Alsace, uma subida de primeira categoria.

O jornalista João Lourenço com o Vamos à Bola de hoje, que está de regresso para a semana.