O grupo coreano BTS venceu em quatro categorias dos EMA, os prémios europeus de música do canal de televisão MTV, hoje entregues em Budapeste e que distinguiram o músico Diogo Piçarra com o prémio “Best Portuguese Act”.

As nomeações este ano eram lideradas pelo canadiano Justin Bieber, com oito indicações, mas foram os BTS os grandes vencedores dos prémios europeus de música da MTV (EMA, na sigla em inglês) deste ano.

O grupo coreano venceu nas categorias Melhor Grupo, Melhor Pop, Melhor K-Pop e Maiores Fãs.

O prémio de Melhor Música foi entregue ao britânico Ed Sheeran, por “Bad Habits”. O músico venceu ainda a categoria de Melhor Artista.

O tema “Kiss me more” valeu a Doja Cat e SZA o prémio de Melhor Colaboração.

O EMA de Melhor Vídeo foi atribuído a “Montero (Call me by your name)”, do norte-americano Lil Nas X.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os italianos Maneskin, que venceram este ano o Festival Eurovisão da Canção, receberam o prémio Melhor Rock, a norte-americana Nicki Minaj o de Melhor Hip-Hop, o colombiano Maluma o de Melhor Latino, o britânico Yungblud o de Melhor Alternativo e o francês David Guetta o de Melhor Eletrónica.

A ‘rapper’ norte-americana Saweetie, que apresentou a cerimónia de hoje, venceu a categoria Novo Artista.

O prémio “Best Portuguese Act”, uma das categorias regionais dos prémios e cujo vencedor foi votado pelo público português, foi entregue a Diogo Piçarra, que competia com Bárbara Tinoco, Nenny, Plutónio e Wet Bed Gang.

A cerimónia de entrega dos EMA incluiu atuações de, entre outros, Saweetie, Ed Sheeran, Imagine Dragons, Yungblud, Maluma, Maneskin e Kim Petras.