Ondas FM, city pop e “lampreia à bordalesa lá no ar”: os Atalaia Airlines viajam sempre em primeira classe

Começamos por ouvir teclados, o som de um avião a passar, uma batida eletrónica que faz menear os ombros. Depois entra a percussão e descolamos para um universo que não estranhamos ser da Cuca Monga — editora independente de música, sediada em Lisboa. Eis que somos confrontados, por fim, com um solo de guitarra espampanante, lembrando-nos que o kitsch passou a ser cool. Por esta altura já ninguém tira o cinto: a viagem a bordo da Atalaia Airlines acabou de arrancar.

Estamos apenas na primeira faixa de Atalaia Airlines, o primeiro disco (homónimo) da banda portuguesa que chega esta sexta-feira, 18 de novembro — e que será apresentado ao vivo neste mesmo dia no festival Super Bock em Stock, em Lisboa, mais concretamente no Palácio da Independência (Avenida da Liberdade), às 22h.

A audição do álbum é uma viagem que se faz sem turbulência. À segunda faixa, “Ondas FM1”, ficamos a conhecer uma das personagens principais deste enredo musical. Chama-se Vitorino Saudade e de umas quantas em quantas canções, quase sempre duas ou três, ouvimo-lo comentar o que se acabou de escutar, apresentar o que vem a seguir (“o fresco álbum dos Atalaia Airlines”, a “primeira leva de canções”), pedir “com licença” ou deixar-nos a seguinte mensagem: “Abracem-se enquanto esperam pelo colapso dos mercados financeiros, sorriam enquanto a vida não espera”.

Quando não estamos a ouvir a locução de Vítor Saudade, personagem que é meio radialista meio co-piloto, estamos a ouvir cantigas que surfam o azeite sem pudor, que deslizam sem medo por solos de guitarra épicos, saxofones à anos 80 e uma espécie de funk-pop eletrónica, vestida de seda lustrosa, mas que também incorpora ritmos jazzísticos que denunciam bom gosto estético.

Os Atalaia Airlines são, no fundo, três rapazes que moram em Lisboa: Afonso Sêrro, Humberto Dias e Pedro Puccini. E neste caldeirão musical que é o álbum de estreia homónimo, o principal referente que tiveram como inspiração foi um movimento estético chamado “city pop”, que apareceu no Japão no final dos anos 1970 e se tornou mais popular nesse país nos 80’s.

Não é fácil definir o que é o “city pop”, mas há algumas características que nos ajudam a desvendá-lo. Desde logo, era um pop inclusiva e abrangente nos géneros musicais de que se alimentava, que podiam ir do funk (mais predominante) ao soft rock, de um psicadelismo “moderado” à disco, do boogie ao jazz de fusão e ao R&B.

Talvez o city pop não fosse tanto um movimento estético, aliás, quanto uma certa atitude cosmopolita, “urbana”, de uma série de músicos e bandas do Japão que cresceram a ouvir a música tradicional do seu país mas também a música ocidental dos anos 60 e 70. E que, depois disso, ousaram criar uma mistura nova de estilos musicais, simultaneamente nipónica e ocidental, muitas vezes tendo um “locutor” ao longo do disco que ia comentando as músicas — um Vítor Saudade com caracteres japoneses.

É claro que quem ouvir o disco de estreia dos portugueses Atalaia Airlines lançado no ano dois mil e vinte um, não precisa de saber nada sobre city pop. Pode só apreciar o bom descaramento com que, com um saxofone desavergonhado, estes três rapazes arrancam “Arma Mortífera”, música que tem Iguana Garcia como convidado. Ou surpreender-se com a colaboração (intitulada “Pacific Ocean”) com uma artista japonesa chamada Yuuko — já contamos a história.

Se isto não chega, há mais trunfos. Desde logo, os devaneios instrumentais eletrónicos e jazzísticos do álbum, com teclados e percussões pop-psicadélicas, em alguns casos (como em “Falcon”) levando o ouvinte numa viagem sci-fi, noutros (como em “Modo Avião”) transportando-o para paisagens mais tropicais. Mas também, e talvez sobretudo, dois singles a não esquecer: “Niteflix”, mais uma prova do argúcia humorística do olhar e da escrita de Mike El Nite, e sobretudo “Primeira Classe”, a canção que apresentou os Atalaia Airlines ao país e que, à boleia de David Bruno, nos narra as vantagens de não voar em económica:

Eu só viajo em primeira classe

Atrás de mim quem vem é dégueulasse

Brindo com o champagne et le bagaçe

Em primeira classe, em primeira classe

Servem-me o que eu peço

Tapam-me quando adormeço

Se eu peço lampreia, eles vão buscar

Servida à bordalesa lá no ar

Não sabemos em que aviões voa David Bruno, mas não parece haver impossíveis nesta transportadora aérea. E se alguém julga que lampreia à bordalesa é o máximo que se consegue neste voo em primeira classe, engana-se:

Uma bacia d´água das termas pa’ por os pés

Umas pantufas da serra das estrela e canapés

Um baralho de cartas sem oitos, noves e dez

Em primeira classe, em primeira classe

Um casaquinho bem quentinho em ponto tricot

Um bibelot

Um edredon

Um bem-u-ron

Moet Chandon

Dom Pérignon

O humor nas cantigas, também nítido em “Niteflix”, é a arma dos Atalaia Airlines: deteta-se na estética visual, numa espécie de dança lânguida musical com o kitsch e o (suposto) foleiro, na impressão que se fica ao ouvir de que estes são três moços que gostam de escangalhar-nos a pose sóbria e séria. “Ironia, humor, diversão: tudo isso faz falta. Temos de nos rir de nos próprios”, explicam.

Dois alentejanos e um lisboeta entram num bar: “O Avião”

Para um grupo de rapazes ainda sem qualquer disco editado, e para uma banda ainda sem grande notoriedade, conseguir ter no primeiro disco convidados como David Bruno e Mike El Nite pode ser surpreendente. Mas apesar de Atalaia Airlines ser um projeto novo, o trio que o compõe já se movia antes no circuito musical indie português.

Humberto Dias, que serve de porta-voz para explicar-nos de onde vieram os Atalaia Airlines, toca também com alguns músicos nacionais com discos editados, como Jasmim e Alek Rein, fazendo também parte de outras duas bandas — uma delas os Hércules, que Pedro Puccini também integra e de que durante um curto período de tempo Afonso Sêrro também chegou a fazer parte.

Nascido em Castro Verde, no Alentejo, Humberto entrou na banda filarmónica da sua terra aos 13 anos e conheceu Pedro Puccini não muito mais tarde, ainda durante o ensino secundário. Não frequentavam a mesma escola, não eram da mesma localidade (Pedro nasceu na Cuba portuguesa) mas tinham amigos em comum e são do mesmo ano, 1995, sendo Humberto poucos meses mais velho: já tem 26 anos, ao contrário de Pedro que só comemora o 26º aniversário em dezembro.

O que tudo isto significa é que Pedro Puccini e Humberto Dias conhecem-se há quase dez anos. A relação dos dois com Afonso Sêrro é mais recente — conheceram-no, conta o antigo estudante de Filosofia Humberto, “no circuito musical”, quando Afonso estava a terminar uma licenciatura em ciências musicais — mas foi como trio, e durante algumas tardes e noites boémias, que imaginaram uma nova aventura musical a três.