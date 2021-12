O trabalho remoto parecia uma realidade longínqua em março de 2020. Já existiam mas quase como que escondidos, maioritariamente reservados para profissionais com trabalho em empresas estrangeiras. De repente, o país e o mundo entraram numa realidade remota. Não houve um período de aprendizagem nem, tão pouco, de adaptação — passámos do desconhecido à execução. Hoje, esta realidade parece que não nos irá abandonar. Seja por vontade dos trabalhadores, seja porque as empresas adaptaram o seu modelo de trabalho, o trabalho híbrido é recorrentemente tema do dia e, definitivamente, passou a ser uma hipótese em cima da mesa de que poucos estão dispostos a abdicar. Inclusivamente, o Governo português já começou a trabalhar na legislação necessária para adaptar o código de trabalho a estas novas realidades.

Não será chocante para ninguém dizer que o principal “culpado” desta evolução foi mesmo a capacidade de adaptação do ser humano — alguns dos mais importantes CEO’s mundiais chegaram mesmo a afirmar que se fez mais pela digitalização em dois meses, do que se faria em dois anos. Mas, por outro lado, não podemos tirar mérito às soluções técnicas à nossa disposição para, em pouco tempo, conseguirmos cumprir a nossa função num “escritório” completamente remoto (fosse mesmo um escritório, uma sala ou só uma secretária improvisada no quarto). A tecnologia, que já existia, evoluiu ainda mais connosco e com as nossas necessidades e trouxe-nos até onde estamos hoje. Um desses exemplos é a Slack, uma das maiores plataformas de comunicação empresarial. Criada para melhorar a comunicação interna das empresas, ia ao encontro, inicialmente, de um ponto-chave: reduzir a quantidade de e-mails trocada entre colegas. Agora, é um autêntico escritório virtual, com uma rede de integrações que permite a criação de um escritório quase totalmente “nas nuvens”.

A era Salesforce

Uma das muitas integrações possíveis com a Slack é a da Salesforce, uma empresa tecnológica multinacional líder em Customer Relationship Management (CRM). Mas as integrações não ficaram por aí. Em boa verdade, a Salesforce integrou a Slack na sua totalidade. Fruto do seu sucesso, a Slack foi, em julho de 2021, adquirida pela Salesforce. Em conjunto, para Fernando Braz, Country Leader da Salesforce Portugal, as duas empresas vão “criar os escritórios digitais que permitirão que todas as empresas possam ter sucesso e que o possam partilhar com os clientes e os colaboradores, a partir de qualquer lugar”. Para conseguir este objetivo, o Country Leader da Salesforce Portugal destaca as integrações com as aplicações mais usadas a nível empresarial, dando como exemplo “as nossas soluções líderes em CRM, marketing, serviços, comércio e analytics, entre outras, podem ser utilizadas no modelo Slack-first”, tornando assim o Slack como o ponto central de gestão de todo o dia-a-dia da empresa.

Fernando Braz considera que, hoje em dia, o conceito de escritório deixou de estar associado a um espaço físico, sendo por isso decisivo que todos os negócios sejam “otimizados para uma experiência digital de excelência para clientes, colaboradores e parceiros. Investir num escritório digital é investir numa plataforma que continuará a evoluir com o negócio e ajudará a entregar valor a longo prazo para colaboradores, clientes e parceiros”, completa Fernando Braz.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O futuro é definitivamente híbrido, e a capacidade de expansão das empresas já não se prende apenas em ter mais colaboradores ou maiores escritórios — um escritório digital tem uma margem de crescimento infinita, e quase não paga renda. Fernando Braz define a mudança: “O trabalho deixou de ser um lugar para onde vamos para ser essencialmente aquilo que nós fazemos”.