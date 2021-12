Cerca de 80 personalidades, associações e coletivos subscreveram uma carta aberta exigindo uma “revisão da avaliação” do concurso para a escolha do projeto que representará Portugal na 59.ª Bienal de Arte de Veneza, em 2022.

A carta aberta surgiu depois de o curador Bruno Leitão ter recorrido do resultado final do concurso para a escolha do projeto curatorial e expositivo da representação de Portugal na 59.ª Bienal de Arte de Veneza, alegando, em declarações à agência Lusa, haver “incoerências e irregularidades graves nos critérios de avaliação, assim como violações explícitas dos ‘Deveres do Júri’, que são definidos por lei”.

“Apoiamos o recurso hierárquico submetido pelo curador Bruno Leitão e exigimos uma revisão da avaliação deste concurso justa, fundamentada e transparente”, lê-se na carta, partilhada inicialmente no jornal Expresso e que, entretanto, foi também publicada na plataforma Contemporary And (C&).

A carta é subscrita por, entre outros, a SOS Racismo, a Batoto Yetu, a Djass — Associação de Afrodescendentes, o Teatro Griot, o Núcleo Anti-Racista do Porto, a União Negra das Artes, a atriz Cláudia Semedo, o músico e escritor Kalaf Epalanga, a historiadora de Arte Inês Beleza Barreiros, a performer e coreógrafa Piny e o artista transdisciplinar Welket Bungué.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Além dos subscritores, a carta aberta conta ainda com apoio dos artistas Leonor Antunes, Kader Attia, Nash Caldera e Vila Kirchenbauer, da curadora Catherine Wood, da escritora e ativista Djamila Ribeiro, do diretor artístico da Pinacoteca de São Paulo, Jochen Volz, da vereadora da Câmara Municipal de Lisboa Beatriz Gomes Dias (BE) e do sociólogo Boaventura de Sousa Santos, entre outras personalidades.

Bruno Leitão foi um dos curadores convidados pela Direção-Geral das Artes (DGrtes) a apresentar candidatura ao concurso limitado para a escolha do projeto curatorial e expositivo da representação de Portugal na 59.ª Bienal de Arte de Veneza, tendo apresentado a concurso o projeto “A Ferida”, de Grada Kilomba.

Além de Bruno Leitão, foram também convidados os curadores Filipa Oliveira, Paula Nascimento, Sara Antónia Matos e a dupla de João Mourão e Luís Silva, que venceu o concurso com o projeto “Vampires in Space”, de Pedro Neves Marques.

Depois de ter contestado os resultados provisórios, em audiência de interessados, sem que tivesse havido alteração do resultado final que atribuiu ao seu projeto o segundo lugar, o curador apresentou recurso hierárquico, à DGArtes e ao Ministério da Cultura.

Queremos declarar a nossa incondicional solidariedade com a artista Grada Kilomba, que foi eliminada até ao momento no processo ainda em curso da representação de Portugal na Bienal de Veneza 2022, através de uma avaliação grosseira, ignorante, misógina e racista da sua obra e da própria artista, possibilitada também pela falta de capacidade do órgão governamental responsável, a DGArtes no caso, de reconhecer e prevenir dolo”, lê-se na carta aberta.

Bruno Leitão defende que “a lei não foi respeitada” neste concurso, algo que a DGArtes, na resposta à audiência de interessados, “contra-argumenta que sim”.

O curador coloca em causa, por exemplo, disparidade entre os critérios de avaliação seguidos por cada um dos quatro elementos da comissão de apreciação, constituída por Sofia Isidoro, da DGArtes, que coordenou, e pelos especialistas Ana Cristina Cachola, Giulia Lamoni e Nuno Crespo como membros efetivos.

“Quando vemos as pontuações finais dá ideia de unanimidade e proximidade de candidaturas, mas quando vemos as notas atribuídas por cada membro do júri, não foi nada assim. É muito perverso”, disse Bruno Leitão, acrescentando que o atual modelo “permite que, num júri de quatro pessoas, a opinião de um dos membros passe por cima completamente da opinião dos outros três“.

De acordo com a documentação do concurso, a que a Lusa teve acesso, três dos elementos do júri atribuíram à candidatura de Bruno Leitão pontuações de 19 e 20 valores nos diferentes critérios de apreciação. No entanto, o quarto elemento avaliou o projeto com 10 e 15 valores, atribuindo aos outros três projetos candidatos notas entre os 16 e os 20 valores.

Os subscritores da carta aberta salientam que “o sistema de avaliação permite que, em má-fé, um único membro do júri, ao dar uma nota exageradamente baixa, decida intencionalmente quem ganha e quem perde, anulando as notas dos restantes membros do júri”.

“A aberrante diferença entre as pontuações atribuídas inviabilizou automaticamente o sucesso da candidatura de Grada Kilomba. Apesar de ter sido classificada pelas restantes juradas com notas máximas (19 e 20 valores) em todos os critérios de avaliação, nada haveria a fazer. Ou seja, um só membro do júri decidiu pelo colégio. Para além da votação feita de maneira a eliminar esta candidatura de forma premeditada, acrescem as afirmações graves de Nuno Crespo para justificar a sua pontuação, como: ‘(…) a ideia de racismo como ferida aberta foi já objeto de inúmeras outras abordagens; de modo que a proposta apresentada não deixa perceber como numa exposição poderá rever, criticar ou prolongar, essa ideia tão já discutida e mesmo exibida de múltiplas formas (…)'”, referem.

Os subscritores da carta referem-se ao projeto de Grada Kilomba com Bruno Leitão como “complexo, singular e visionário”, insurgindo-se com o facto de na avaliação ser “reduzido apenas a uma palavra: ‘racismo'”.

“Esta é uma técnica que reduz artistas da diáspora africana a um único tema, obviando a interseccionalidade e futurismo das vozes artísticas diaspóricas. A obra ‘A Ferida’ explora as ‘três crises’ contemporâneas por meio de uma ópera performance exibida numa instalação de vídeo imersiva: a crise dos direitos humanos, a crise climática e a crescente militarização das relações humanas”, sublinham.

O elemento do júri que atribuiu as pontuações mais baixas ao projeto de Bruno Leitão respondeu, em audiência de interessados, em relação ao critério Projeto artístico e equipa, que “ao contrário da sugestão feita pelo candidato, a nota 10 é justa uma vez que ainda que a equipa técnica e artística seja competente, o mérito artístico da artista Grada Kilomba e deste projeto expositivo específico, que deverá ser o elemento central de qualquer representação, não é satisfatório”.

Para os subscritores da carta aberta, “os preconceitos racistas e misóginos de Nuno Crespo tornam-se evidentes nesta afirmação injustificada“.

“Trata-se ‘apenas’ de uma das mais reconhecidas artistas da cena artística contemporânea. É verdade que o jurado tem o direito de considerar que a artista não tem mérito artístico, mas nesse caso, terá que justificar a sua afirmação; fundamentar criticamente a sua votação por forma a garantir que é na base do seu conhecimento sobre arte que considera esta proposta insuficiente. A forma como apenas declara a sua opinião não é satisfatória”, defendem.

Quando contactado pela agência Lusa, sobre a apresentação do recurso, o curador Nuno Crespo escusou-se, “por motivos éticos”, a comentar “individualmente uma decisão conjunta de um júri composto por quatro pessoas”.

Os subscritores da carta reivindicam “que os júris — conjunto de especialistas — deste e de outros concursos onde esteja em causa a representação de Portugal sejam doravante constituídos de forma a representar a diversidade étnico-racial-cultural do povo português“.

A 59.ª Bienal de Arte de Veneza vai decorrer naquela cidade italiana, entre 23 de abril e 27 de novembro de 2022, com curadoria de Cecilia Alemani, e estará subordinada ao tema “O Leite dos Sonhos”.

Os países participantes têm até 11 de janeiro de 2022 para apresentar o projeto à organização.