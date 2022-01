Ricky Gervais e um dilema chamado "After Life"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Com o lançamento a meio de janeiro da terceira e última temporada de “After Life”, Ricky Gervais termina a história do profundo luto de Tony Johnson que se propôs contar. Esta é, aliás, a primeira série de Gervais a chegar às três temporadas – “The Office”, “Extras” e “Derek” ficaram pelas duas temporadas, mais os famosos episódios especiais de Natal, enquanto “Life’s Too Short” teve apenas uma. No geral, mas sobretudo nos casos de enorme sucesso de “Office” e “Extras”, terá sido mais decisão criativa de terminar no ponto ideal do que falta de interesse dos canais. Também com “After Life” foi o seu autor a optar por seguir em frente (viram o que fiz aqui?) para o próximo projeto na Netflix, com o gigante do streaming a revelar que a série tinha ultrapassado a marca dos cem milhões de espectadores.

Agora vamos lá ver uma coisa que vai aborrecer algumas pessoas. “After Life” não é uma boa série. É, na melhor das hipóteses, uma série mediana disfarçada de série boa.

Se por um lado é fácil empatizar com a situação do protagonista e no profundo luto que carrega com a morte precoce da mulher vítima de cancro, mais difícil é tolerar a atitude deste com todos à sua volta – amigos, colegas e desconhecidos que trata constantemente abaixo de cão. Literalmente até, já que a única personagem digna do afeto de Tony é a sua cadela Brandy (que é absolutamente adorável e merece alguma espécie de Emmy canino).

[o trailer da terceira temporada de “After Life”:]

É igualmente complicado compreender porque é que toda a gente à sua volta atura o seu comportamento francamente desagradável e sem sinais de remorso ou vontade de mudar. Este é aliás outro dos grandes problemas da série – embora no último episódio (já lá vamos) Tony pareça começar a aceitar a realidade e começar a seguir a sua vida, todos os episódios até lá são incrivelmente formulaicos e repetitivos na estrutura:

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Tony vê vídeos da falecida mulher no computador (nem vou entrar na desconfortável questão de quantas horas de vídeo é que Tony captou da esposa ?);

Tony chega à redação do jornal onde trabalha e é agressivo com um ou vários dos seus colegas;

Tony visita o lar onde o pai estava e conversa (ou melhor, queixa-se da vida) com enfermeira Emma;

Tony vai em trabalho conhecer algum peculiar residente de Tambury, deixando sempre claro o seu desprezo e superioridade com o entrevistado;

Tony visita o cemitério e troca algumas palavras com a viúva do falecido vizinho de caixão (naquele que é um prodigioso trabalho de escrita de sinónimos, já que a conversa é sempre a mesma por outras palavras) e terminando o episódio com o protagonista a beber sozinho em casa a ver mais vídeos antigos da mulher.

Este loop interminável que consome todos os episódios poderia ser um comentário sobre a falta de sentido da existência perante a perda do amor da sua vida, mas é mais guionismo preguiçoso do que qualquer outra coisa. Outra questão ao nível da escrita e da realização é a inconsistência do tom da série, que alterna de forma errática entre um humor (quase sempre assente no bullying) e a vertente dramática, que ora funciona com alguns momentos genuinamente comoventes, ora se fica por cenas melodramáticas dignas de telenovela da tarde. Quanto a mim, faltou aqui o dedo de Stephen Merchant, com quem Gervais co-criou os brilhantes “The Office” e “Extras”, duas das maiores pérolas da comédia televisiva do século. Merchant tornou-se um interessantíssimo autor a solo, com destaque para o delicioso filme “Fighting With My Family” (de 2019) e a recente série “The Outlaws” que a BBC lançou no ano passado.

Sei que bati muito em “After Life”, mas expectativa é tudo na vida e acabamos por ser mais exigentes com os artistas de que gostamos e que admiramos. E como disse acima, a série é mediana e apesar destes defeitos apontados, há também coisas positivas. A começar pela impecável escolha musical e que só nesta terceira temporada conta com nomes como Bob Dylan, Radiohead, Cat Stevens, Death Cab For Cutie, Rod Stewart e Joni Mitchell. Gervais disse numa entrevista que foi a primeira vez que teve o orçamento amplo o suficiente para brincar com as suas bandas e músicas preferidas e estas acabam sempre por elevar as cenas em que são utilizadas. A relação do comediante com a música não é recente – nos idos anos oitenta, Gervais e o seu amigo Bill Macrae formaram a banda de new wave pop intitulada Seona Dancing que, apesar não ter tido grande sucesso chegou a ter um hit nas Filipinas com a faixa “More To Lose” que explodiu nas rádios e discotecas do país. (esta fica aqui de graça para vocês). Noutra nota pouco conhecida do seu passado, Ricky foi o manager da banda Suede durante um breve período, antes destes se tornarem famosos.