Agora que entrámos em 2022, é tempo de olhar para aqueles que são os videojogos mais esperados do ano. Com o arranque do segundo ano da nova geração de consolas, nomeadamente da PlayStation 5 e da Xbox Series S|X, muitos são os títulos que surgem como verdadeiras bandeiras do futuro desta indústria.

É verdade que ainda paira a questão da escassez de alguns recursos para a fabricação das novas consolas e da sua consequente distribuição, mas já estão confirmados muitos jogos, com data de edição marcada para este ano, sem o perigo de adiamentos. Esta é uma escolha de dez dos mais importantes títulos que devemos esperar para 2022, em diferentes plataformas:

“Sifu”

É um dos primeiros videojogos a ser lançado este ano: sai já no próximo dia 8 de fevereiro para PS5, PS4 e PC. Sifu tem um conceito muito particular, a personagem principal encarna um jovem que dedica a vida a aprender a arte do kung fu e a vingar a família, brutalmente assassinada. Mas há um “twist”: é que a morte da nossa personagem não é o fim, é apenas o princípio. Basicamente, cada vez que morre, na tentativa de cumprir a sua vingança, ressuscita, mas mais velho. Assim, tem menos tempo para concluir o seu objetivo, ao mesmo tempo que vai ficando mais sábio, mais forte, mais experiente, o que fará com que, como jogador, esteja constantemente em adaptação e melhoria, apesar da contagem decrescente para cumprir o seu destino. Confusos? Ótimo.

“Horizon Forbidden West”

Chega já no próximo dia 18 de fevereiro a nova aventura de Aloy. A sequela de “Horizon Zero Dawn” inicialmente estava prevista apenas para a PS5, mas a escassez de consolas levou a Sony e a Guerrilla Games a desenvolvê-lo também para a PS4. Depois de Aloy ter compreendido as suas origens e os eventos que mergulharam o seu mundo numa era negra tecnológica, surge agora uma nova ameaça – uma tempestade elétrica está a devastar a natureza, deixando os povos à fome e os animais biomecânicos à beira da loucura. Aloy terá que explorar o Ocidente proibido para tentar evitar um autêntico cataclismo.

“Elden Ring”

Praticamente uma semana depois, isto é, a 25 de fevereiro, chega “Elden Ring”, da From Software, o mesmo estúdio que criou a saga “Dark Souls”, “Sekiro: Shadows Die Twic”e ou “Bloodbourne”. Este é um role playing game desafiante, por vezes até frustrante, com o argumento escrito por Hidetaka Miyazaki e George R. R. Martin, este último da saga Guerra dos Tronos. “Elden Ring” segue os preceitos de outros jogos da From Software e expande-os para um mundo verdadeiramente aberto, repleto de cantos e recantos para explorar. O jogo vai ser editado para a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via STEAM.

“Babylon’s Fall”

O mês de março arranca com um jogo dos mestres de ação e do género hack n’ slash, a Platinum Games, estúdio criador de “NieR: Automata” ou do mítico “Bayonetta”. “Babylon’s Fall” é um role playing game na terceira pessoa, que mistura a ação frenética de um hack n’ slash com a componente de gestão da personagem. No entanto, e ao contrário de todos os outros jogos da Platinium Games, este pode ser jogado em formato cooperativo com mais 3 amigos, num mundo de fantasia, todo ele criado com uma estética de pinturas a óleo da época medieval, onde o desafio é chegar ao topo de um torre, descobrindo o mistério da sua transformação. “Babylon’s Fall” sai em exclusivo para PS4, PS5 e PC, no dia 3 de março.

“Gran Turismo 7”

Com lançamento previsto para 4 de março, eis mais um capítulo da saga “Gran Turismo”, aquele que é um marco na história dos videojogos de simulação automóvel, com o bónus de celebrar 25 anos de existência neste 2022. Por essa razão, o jogo recupera o lendário modo GT Simulation, isto é, o modo campanha em que é preciso tirar licenças para conduzir determinadas classes de carros. Além disso, o jogo conta também com o regresso de algumas pistas icónicas na história do franchise, como a Trial Mountain e o High-Speed Ring. “Gran Turismo 7” inclui também uma forte componente de colecionismo, exacerbado através do GT Café, onde pode completar missões, ganhando corridas, adquirindo carros e desbloqueando outros tantos do catálogo.

“Kirby and the Forgotten Land”

Ainda no mês de março, destaque para esta aventura de Kirby que ganha uma vida mais próxima de um “Super Mario Odissey”. Este será um jogo focado em Kirby e nas suas habilidades numa aventura totalmente em 3D de mundo aberto, onde vai revisitar áreas bem conhecidas por todos os jogadores que seguem uma das personagens mais queridas da Nintendo. Com a sua habilidade de cópia, pode duplicar as hipóteses de descobrir todos os segredos dos misteriosos cenários abandonados e de uma possível civilização passada. O jogo sai em exclusivo para a família de consolas Nintendo Switch no dia 25 de março

“Gotham Knights”

Para fechar o mês de março, destaque ainda para o novo jogo da Rocksteady, o mesmo estúdio que produziu toda a saga de “Batman: Arkham”. Em “Gotham Knights”, o papel principal não está destinado a Batman, supostamente morto (tal como Jim Gordon), mas sim aos seus fiéis seguidores, isto é, Robin, Batgirl, Nightwing e Red Hood, numa aventura contra uma terrível sociedade secreta apelidada de A Corte das Corujas. Um jogo de ação com uma forte componente narrativa inspirada nas histórias aos quadradinhos da DC que pode ser jogado sozinho ou em modo cooperativo com mais um amigo online, na demanda de “limpar o crime” das ruas de Gotham. Gotham Knights é lançado na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC.

“The Day Before”

A 21 de junho chega um novo jogo pós-apocalíptico cheio de zombies onde sobreviver é a palavra de ordem. Um “mass multiplayer online” de sobrevivência em mundo aberto cuja história acontece nos Estados Unidos, país assombrado por uma praga sem cura. A doença leva as pessoas a transformarem-se em zombies sedentos de carne humana, o resto é fácil de imaginar, até porque não é a mais original das histórias… Neste cenário, vai precisar de reunir recursos como comida, armas e veículos para tentar sobreviver contra as hordas de seres irracionais e violentos. “The Day Before” mistura um pouco do que já viu em “The Last of Us” ou “The Division” e vai estar disponível para as consolas de nova geração e para PC.

“Saints Row”

Adiado de fevereiro para dia 23 de agosto, chega no verão o reboot de “Saints Row”. O único verdadeiro competidor do “Grand Theft Auto” que se caracteriza sempre pela ação “over the top”, pelo humor e pela crítica social, num mundo aberto completamente frenético, com explosões e esquemas a todo o instante. Neste jogo, vai poder criar e gerir o seu pequeno império do crime, exterminando qualquer tipo de oposição e montando empresas “fachada” para traficar armas, vender seguros de saúde fraudulentos ou vender drogas em roulotes de comida. Tudo o que parece impossível é uma realidade em “Saints Row”. O jogo vai estar disponível para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X e PC.

“Starfield”

O último desta lista de destaques tem edição marcada para 11 de novembro: trata-se de “Starfield”. O jogo vai levá-lo até a uma região do espaço que se chama The Settled Systems, a 50 anos luz do sistema solar, que vive atualmente uma paz frágil. Com a Humanidade ameaçada 50 anos antes e uma guerra entre duas fações (The United Colonies e Freestar Collective), cabe-lhe agora tentar restabelecer a ordem na galáxia. Um role playing game de aventura espacial criado pela Bethesda em exclusivo para a Xbox Series S|X e PC, a piscar o olho ao Natal.