Em atualização

Numa semana, três estados. Primeiro, a relativa acalmia tendo em conta que o Newcastle tinha virado o foco para outros jogadores e que o jogador partira para a Colômbia, onde iria disputar mais alguns jogos importantes da qualificação sul-americana para o Mundial de 2022. Depois, o nervosismo pelo avanço do Tottenham pelo avançado, com uma proposta de 45 milhões de euros fixos mais dez por objetivos que tinha um prazo de resposta de apenas dois dias mas que cedo foi recusada. Por último, a quase resignação por uma oferta que não mudava muito em termos financeiros mas que era do agrado do jogador.

Já no final deste mercado, e com as competições paradas em Inglaterra esta semana, o Liverpool prepara-se para fazer mais uma grande contratação de inverno, juntando Luis Díaz a um lote de avançados onde se incluem Salah, Mané, Diogo Jota, Firmino, Oxlade-Chamberlain ou Origi. E aquilo que era um rumor que se tornou quase uma inevitabilidade de acordo com os últimos dados passou a ser uma realidade.

Na Argentina, onde se prepara para um desafio muito importante na qualificação sul-americana para o Mundial pela Colômbia, o jogador do FC Porto terá realizado exames médicos, assinado contrato e feito as primeiras imagens como reforço do Liverpool, como mostram algumas fotos tiradas do momento que não demoraram a chegar à Europa. E o anúncio deverá ser feito nas próximas horas, após a receção dos azuis e brancos ao Marítimo esta noite no Dragão. Os valores em causa, esses, não são conhecidos.

Os primeiros números que chegaram a público davam conta de um valor de 45 milhões de euros fixos mais 15 milhões variáveis. A seguir falou-se da possibilidade de 55 milhões de euros mais dez milhões, mesmo que esses 55 fossem em parte alcançados com objetivos desportivos fáceis de alcançar. Agora, é levantada a possibilidade de um negócio de 40 milhões e euros fixos mais 20 milhões de variáveis, de novo num total possível de 60 milhões mas num modelo diferente. Certo é que o colombiano vai mesmo ser reforço do Liverpool, num contrato até 2027 onde passará a receber três vezes mais do que no Dragão.