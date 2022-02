Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em 2019 foi assim que se apresentou por duas vezes, uma no Coliseu dos Recreios (Lisboa) e outra no Coliseu do Porto, depois de dez anos sem dar concertos a solo.

Agora, o formato vai repetir-se: a 27 de maio, Sam the Kid vai viajar pela discografia da sua carreira como rapper acompanhado por uma orquestra e por músicos que fazem parte da banda que integra há vários anos, os Orelha Negra: Fred Ferreira, Francisco Rebelo, João Gomes e DJ Cruzfader.

A orquestra terá 24 elementos e será, como aconteceu em 2019, dirigida pelo maestro Pedro Moreira. Já do alinhamento deverão fazer parte velhos clássicos do hip-hop português, como “Retrospectiva de um Amor Profundo”, “Hereditário”, “Sangue” e “Negociantes”.

Em 2020, em entrevista ao Observador, Sam the Kid já contava que a pandemia tinha impedido que pudesse fazer mais “cinco ou seis datas” com orquestra e com os Orelha Negra. Dizia então: “Tinha uma lista de concertos previstos, uns quantos mais seletivos, porque é uma coisa bastante cara… fiz aqueles com orquestra e com produção própria. Agora, a ideia seria as pessoas que tivessem dinheiro para isso [promotores] comprarem esse espetáculo. Iria fazer umas exceções, cinco ou seis vezes, em festivais. Uma coisa desse género, com esse formato de espetáculo”.

Autor de discos aclamados enquanto rapper — de Entre(tanto) e Sobre(tudo) a, em particular, Pratica(mente), um dos álbuns mais históricos e consensuais do hip-hop português —, Sam the Kid foi ainda autor de um disco de instrumentais, intitulado Beats Vol 1: Amor.

Nos últimos anos criou também a plataforma TV Chelas, desenvolveu podcasts, revelou a sua primeira música a solo em muitos anos, editou álbuns com os Orelha Negra e uma compilação enquanto produtor intitulada Mechelas, revelou canções com Mundo Segundo (Dealema), editou um disco com instrumentais antigos chamado Caixa de Ritmos, criou o projeto musical Classe Crua com o rapper Beware Jack (que resultou num disco) e, já no ano passado, editou o disco Um Café e a Conta, um álbum em que remisturava temas de Valete e redecorava as molduras sonoras para os versos do rapper.

Em 2020, Sam the Kid desvendava também alguns dos seus planos para o futuro em entrevista ao Observador: “Estou a trabalhar num próximo álbum que será meu e do [rapper] Blasph, esse será TV Chelas — quer a parte com rimas quer a parte só com os instrumentais —, e num outro projeto com a [cantora] Amaura, mais de R&B”.