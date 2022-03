Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os Foo Fighters anunciaram esta terça-feira o cancelamento da digressão, que incluía uma passagem pelo Rock in Rio Lisboa, na sequência da morte do baterista, Taylor Hawkins.

“É com grande tristeza que os Foi Fighters confirmam o cancelamento de todas as datas da próxima digressão devido à perda impressionante do nosso irmão Taylor Hawkings”, afirmou a banda em comunicado, lamentando e partilhando o desapontamento dos fãs. “Vamos tirar este tempo para fazer o luto, sarar, puxar os que amamos para perto e apreciar a música as memórias que fizemos juntos.”

Taylor Hawkins, de 50 anos, morreu no sábado em Bogotá, na Colômbia, onde a banda ia atuar no festival Estéreo Picnic. A investigação médica forense preliminar determinou que o músico tinha dez substâncias no sangue, incluindo um fármaco utilizado como sedativo, no momento da morte, informou a Procuradora-Geral da Colômbia, que não avançou ainda com uma possível causa.

Os Foo Fighters eram cabeças de cartas do primeiro dia do Rock in Rio Lisboa, 18 de junho. Num comunicado partilhado através das redes sociais, a organização do festival de música disse estar “a começar contactos com outros artistas/bandas” para substituir o grupo, informando que será possível solicitar o reembolso do bilhete.

“Pedimos a vossa compreensão e paciência até ao momento deste novo anúncio”, afirmou a organização. “Assim que possível damos mais informações.”