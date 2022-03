Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(em atualização)

O grupo Sonae, que detém os hipermercados Continente, foi alvo de um ataque informático nas últimas horas, avança a SIC Notícias.

Em comunicado, a Sonae confirma “que se verificou um ataque informático nos sistemas que está a afetar algumas comunicações nos sites comerciais e alguns serviços em loja”.

O grupo esclarece ainda que as equipas “estão a trabalhar no sentido de averiguar a perturbação e repor, com a máxima brevidade, o normal funcionamento da atividade”.

Na sequência do ataque, os serviços online da marca de retalho alimentar Continente estão indisponíveis, bem como o cartão Continente. As lojas físicas continuam a funcionar.

A dimensão do ataque informático está a ser analisada pelo grupo — não se sabe se os dados dos clientes foram ou comprometidos.