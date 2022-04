Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A espera foi grande mas está quase a terminar: o próximo álbum de Kendrick Lamar chega daqui a menos de um mês, no dia 13 de maio. A informação foi avançada pelo próprio rapper e cantor nas suas contas oficiais nas redes sociais.

Numa mensagem algo misteriosa, mas ainda assim suficientemente clara, Kendrick Lamar anuncia que o seu próximo disco vai chamar-se Mr. Morale & The Big Steppers. A nota é assinada com o nome Oklama, aparentemente um novo alter-ego do músico, e inclui ainda um agradecimento aos destinatários pela “paciência”.

Figura preponderante do hip-hop mundial, vencedor inclusivamente de um prémio Pullitzer em 2018 (atribuição histórica, dado que foi o primeiro músico a vencê-lo fora dos campos da música clássica e jazz), Kendrick Lamar já não editava um disco há cinco anos.

O álbum Damn, revelado em 2017, sucedeu por sua vez a To Pimp a Butterfly (editado em 2015 e considerado de forma quase consensual a sua obra-prima e um dos álbuns mais importantes da história recente do hip-hop mundial), Good Kid, M.A.A.D City (2012) e Section.80 (2011).

Num site (oklama.com) no qual esta nota recente foi colocada, lê-se ainda uma mensagem publicada em agosto do ano passado, em que se lia: “Passei a maior parte dos meus dias com pensamentos fugazes. A escrever. A ouvir. (…) Passo meses sem telefone. Amor, perda e luto perturbaram a minha zona de conforto, mas vislumbres de Deus falam comigo através da minha música e da minha família”. E ainda: