O treinador Carlos Carvalhal considerou o FC Porto o “adversário mais difícil” do campeonato, mas garantiu um Sporting de Braga a querer infligir a primeira derrota aos ‘dragões’, esta segunda-feira, na 31.ª jornada da I Liga de futebol.

A conferência de imprensa de antevisão da receção aos ‘dragões’ ficou marcada pelo ‘anúncio’ por parte de Carlos Carvalhal da saída de Al Musrati no final da temporada.

“Só espero que no fim da época, quando for a situação da sua saída, o Braga possa ter um bom encaixe financeiro num jogador que veio a custo zero”, disse o técnico.

Sobre o jogador muçulmano, a cumprir o Ramadão, Carlos Carvalhal disse que a sua utilização diante do FC Porto “está em suspenso” por causa das limitações do horário de alimentação que esse rito exige (só entre o pôr e o nascer do sol, sendo que o jogo começa às 18:00).

“Nunca podemos prever como se poderá sentir às 17:00 ou 18:00. Há sempre uma palavra do jogador, saberemos geri-lo da melhor forma, mas é um ponto de interrogação. O Gorby tem ainda uma ou outra limitação que temos vindo a trabalhar, mas é o que está mais à frente” para eventualmente substituir Al Musrati, disse.

O treinador falou de Al Musrati a propósito de Taremi, que chegou a Portugal, ao Rio Ave, pelas ‘mãos’ de Carlos Carvalhal, então técnico dos vila-condenses, e o agora treinador dos bracarenses diz não estar surpreendido com a performance do avançado iraniano do FC Porto.

“Imaginava que podia chegar a este nível, ele já tinha tido possibilidade de vir para Portugal e os clubes hesitaram muito, mas nós não duvidámos e na altura disse [aos responsáveis do Rio Ave] que valia a pena fazer um esforço porque era um jogador de nível altíssimo e ira ser um jogador de primeiro plano”, disse.

Se vencer os portistas, o Sporting de Braga garante o quarto lugar, mas o treinador considera que ainda “há trabalho para fazer”, porque a situação ainda não está totalmente definida.

“O FC Porto está invencível há 58 jogos e vai ser um jogo que coloca a nossa equipa no limite da capacidade porque vamos defrontar o adversário mais difícil, neste momento, do futebol português, os resultados assim o expressam. Nós somos uma equipa que temos vindo a crescer ao longo da época, ganhámos ao Sporting, Benfica, Mónaco, por exemplo, e este é um grande desafio para os jovens da nossa equipa, uma boa oportunidade para crescerem. É preciso um fim de tarde à Braga, com o apoio e paciência dos adeptos e os jogadores no limite”, disse.

O FC Porto pode carimbar a conquista do título nacional na segunda-feira se fizer melhor resultado que o Sporting, que joga no Bessa, com o Boavista, no mesmo dia (20:30).

“Nem falámos disso, fizemos a preparação específica tendo em conta os muitos pontos fortes que o FC Porto tem e alguns fracos, como todas as equipas. Temos que nos focar na nossa tarefa e queremos ser competitivos. A equipa atingiu alguma maturidade nesta segunda parte do campeonato e este jogo é uma prova de fogo para os nossos jogadores e para os nossos jovens”, disse.

Para Carlos Carvalhal, o desejo dos adeptos ‘arsenalistas’ não verem o FC Porto festejar em sua casa é uma questão “lateral”.

“A minha preocupação é como treinador, preparar o jogo, tudo o que é lateral não entra nas nossas contas porque isso só traz desfocalização”, reforçou.

Carlos Carvalhal deixou elogios a Sérgio Conceição, “um treinador muito conotado com os valores do FC Porto, de entrega e atitude, mas ele é muito mais do que isso e a prova é a evolução tática da equipa”.

“O FC Porto tem um nível futebolístico muito alto, possivelmente vai ser campeão e é uma das melhores equipas a futebol esta época”, disse.

Carlos Carvalhal disse também que “nada se alterou” em relação ao seu futuro, que continua indefinido.

“Respeito pelo Sporting de Braga até ao último segundo, a dar o máximo, a pensar e a acautelar o futuro do clube. Imaginem estes jovens daqui a duas épocas. Essa é a nossa missão. Não estou minimamente preocupado, estou habituado a um ou outro rumor. Não quis sair a meio da viagem, quando tive uma proposta muito vantajosa financeiramente e desportivamente, quis ficar no meio ‘tempestade’ e tenho tido uma postura de dedicação ao clube que não pode ser contestada”, disse.

Castro, Iuri Medeiros, Rodrigo Gomes e Vítor Oliveira deverão estar de volta às opções de Carlos Carvalhal que continua sem poder contar com Sequeira e Roger, lesionados.

Sporting de Braga, quarto classificado, com 56 pontos, e FC Porto, primeiro, com 82, defrontam-se a partir das 18:00 de segunda-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Hugo Miguel, da associação de Lisboa.