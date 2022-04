A arte enquanto “consolo” de um homem de negócios

Ao longo da vida, Calouste Gulbenkian foi apurando o seu gosto pela arte, não apenas do ponto de vista de colecionador, mas também como amante do belo, procurando as melhores estratégias para concretizar as mais diversas e extraordinárias aquisições. Essa filosofia está bem patente no gosto que o filantropo arménio desenvolveu pela Arte Egípcia, tema central da segunda sessão do podcast Only the Best, uma parceria entre a Rádio Observador e o Museu Calouste Gulbenkian.

Segundo o anfitrião e historiador Rui Ramos, neste episódio recuamos “ao Antigo Egito, para falar de uma das grandes aquisições de Calouste: a da coleção do reverendo William MacGregor, e que inclui peças extraordinárias como a Cabeça do rei Senuseret III”, mas também a perceber a forma como Gulbenkian conseguiu captar a atenção e ajuda de alguns dos nomes maiores da egiptologia da primeira metade do século XX para aumentar a sua coleção.

O fascínio pelo Egito

Como referido, o conjunto de objetos adquiridos por Calouste Gulbenkian provenientes da Coleção do Reverendo William Macgregor é um dos grandes marcos da vida do arménio, enquanto colecionador, e, segundo João Carvalho Dias, diretor-adjunto do Museu Calouste Gulbenkian, é essencial caracterizá-la para ter noção do seu real valor.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Assim, segundo o especialista, a coleção tem um primeiro momento entre 1907 e 1921; e um segundo, em 1922. “É claro que depois de 1922, Calouste continua a comprar, mas, nessa fase, já sobre a orientação de Howard Carter. Antes da influência do arqueólogo e egiptólogo britânico, Gulbenkian era um colecionador «errante», que procurava no mercado peças que apelassem aos seus sentidos, ainda que contasse com a ajuda de marchands competentes, sendo a britânica Spink & Son, empresa especializada em leilões de arte, que desempenhou um papel fundamental na demanda de Gulbenkian”.

Falamos de uma época em que “o mercado estava muito organizado desde as campanhas napoleónicas, e começava a inundar o ocidente de artefactos oriundos do Egito, o que acontecia com relativamente facilidade. De tal forma que quem participava nas escavações arqueológicas tinha direito a ficar com metade do que encontrava, por isso, se tratava de uma área muito ativa e que deu lugar a um intercâmbio extraordinário deste tipo de artefactos”, explica João Carvalho Dias.

Recorde-se que o grande responsável pela abertura do Egito à Europa foi Napoleão Bonaparte, graças à expedição por si conduzida em 1798 cujo objetivo era conquistar o país, mas também o conhecimento sobre a sua civilização. E ainda que do ponto de vista militar a ação de Bonaparte tivesse sido um fracasso, da perspetiva científica o sucesso foi tal que permitiu partilhar com o mundo a cultura egípcia e, claro, apoderar-se de peças magníficas como a Pedra de Roseta, que conduziu à decifração hieroglífica.