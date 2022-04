Catarina Campos e Melissa Sousa levam a dança contemporânea a um recreio

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Catarina Campos tem 35 anos, nasceu em Santa Maria da Feira e queria ser jogadora de futebol. “Como não existiam clubes femininos, a dança acabou por ser uma alternativa à minha necessidade de movimento. Com 13 anos entrei na academia All About Dance, um hobby que levava muito a sério e que se tornou bastante exigente”, começa por explicar a bailarina e coreógrafa ao Observador.

Foi a imitar os passos e as piruetas que via nos videoclips das canções de Missy Elliott ou de Michael Jackson que Catarina entrou no universo da dança urbana, do hip-hop e do house. “Copiava o que chegava até mim e na altura achava que estava a dançar hip-hop, mas há uns três anos percebi exatamente o que é essa cultura e hoje não me considero bailarina de hip-hop. Claro que está na minha base, mas sinto-me aberta a outros vocabulários.”

Longe de imaginar que a arte poderia ser mesmo a sua profissão, estudou arquitetura e até chegou a trabalhar na Suíça, mas de regresso a Portugal decide focar-se inteiramente na dança, partindo depois para Paris para se formar em danças urbanas. Em 2013, conhece Melissa Sousa quando esta dirige um workshop de dança em Santa Maria da Feira e a cumplicidade foi imediata. “Ela incentivou-me a conectar-me com a dança de uma maneira que eu não conhecida, explorando o lado mais freestyle e de improvisação. Acho que não me sentia capaz de desenvolver a minha dança a esse nível e ela ajudou-me a ter contacto com outras culturas e outros bailarinos.”