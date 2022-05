Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Bella Esmeralda. Foi este o nome escolhido por Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo para a filha mais nova do casal, nascida no passado dia 18 de abril. Foi a própria namorada de Ronaldo que divulgou o nome da bebé, e confirmou a data de nascimento, este sábado, num post no Instagram, onde revela também três novas fotografias da filha.

Georgina Rodriguez anunciou em outubro do ano passado que estava grávida de gémeos. Mas no passado dia 18 de abril, o casal anunciou que um dos bebés morreu durante o parto. Bella Esmeralda é a quinta filha do casal, depois de Cristiano Júnior, de 11 anos, Alana Martina e os gémeos Eva e Mateo, de quatro anos.

Cristiano Ronaldo emitiu um comunicado na altura, no qual pediu respeito pela privacidade do casal. “Só o nascimento da nossa bebé nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade”, escreve então o jogador do Manchester United.