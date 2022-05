O que têm em comum marionetas, electrocardiogramas, betoneiras e robôs?

Já mais próximo do teatro infantil está uma peça que leva insectos com mais de dois metros a invadir o chão do jardim do Palácio Pimenta, no Museu de Lisboa, onde se junta aos de porcelana que já habitam o espaço em permanência. Big Bugs Show é um espetáculo de rua da autoria da companhia neerlandesa Mr. Image Theatre – são actores que interagem com o público dentro de fatos de insecto hiperrealistas – pensado para crianças a partir dos 4 anos, e está marcado para o último fim de semana do FIMFA, 4 e 5 de junho, às 11h e 16h.

Mas tal como uma andorinha não faz a Primavera, também a presença de alguns espectáculos de pendor mais infantil não torna o FIMFA num festival pensado para crianças. A prová-lo está, por exemplo, “Hen” – peça para maiores de 16 anos que os diretores artísticos descrevem como um concerto-cabaret sobre a liberdade, com uma marioneta queer e punk. “Hen é um pronome sueco que não define homem nem mulher. A marioneta, que é manipulada à vista do público, luta pela liberdade de ser quem quiser. E ela pode ser tudo.” A peça de Johanny Bert, do Théâtre de Romette, sobe ao palco do Teatro do Bairro nos dias 26, 27 e 28 de maio, sempre às 21h30.