Os portugueses Vasco Vilaça e Ricardo Batista terminaram este sábado no sétimo e oitavo lugares, respetivamente, da primeira etapa do Campeonato do Mundo de triatlo, que decorreu em Yokohama, no Japão.

Vilaça, vice-campeão do mundo em 2020, e Batista completaram a etapa inaugural do Mundial precisamente com o mesmo tempo, em 01:44.52 horas, num circuito que foi vencido pelo britânico Alex Yee (01:43.30), com menos 10 segundos do que neozelandês Hayden Wilde (01:43.40), segundo, e menos 29 segundos face ao francês Léo Bergere (01:43.59).

Já o olímpico João Silva foi 44.º classificado, terminando com o tempo de 01:50.48 horas.

Na vertente feminina, Melanie Santos fechou a prova na 25.ª posição, em 01:58.54 horas, enquanto Maria Tomé foi 30.ª colocada, em 02:00.26, numa etapa vencida pela britânica Georgia Taylor-Brown (01:51:44).

A segunda etapa do Campeonato do Mundo de triatlo decorre em 11 e 12 de junho, em Leeds, Inglaterra.