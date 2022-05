Na nova temporada de "Stranger Things" os miúdos cresceram. Mas estão bem? "Estamos a preparar o final", dizem

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Corria o ano de 2016, o streaming dava claros sinais de que iria ser o futuro e no início desse verão chegava, discretamente, uma série à Netflix que não iria causar uma revolução, mas iria satisfazer todas as ânsias dos nostálgicos dos 1980s e criar milhões de fãs em diferentes gerações. “Stranger Things” soube cumprir todos os requisitos necessários para uma série fazer sucesso, com a satisfação e a liberdade de não ter compromisso. Uma espécie de inocência profissional. A nostalgia pelos 1980s já era assunto batido, “Stranger Things” tornava-o novo. Os Duffer Brothers, manos responsáveis pela série, criaram uma fórmula para aceder às nossas memórias (e de criar novas em quem não as tinha).

Seis anos depois, três após a terceira temporada, chegamos à quarta, lançada em dois momentos, oito episódios no dia 27 de maio e um último episódio a 1 de julho. Nove episódios atrasados pela pandemia. Numa conferência de imprensa que decorreu esta quinta-feira em Espanha e à qual o Observador assistiu virtualmente, Natalia Dyer, que interpreta Nancy, relembra a inevitabilidade de falar nisso logo numas das primeiras respostas: “É difícil falar desta temporada sem falar da pandemia. Íamos começar a filmar e de repente começa tudo a acontecer e tivemos de parar. O regresso foi rápido – é preciso dar crédito a quem deu a volta a isso –, mas a forma de filmar foi totalmente diferente. Além disso, é uma temporada maior, com várias narrativas a acontecer ao mesmo tempo.”

Também presente esteve Charlie Heaton, ou Jonathan. Nancy e Jonathan tinham uma relação até ao final da terceira temporada. Isso tudo mudou. Nesta quarta há um novo desafio para as suas vidas, mas também há algo a acontecer: desde 2016 – e o atraso da pandemia contribui para isto – que os atores envelheceram. Ou seja, estes dois que começaram como adolescentes já não o são. Nem as respetivas personagens. Agora os adolescentes são outros, as crianças com quem nos fascinámos em 2016: “Todos amadureceram. Acho que isto é muito parecido com o “Harry Potter”, é esse tipo de processo. Quando as personagens são o motor da série, não podes crescer e perder isso das personagens. É importante ver como as personagens se estão a desenvolver. Além disso, os fãs também cresceram, por isso é natural que as personagens e a série também cresça: esta temporada é muito mais escura. Se no início era mais parecido com ‘Os Goonies’ e ‘Conta Comigo’, agora está muito próximo de ‘O Pesadelo Em Elm Street'”, diz Charlie.

Parte desse crescimento é também assumir que se está a chegar ao fim. Esta quarta temporada é a penúltima de “Stranger Things” e os cartazes de promoção não deixam enganar, lê-se em todo o lado: “Todo o fim tem um princípio”. Sem abrir muito o jogo, Charlie confessa que “é a temporada mais desenvolvida, é claro que nos estamos a aproximar do fim. Com isso em mente, estamos a abrir a cortina em relação a muitos assuntos. Porque é que está tudo a acontecer? Ou seja, a entrar mais dentro da mitologia. Esta temporada serve para preparar o final.”

Tudo acontece seis meses desde o final da última temporada. Ou seja, após os eventos devastadores que quase destruíram a cidade de Hawkins. Várias personagens estão separadas e, no meio de todos os desafios que existem na cidade, começa a escola secundária para algumas personagens: “Os miúdos crescem e com isso criam-se oportunidades para falar de coisas diferentes, novos desafios. Assuntos que, quando eles eram mais novos, não fazia sentido abordar. Eles amadureceram, evoluíram e agora vão enfrentar as dificuldades da vida adolescente.”, conta Natalie.