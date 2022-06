Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Devido a doença súbita de dois profissionais”, a urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar Médio Tejo (CHMT) — que inclui os hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Vedras — estará encerrada das 09h00 desta sexta-feira até às 09h00 deste sábado.

Em comunicado emitido esta terça-feira, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo explica que as grávidas “devem dirigir-se/serão encaminhadas para o Hospital de Santarém, e, caso se justifique, para outras unidades hospitalares da região”.

A administração deixa um agradecimento aos profissionais de saúde que “vão assegurar a prestação de cuidados, pelo esforço adicional” e um apelo à compreensão dos utentes. A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo lamenta os “constrangimentos” e informa que “poderão existir limitações em algumas unidades hospitalares”.

“Isto significa que alguns hospitais, num determinado período do dia, poderão ativar o desvio de CODU/INEM, um mecanismo utilizado há anos na gestão da procura pelo SNS. Os hospitais que, por períodos transitórios, acionam o desvio de CODU mantêm a urgência externa a funcionar, dando resposta a quem lá se dirigir pelos seus meios. Neste caso, as grávidas transportadas pelo CODU/INEM serão encaminhadas para outras unidades da Região, as quais assegurarão a resposta e o funcionamento em rede”, lê-se ainda no comunicado a que o Observador teve acesso.