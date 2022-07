Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mais de 450 jovens tentaram a sorte para conquistar um bilhete para um voo parabólico, onde é simulada a sensação de gravidade zero. Uma espécie de simulação daquilo que acontece no espaço, mas sem sair da Terra. Na iniciativa “Astronauta por um Dia”, dirigida a alunos do ensino secundário, houve várias etapas que tentaram aproximar-se o mais possível do processo que os astronautas enfrentam para chegar a uma missão espacial – dos testes físicos às entrevistas e testes psicológicos.

Após meses de trabalho deste programa lançado pela Portugal Space, a Agência Espacial Portuguesa, já são finalmente conhecidos os 30 vencedores do concurso, que até já têm um bilhete físico de embarque para esta viagem.

