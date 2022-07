Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Acho que depois disto me vou embora, não dá”, ouvíamos uma fã dizer, tinha o concerto terminado há poucos minutos. “Ainda o tenho a cantar dentro da cabeça, não quero ir para outro concerto já para não perder isto”, dizia outra. A que se referiam, afinal? Ao concerto mais impressionante da edição deste ano do Super Bock Super Rock. Sabemo-lo já, ainda a um dia de terminar o festival. El madrileño C. Tangana montou arraiais no Parque das Nações, levou uma catrefada de amigos a beber um copo em Lisboa e fez mais: elevou a fasquia do que um concerto pode ser em 2022.

“Pucho”, assim lhe chamam os fãs devotos que cantam todas as canções como se falassem fluentemente espanhol ou tivessem nascido em Murcia ou Salamanca, é um homem de ambições aparentemente desmedidas. Canta-o em “Un Veneno”, tema entoado esta sexta-feira à noite em Lisboa. Embora se refira aí a uma megalomania por “mulheres, massa e holofotes” que lhe está “a tirar a vida”, a ambição desmedida também é musical.

