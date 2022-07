Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em termos de gosto por comédia, o mundo divide-se em dois grupos: aqueles que acham que “Friends” é a melhor invenção desde o ar condicionado (nota-se que escrevo migada por uma vaga de calor?) versus aqueles que acham “Friends” uma versão demasiado desinteressante e certinha do que é o humor. Se faz parte do primeiro grupo, é altamente improvável que as séries do desconcertante canadiano Nathan Fielder sejam para si. Um dos sacerdotes máximos do chamado “humor de desconforto”, misturando realidade com ficção cómica, Nathan regressa agora com “The Rehearsal”, cinco anos depois do fenómeno de culto “Nathan For You”.

“Nathan For You”, que passou na SIC Radical quando não havia cá streamings para descobrir programas novos, tinha como premissa fazer de Nathan uma espécie de guru do marketing para pequenas empresas em apuros, dando a pessoas reais conselhos estapafúrdios que as mesmas punham em prática. De restaurantes a mecânicos, passando por petting zoos e lojas de souvenirs manhosos, Nathan pode não perceber nada de gestão, mas tornou-se num especialista no subgénero de reality comedy.

