A secretária-geral adjunta da Presidência do Conselho de Ministros (PCM), Catarina Romão Gonçalves, é a nova subdiretora-geral da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), segundo um despacho esta terça-feira publicado em Diário da República.

O despacho, assinado pela secretária de Estado da Cultura, Isabel Cordeiro, datado de 29 de julho e esta terça-feora publicado em Diário da República, nomeia como subdiretora-geral da Direção-Geral do Património Cultural a licenciada Catarina Maria Romão Gonçalves, em regime de comissão de serviço, por um período de cinco anos.

Esta escolha resulta de um procedimento concursal levado a cabo pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CRESAP), dando cumprimento ao estabelecido legalmente, no que se refere ao provimento dos cargos de direção superior.

Catarina Gonçalves iniciará as suas funções no organismo público dirigido pelo arquiteto João Carlos dos Santos, a partir de 1 de setembro, segundo o despacho.

João Carlos dos Santos foi nomeado em junho deste ano para o cargo de director-geral do Património Cultural, em regime de substituição, cargo que ocupa há cerca de um ano, desde que Bernardo Alabaça o deixou vago depois de ser exonerado pela então ministra da Cultura, Graça Fonseca.

Catarina Romão Gonçalves é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e mestranda em Teatro e Educação, sendo ainda pós-graduada em Gestão de Programação Artística, com experiência em vários cursos nas áreas de gestão e administração pública.

É também formadora certificada, atriz, autora, encenadora e letrista.

Entre março de 2013 e agosto de 2022, ocupou o cargo de secretária-geral Adjunta da Presidência do Conselho de Ministros, tendo também assumido funções de secretária-geral em regime de suplência, entre 2016 e 2017.

Catarina Gonçalves é ainda conselheira para Igualdade, representante da PCM na Estrutura de Missão para as comemorações dos 500 anos da Circum-Navegação e representante da PCM na Comissão para a Memória do Holocausto.

Nestas funções, assumiu a coordenação e direção de produção da Exposição “Aristides Sousa Mendes – Razões de Humanidade”.

Entre 2009 e 2013, foi diretora adjunta do Teatro da Trindade- Fundação Inatel, em Lisboa, no âmbito do qual criou e dirigiu o Projeto do Grupo de Teatro Intergeracional do Teatro da Trindade.

Anteriormente (2005 a 2009) foi diretora executiva e de programação do Teatro Municipal de Montijo – Cinema Teatro Joaquim de Almeida.