JK Rowling foi ameaçada de morte, através da rede social Twitter, depois de lamentar o ataque a Salman Rushdie, desejando as melhoras ao autor de “Versículos Satânicos”. “A sentir-me muito mal disposta neste momento. Espero que ele fique bem”, escreveu, ao saber que o escritor tinha sido esfaqueados 15 vezes, depois de subir a um palco, num evento em Nova Iorque.

“Não te preocupes, tu és a próxima”, respondeu um utilizador da rede social com o nome de Meer Asif Aziz, que tem na descrição que é estudante, ativista social e político. Seguiram-se uma série de tweets que foram dando conta da situação. Depois da ameaça, a autora da saga “Harry Potter” pediu auxílio ao Twitter: “Alguma hipótese de apoio?”, escreveu, partilhando a fotografia do autor do ataque a Rushdie, assim como a fotografia do homem que fez a ameaça, juntamente com uma publicação sua, com a imagem do autor do ataque ao escritor: “O nome deste homem é Hadi Matar. Ele é um lutador revolucionário xiita que seguiu a fátua do falecido ayatollah Rohullah Khomenei.”

Horas mais tarde, anunciou que as autoridades já estavam envolvidas no caso: “A todos os que estão a enviar mensagens de apoio: obrigada. Polícia está envolvida (já estava envolvida noutras ameaças).”

A autora esteve envolvida numa polémica relacionada com a comunidade transgénero, que terá gerado também várias ameaças de morte. A sua morada foi até tornada pública no Twitter, em novembro. Pela altura, a escritora revelou que recebeu tantas ameaças de morte que podia “forrar a casa toda com elas”.

Salman Rushdie foi esfaqueado entre 10 e 15 vezes momentos depois de subir ao palco na Instituição Chautauqua para discursar num evento em Nova Iorque. Já foi operado e está ventilado.