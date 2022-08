Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A banda britânica Coldplay lançou esta quarta-feira o videoclipe da música “Humankind”. Nos primeiros minutos, é possível observar no canto superior direito uma indicação da localização e, para surpresa de muitos, apareceram imagens da cidade de Coimbra. Além da cidade portuguesa, há imagens de locais como Copenhaga, Barcelona e Milão.

European cities spotted in the opening sequence of Coldplay's #Humankind video ???????? ???????? Coimbra

???????? Barcelona

???????????????????????????? Cardiff

???????? Milan

???????? Manchester

???????? Naples

???????? Zurich

???????? Copenhagen

???????? Gothenburg

???????? Amsterdam South East Asia + USA were also spotted — ColdplayXtra (@coldplayxtra) August 17, 2022

Vários fãs portugueses não deixaram passar este detalhe e rapidamente encheram a rede social Twitter com dúvidas sobre se esta escolha significa que a banda poderá passar por Portugal brevemente.

mas será mesmo real que os coldplay vêm a Coimbra? ???? — ???? ???? ???? ✰ (@BeaVarjao24) August 18, 2022

“Humankind” foi gravado no México, na altura em que a banda fez um concerto naquele país. No site oficial dos Coldplay, ainda não há previsão de uma passagem por Portugal. De momento, a banda continua a “Music of the Spheres World Tour”, com concertos no Reino Unido e, posteriormente, em diversos países da América do Sul.