O FC Porto venceu esta terça-feira por 3-1 o Bayer Leverkusen, para a terceira jornada do Grupo B da UEFA Youth League de futebol, e somou o segundo triunfo consecutivo na prova, que já venceu em 2018/19.

O jogo no Estádio Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia, teve duas partes distintas, com a primeira a ser marcada pela falta de eficácia do FC Porto, que falhou uma série de oportunidades, e a segunda em que foram concretizados os golos.

A equipa alemã, que somou a terceira derrota no grupo, sentiu o perigo rondar a sua baliza logo aos sete minutos, com um remate de Jorge Meireles ao poste, e aos 24 sentiu novo calafrio através de um pontapé ao lado de Francisco Guedes.

Aos 30 minutos, Rui Martins falhou um remate a escassos metros da linha da baliza do Bayer Leverkusen, atuando como defesa, Jorge Meireles rematou por cima, aos 36, e Umaro Canté, aos 43, viu o golo negado pelo guarda-redes Roy Steur.

A segunda parte começa com a equipa alemã a criar perigo, por Izekor, mas com o FC Porto a chegar à vantagem, em contra-ataque, com um golo de Rui Monteiro, aos 51 minutos, na sequência de um passe de calcanhar de Jorge Meireles.

O Beyer Leverkusen empatou por Zidan Sertdmir (1-1), aos 59 minutos, na conversão de uma grande penalidade, e aos 67 o FC Porto voltou à vantagem com um golo de Jorge Meireles (2-1), que aos 78 desperdiçou um penálti a punir falta sobre Rui Monteiro.

Depois de falhar o penálti que lhe daria alguma tranquilidade para os minutos finais do encontro, o FC Porto só no período de compensação chegou ao terceiro golo por Rui Monteiro (3-1), aos 90+2 minutos, que bisou na partida.

O FC Porto passa a somar seis pontos no segundo lugar do Grupo B, liderado pelo invicto Atlético de Madrid, com seis, que ainda neste dia defronta o Clube Brugge, terceiro, com três. O Bayer Leverkusen é último, ainda sem qualquer ponto somado.